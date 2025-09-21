Rilanciare la piccola nautica? MV Marine ci prova con il 23 GT, gommone di 7 metri con soluzioni da categoria superiore

L’edizione numero 65 del Salone di Genova ha offerto l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della nautica italiana, un comparto a due velocità, con i big che producono yacht e super yacht in buona salute e i cantieri della “piccola e media nautica” (barche attorno ai 10 metri) in difficoltà, con un calo misurato attorno al 10%. Che fare? La risposta è chiara: si deve reagire con nuovi progetti e proposte interessanti per rianimare questa parte del mercato. E il Salone di Genova qualche risposta interessante l’ha data, mettendo in mostra new entry mirate proprio a risvegliare l’interesse verso il diporto.

Lampante il caso di MV Marine, il cantiere di Striano (provincia di Napoli) famoso per le carene “ammortizzate” (un brevetto esclusivo) della linea Mito, che a Genova ha presentato in anteprima il nuovo MV 23 GT, un gommone di 7 metri (per la precisione 6,99) per 2,68 che può essere motorizzato con fuoribordo fino a 200 cv, ma può navigare magnificamente anche con il 150 cv Honda dell’esemplare esposto a Genova e, soprattutto, con un fuoribordo da 115 cv, ovvero con un motore teoricamente conforme alla patente nautica D1, il cosiddetto patentino per i sedicenni previsto dalla nuova normativa per navigazioni diurne entro le 6 miglia, che però non è ancora entrato in vigore.

“Lo abbiamo realizzato proprio con l’obiettivo di riavvicinare la gente alla nautica” dice l’ingegnere Enzo Nappo, titolare del cantiere MV, aggiungendo che “piccolo non vuol dire però inadeguato agli standard del nostro cantiere, da sempre in prima linea, anche con gli entry level, nella qualità costruttiva, nel design e nella ricerca delle prestazioni”.

Nonostante le dimensioni contenute, il nuovo MV 23 GT vanta dunque soluzioni da categoria superiore, pensate per vivere l'imbarcazione in modo versatile. Si fanno apprezzare l’ampio prendisole di prua, una dinette di poppa trasformabile e un cassero centrale con lavello e frigorifero integrato. L’ideale per godersi al meglio giornate in mare, senza affrontare spese da capogiro.

Il prezzo del nuovo entry level di MV Marine è stato fissato infatti in 40.000 euro (più IVA e più motore). Un prezzo interessante, considerando le ricche dotazioni di serie, che comprendono verricello elettrico, ancora e catena, oltre alla doccetta esterna. Rientrano invece nella lista degli optional il rollbar, il tendalino e il frigo.