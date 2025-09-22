Ranieri a Genova con l’ammiraglia Cayman 50 HT e non solo. Nei piani azienda ampliata, centro prove e novità nel 2026

I saloni nautici offrono ai cantieri produttori la possibilità di presentare novità di prodotto, ma non solo. L’occasione può essere sfruttata anche per dare anticipazioni su progetti proiettati sul futuro e sulle scelte strategiche legate all’incremento della produzione e delle vendite.

E’ ciò che ha fatto al Salone di Genova Ranieri International, autentico colosso del Made in Sud (ha sede a Soverato, in Calabria), dove ha schierato, tra spazi a terra e in acqua, una flotta di ben 16 imbarcazioni (8 disponibili per prove in mare), tra cui il Cayman 50.0 Hard Top, esibito in anteprima mondiale.

E’ un maxi-RIB di 14,40 metri in grado di rappresentare al meglio l’innovazione in materia di design, comfort e tecnologia: dalla carena a doppio redan alla motorizzazione anche quadrupla, con potenza fino a 2000 cv, senza dire degli spazi “intelligenti” vivibili in coperta e sottocoperta. La zona living prevede tavoli elettrici integrati e una grande area di comando con 4 sedute, mentre il garage a poppa nasconde il garage per un tender. Sottocoperta i posti letto sono 4 in due cabine, servite da un bagno.

Con la nuova ammiraglia gommata, è stata presentata a Genova anche la novità della linea di barche in vetroresina, ovvero il 255 SL, piccolo natante che in soli 7 metri e mezzo unisce l’anima di un open sportivo alla funzionalità di un autentico day cruiser.

Se non bastasse, il cantiere calabrese ha colto l’occasione del Salone di Genova per presentare, oltre a modelli consolidati delle gamme Cayman e Next, anche i modellini in scala dei futuri Quarantatre Z e Quarantatre TT, attesi per il 2026 con contenuti interessanti.

Entrambi i modelli punteranno infatti su uno spazio esterno intelligente, che comprenderà prendisole, divanetti ergonomici, attrezzature da living come frigoriferi e lavelli e abitabilità voluminosa sotto coperta, con lobby trasformabile e cabina di prua modulabile. In particolare, è stato anticipato che il Quarantatre Z si distinguerà per linee moderne e un hard-top in carbonio che abbassa il baricentro, mentre il Quarantatre TT offrirà un elegante t top in carbonio per garantire ampia copertura solare.

“Le novità di prodotto annunciate – ha spiegato Salvatore Ranieri, alla guida del cantiere assieme al fratello Antonio - rientrano in un piano di modernizzazione dell’azienda che è stato avviato da tempo e già completato per il 95%, con investimenti nell’innovazione tecnologica e l’apertura di nuovi capannoni, all’interno dei quali riusciamo ad eseguire in autonomia tutte le lavorazioni, dalla progettazione al varo. Tutto ciò anche con grande attenzione alla compatibilità ambientale, visto che da tempo utilizziamo un impianto fotovoltaico che ci consente di abbattere le emissioni nocive oltre che di risparmiare sui costi per l’energia”.

Il piano aziendale illustrato a Genova è mirato a soddisfare la domanda di un mercato che per ora assorbe tra 450 e 500 unità l’anno, tra battelli pneumatici e barche in vetroresina prodotte a Soverato. Mercato che non è solo domestico, visto che Ranieri International dispone di ben 90 punti vendita in Europa, 8 negli USA e 5 in paesi extraeuropei: prova concreta di una strategia ad ampio raggio che ha consentito all’azienda calabrese di attutire i danni di un mercato che tra 2024 e 2025 ha penalizzato la cosiddetta “piccola nautica” (-10%) e di guardare al futuro con fiducia.

Una fiducia legata comunque a progetti ambiziosi, che non riguardano solo l’arrivo di nuovi prodotti, ma anche iniziative mirate a migliorare il rapporto con la clientela. Tra queste, in occasione del Salone di Genova è stata annunciata la nascita, entro ottobre, del primo centro Prove Ranieri: sarà inaugurato a Bocca di Magra (La Spezia), presso l’azienda del dealer Pagliarini, in occasione dell’open day in programma nelle giornate del 3, 4 e 5 ottobre. Ma in seguito – è stato anticipato – ne saranno aperti altri.

Se non bastasse, a Genova è stata annunciata anche l’introduzione dell’”Airlap Nautical Configurator”, un programma innovativo per la personalizzazione in 3D dei gommoni e delle barche ordinate a Ranieri. Grazie a questa novità – è stato spiegato – per il cliente sarà possibile seguire da casa, passo passo, la costruzione della propria imbarcazione e intervenire per la scelta di materiali, colori e accessori. “In pratica – dicono i consulenti di Ranieri che hanno progettato il sistema – diventa possibile il custom estremo anche per un piccolo gommone e si potrà sapere in anticipo com’è stata realizzata l’imbarcazione acquistata, prima ancora che si veda fisicamente il prodotto”.