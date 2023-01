Rebel 47, il restyling del maxi-RIB firmato Christian Grande: debutto al Boot 2023 nello stand di Sacs-Tecnorib

RONCELLO - Oltre all’anteprima mondiale del nuovo speedboat walkaround Pirelli 30 (altro articolo su questo sito) il gruppo Sacs-Tecnorib presenterà al Boot di Düsseldorf 2023 anche il restyling del Rebel 47, evoluzione del modello di 14 metri lanciato da Sacs nel 2017 e protagonista di un’eccezionale risposta del mercato, con oltre 60 esemplari consegnati negli ultimi cinque anni.

Questa nuova versione ridisegnata da Christian Grande è un cruiser di lusso dal design moderno, con un profilo particolarmente affusolato che rende il layout esterno sinuoso ed elegante. I tubolari D-shape sono in materiale espanso e anticollisione; l’hard-top è completamente rinnovato, realizzato in fibra di carbonio per alleggerire l’intera struttura e abbassare ulteriormente il baricentro a tutto vantaggio della stabilità.

Tra le innovazioni presenti ci sono inedite verniciature metallizzate, un nuovo parabrezza dalle ampie forme arrotondate e un baglio ridotto per ridurre la larghezza da 4,35 a 4 metri (secondo il cantiere “una misura che migliorerà le operazioni di attracco in porto”).

Omologato per una portata di 16 persone, il nuovo maxi-rib di Sacs dovrebbe offrire, come il modello che va a sostituire, 4 posti letto ed un layout appena ritoccato, in grado di far coesistere grinta e sportività con comfort e sicurezza. Sottocoperta dovrebbe restare invariata l’altezza in cabina, mentre sono tutte da scoprire le modifiche al layout esterno, che finora si è distinto per una configurazione originale, più da barca che da gommone.

Non sono state fornite anticipazioni sulla motorizzazione, ma è probabile che verrà confermata la possibilità di scegliere tra soluzioni entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo. Da verificare se il picco di potenza di 1120 hp verrà superato, sfruttando le ultime evoluzioni della tecnologia applicata alla nautica.

A Düsseldorf il gruppo nato nel 2021 dall’unione tra Sacs e Tecnorib guidato da Matteo Magni (presidente) e Gianni De Bonis (amministratore delegato) confermerà dunque l’impegno mirato ad elevare il livello del segmento dei maxirib, e il nuovo Rebel 47 – questo è certo - rappresenterà al meglio questa vocazione del cantiere di Rocello (Monza-Brianza). Va ricordato però che in forza degli accordi con Pirelli (Sacs-Tecnorib è licenziataria del marchio) sotto i riflettori del salone tedesco saranno esposti anche il nuovo Pirelli 30, il già noto Pirelli 42 e l’ammiraglia 50 in versione closed cockpit.

Tutti e tre i modelli richiamano su una parte del fianco il disegno del Blue Full Wet, il pneumatico da bagnato utilizzato nel campionato mondiale di Formula 1, dove Pirelli è presente come fornitore unico. Un omaggio all’esperienza maturata dal colosso della gomma nell’ambito del motorsport e delle gomme da bagnato estremo.

A testimonianza degli straordinari risultati del Gruppo e dell’impegno per una costante evoluzione volta all’eccellenza, è stato annunciato, alla vigilia del Boot di Düsseldorf, che il Pirelli 42 “Mini Rocket One” è stato selezionato come finalista nella categoria “Tender of the Year” dei Design & Innovation Awards 2023 organizzati dalla prestigiosa rivista Boat International: “Un riconoscimento - si legge in una nota del cantiere – al nostro maxirib walkaround di 13 metri rivelatosi capace di assolvere al meglio sia il ruolo di tender di lusso sia di day cruiser veloce, sicuro e confortevole”.