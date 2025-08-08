Ranieri International prepara il debutto tra big dei maxi-RIB: pronto per Cannes il gigante di 15 metri Cayman 50.0 Hard-Top

Grandi, comodi, lussuosi, costosi, adatti anche a crociere a lungo raggio e con prestazioni spesso entusiasmanti. Sembrerebbe la descrizione di yacht di ultima generazione. E invece parliamo di gommoni. Per la precisione maxi-RIB, categoria in crescita, soprattutto in Italia, nazione leader mondiale nella produzione di imbarcazioni di questo tipo, grazie all’intraprendenza di numerosi cantieri che hanno messo in produzione modelli di misura anche superiore ai 50 piedi (15 metri circa), come quelli griffati Capelli, Lomac, Magazzù, Oromarine, Pirelli, Sacs, Salpa, e non solo.

A partire da settembre entrerà nella élite dei produttori di super gommoni di questo tipo anche Ranieri International, il cantiere calabrese che da tempo s’è affermato per la produzione di battelli pneumatici e barche in vetroresina di provata qualità. Dal quartier generale di Soverato, infatti, è stata annunciata la partecipazione al prossimo Yachting Festival di Cannes (9-14 settembre) e subito dopo al Salone di Genova (18-23 settembre), con il nuovo Cayman 50.0 Hard-Top, un gigante gommato di poco più di 15 metri destinato a ricoprire il ruolo di nuova ammiraglia del cantiere.

“Sarà per noi il simbolo di innovazione, eleganza e qualità costruttiva” dicono Antonio e Salvatore Ranieri, i fratelli che guidano l’azienda fondata dal padre Pietro, sottolineando che la nuova imbarcazione “segnerà una svolta in termini di design, comfort, tecnologia e sostenibilità”. Il Cayman 50 è stato progettato infatti per offrire il massimo su ogni fronte, al punto che in una nota diffusa alla stampa alla vigilia del vernissage in Costa Azzurra, viene sottolineato che “il nuovo maxi garantirà un’esperienza di navigazione senza precedenti e diventerà un nuovo riferimento per il segmento”.

Il nuovo Cayman di Ranieri International poggia su una carena con doppio redan che dovrebbe assicurare una navigazione stabile, fluida e confortevole, anche alle alte velocità. Velocità sostenute ovviamente anche da una motorizzazione adeguata, che secondo le anticipazioni del cantiere potrà essere affidata anche a 4 fuoribordo per una potenza massima complessiva di 1.800 cavalli!

Altro elemento distintivo della nuova ammiraglia calabrese è – secondo le anticipazioni del cantiere – la qualità costruttiva “superiore in ogni dettaglio”. Ogni componente e accessorio viene infatti selezionato con la massima attenzione per garantire durata, affidabilità e valore nel tempo. L’utilizzo di resine vinilesteri e tessuti completamente riciclabili, inoltre, testimonia l’impegno dell’azienda per una nautica più sostenibile e attenta all’ambiente.

“Dimensioni e spazi vivibili – viene anticipato – sono al vertice della categoria, in modo da offrire massimo comfort sia all’aperto che sottocoperta”. A poppa, l’ampio prendisole nasconde dunque un pratico garage, mentre il bracket conserva una comoda passarella elettrica a scomparsa. La zona living è dotata di due tavoli elettrici integrati nel pavimento della coperta, che trasformano gli spazi secondo le esigenze. Il leaving post include una piastra a induzione, frigoriferi in acciaio spazzolato, lavandino, tagliere e quattro sedute fronte marcia. A prua, un secondo ampio prendisole è affiancato da una chaise longue doppia, ideale per rilassarsi in navigazione o all’ancora.

Sottocoperta, il Cayman 50.0 Hard Top presenta una cabina suddivisa in due zone notte con quattro posti letto, mentre gli arredi in legno con essenze naturali sono stati studiati per creare un’atmosfera calda ed elegante. Il bagno è dotato di box doccia separato ed è stato pensato per offrire la massima fruibilità anche durante crociere prolungate.

Come detto, il nuovo maxi-RIB di Ranieri International sarà presentato in anteprima internazionale a Cannes e subito dopo al Salone di Genova. Nella vetrina di casa verrà presentata dal cantiere calabrese anche un’altra interessante novità, ovvero la neonata 255 SL, piccola barca in vetroresina di 7,80 metri destinata a coniugare l’essenza di un open sportivo “poggiato” su una carena di ultima generazione (con redan) con la versatilità di un vero day cruiser, capace di offrire anche due posti letto e un piccolo bagno. In questo caso la motorizzazione fuoribordo potrà essere affidata a uno o due motori, con potenza non superiore a 350 cv.