Record transatlantico per Giovanni Soldini con Maserati Multi70. The Ocean Race: meno di 24 ore al via del giro del mondo a tappe in equipaggio

Obiettivo centrato. Giovanni Soldini con Maserati Multi70 e il suo equipaggio formato da Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Francesco Malingri (ITA), Francesco Pedol (ITA), Matteo Soldini (ITA) e Lucas Valenza-Troubat (FRA) ha centrato l’obiettivo di battere se stesso, oltre che tutti gli altri.

Venerdi 13 gennaio, nella notte italiana, non solo ha tagliato il traguardo primo, ma avendo completato la traversata in 5 giorni, 5 ore, 46 minuti e 26 secondi ha stabilito il nuovo record, che resisteva dal 2015, nella regata transatlantica RORC Transatlantic Race di circa 3000 miglia tra Lanzarote alle Canarie e Grenada nei Caraibi orientali.

Un tempo che migliora quello di 6 giorni, 18 ore, 54 minuti e 3 secondi, che il navigatore italiano, alla sua quarta partecipazione in questa regata (ha preso parte anche alle edizioni 2016, 2018 e 2022), aveva impiegato nel 2018.

Da sottolineare tra l’altro che in questa edizione, dopo un avvio sofferto per scarso vento, dopo esser passato in testa rispetto ai due altri forti avversari in gara, l’americano Snowflake e il francese Team Zoulou, con i quali la sfida è di fatto in tempo reale vista la similitudine dei mezzi, a circa 1000 miglia dall’arrivo Soldini si è dovuto misurare con dei problemi allo scafo nell’area della deriva, dove la pressione e gli sforzi sono molto elevati.

Dopo giorni di onde e gran botte a velocità elevate, si è rotto infatti un fermo, e la deriva si è sfilata dalla sua sede sfondandola, e facendo imbarcare acqua. Con la conseguenza che nonostante l’equipaggio sia riuscito a rimettere la deriva in posizione e a fare riparazioni di fortuna, l’acqua è rimasta, appesantendo la barca, tra l’altro con “zavorra mobile”, di circa 2000 kg. Un inconveniente che ha sicuramente rallentato l’andatura, ma che è stato affrontato con marinara determinazione minimizzando le conseguenze e riuscendo a mantenere il controllo e la posizione di testa in una traversata dell’Atlantico compiuta con medie di oltre 22 nodi e punte di 37.

Una bella impresa italiana quella del navigatore, che affonda le sue radici nella scuola di altissimo mare milanese che fa capo a navigatori come Doi Malingri e Giorgio Falck che negli anni 70 furono precursori di grandi regate oceaniche. Non a caso tra i membri dell’equipaggio di Soldini figurano rappresentanti delle nuove generazioni dai cognomi evocativi come Francesco Malingri e Matteo Soldini.

“È stato entusiasmante. Una rotta fantastica negli Alisei per una regata a cui tutti siamo sempre contenti di partecipare perché non esiste al mondo una classe che riunisca barche tanto simili e con un livello così alto di professionisti che faccia regate oceaniche. Vincere è quindi prima di tutto un onore” ha dichiarato Giovanni Soldini all’arrivo, felice anche di aver saputo “domare” l’avaria che rischiava di vanificare il doppio risultato: la vittoria e l’iscrizione nella storia della competizione del nuovo record.

Il successo di Soldini fa da prologo a The Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio a tappe nato come Withbread negli anni 70, poi diventato Volvo Ocean Race e oggi chiamato The Ocean Race, che si disputa ogni 4 anni e che domenica 15 gennaio 2023 prende il via da Alicante in Spagna.

Nella foto Cecilia Zorzi e Alberto Riva di Team Genova

In gara per l’intero giro cinque IMOCA60, nessuno con bandiera italiana, ma con due italiani noti coinvolti, Francesca Clapcich, olimpionica e già veterana del Giro, e Giulio Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli, anima e cuore, anche finanziario tramite Prada, di Luna Rossa, un’esperienza nel sailing team di Luna Rossa a Auckland e una passione velica assorbita fin da bambino dal padre, da sempre regatante accanito e timoniere, sulle barche più diverse. In gara per la VO65 Sprint Cup su 3 delle tappe, tra le quali la prima che parte domenica verso Capo Verde e l’ultima dall’Aja in Olanda a Genova per il Grand Finale a giugno, TeamGenova con doppia bandiera italiana e austriaca e Cecilia Zorzi e Alberto Riva.