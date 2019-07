Dalla Calabria alla conquista degli Usa, Ranieri cresce e svela le novità 2020: due gommoni e un luxury tender

SOVERATO - Nella Calabra jonica, profondo Sud d’Italia, c’è un cantiere nautico in crescita tumultuosa. E’ Ranieri International, che dal 2018 ha avviato un piano triennale mirato a un rinnovamento radicale dell’azienda, oggi protagonista di un ambizioso processo di trasformazione incentrato sull’ampliamento delle aree di produzione e stoccaggio, lo sviluppo dei prodotti (barche in vtr e gommoni da 4,5 a 11,70 metri), l’introduzione di nuove tecnologie, il miglioramento dell’immagine e della percezione del brand. Un brand sempre più presente anche all’estero, compresi gli Stati Uniti, dove è stata aperta di recente una filiale in Florida che ha gestito la partecipazione alle prime fiere nautiche d’oltreoceano e favorito la vendita di due unità (Next 370 e Cayman 38).

“Lo sbarco negli USA è un sogno che s’è realizzato” dice Salvatore Ranieri, che assieme al fratello Antonio porta avanti l’azienda fondata nel 1966 dal papà Pietro, tuttora in servizio permanente effettivo con il ruolo di amministratore. Il piano dell’internazionalizzazione ha fatto sì che l’aumento del fatturato (+7% a luglio 2019) risulti attribuibile per il 33% ai paesi extra europei, per il 45% alle vendite in Europa e per il 22% all’Italia. “Tutto ciò – informano i fratelli Ranieri – lo si deve alla politica di espansione e alla valorizzazione del brand, che nel 2019 ha potuto contare in particolare sul successo ottenuto dal Cayman 38, la nostra ammiraglia di cui sono stati prodotti 13 esemplari in 12 mesi”.

Il trend positivo ha incoraggiato la famiglia Ranieri ad andare avanti nel piano di rinnovamento della gamma, che infatti prevede l’arrivo di due nuovi rib e di un inedito luxury tender nel corso del 2020. Sono stati appena varati, dunque, il Cayman 35 Executive Super Sport, il Cayman 27 Sport Touring e il Ranieri One, ovvero due “fratelli minori” del noto Cayman 38 e una piccola unità di 4,5 metri che segna il debutto del cantiere calabrese in un segmento di mercato in cui non s’era finora mai cimentato: ideale come tender di yacht, il gommoncino misura 4,5 metri, può ospitare comodamente 4 persone (volendo anche 5) e può adottare motori fino a 40 cavalli, che lo fanno letteralmente volare sull’acqua.

Le tre new entry saranno presentate in pompa magna nei saloni di settembre, ovvero a Southampton, Cannes, Genova e La Rochelle. Noi le abbiamo viste e provate in anteprima a Soverato, sede del cantiere, dove si sono svolti i test in mare, con la collaborazione di Suzuki Marine, che ha fornito i motori fuoribordo, nel quadro di una collaborazione sempre più intensa. Ma partner abituali di Ranieri sono anche Ultraflex, fornitore dei sistemi di timoneria elettroassistita, e Simrad per la strumentazione elettronica. Il resoconto dei test in articoli dedicati, su questo stesso sito.