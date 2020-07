Rinnovato l’accordo Ferretti Group-Jaguar Land Rover. E a Cannes cinque première e 20 modelli

ROMA - Grandi manovre in casa Ferretti: il super gruppo della nautica di lusso ha anticipato che dall’8 al 13 settembre sarà presente alla 43ma edizione del Cannes Yachting Festival con 5 première, in rappresentanza dei marchi Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Wally, affiancate da una flotta di 20 modelli. Faranno infatti il loro debutto mondiale sulla Croisette il Riva 88 Folgore, il Ferretti Yachts 500 e il 43 Wallytender, mentre verrà presentato per la prima volta al mercato EMEA (Europa, Africa, Medio Oriente) il 48 Wallytender X. Quanto al Pershing 7X sarà per la prima volta esposto in acqua, dopo l’anteprima a secco al Salone di Dusseldorf dello scorso gennaio. Nell’immediata vigilia del Salone in Costa Azzurra si svolgerà anche, come consuetudine, l’annuale “Ferretti Group Private Preview”, in programma nella vicina Montecarlo: nella sede dello Yacht Club di Monaco il Gruppo presenterà in anteprima assoluta ai propri clienti l’intera flotta e le 5 première che faranno il debutto ufficiale a Cannes.

Privilegiare il rapporto con i possessori di imbarcazioni del Gruppo è, del resto, una consuetudine della holding italiana controllata dal colosso cinese Weichai. E infatti anche quest’anno vengono rinnovate le iniziative mirate a rendere sempre più piacevoli i soggiorni degli armatori in alcune mete del Mediterraneo, dal waterfront di Porto Cervo alla Pershing Yacht Terrace di Ibiza; dalla Riva Destination di Venezia a quelle di Opatija (Croazia) e Formentera.

E’ stato appena rinnovato, inoltre, l’accordo di partnership tra Ferretti Group e Jaguar Land Rover Italia, che occuperanno insieme la scena del waterfront in Costa Smeralda, mettendo in mostra il meglio dei propri brand. L’iniziativa, che rientra nella nuova campagna della holding della nautica #yourprivateisland, è in perfetta sinergia con la strategia di Travel Vision di Jaguar Land Rover Italia, nata per promuovere, con le sue vetture, un turismo consapevole, attento alle bellezze paesaggistiche italiane, a cominciare proprio dalla Sardegna.

La partnership tra Jaguar Land Rover e Ferretti Group si consolida anche grazie ad attività su misura, a favore di clienti e armatori. Per un numero selezionato di persone che diventano proprietarie di una nuova imbarcazione di uno dei brand del Gruppo Ferretti, sarà possibile infatti acquistare anche una Range Rover esclusiva, ovvero progettata in Uk presso il Centro Tecnico della divisione Special Vehicle Operations e personalizzata con tocchi di stile ispirati alle imbarcazioni.

Ma non solo: per i clienti già armatori di Ferretti Group è riservato il progetto “Tender To”: acquistando un’auto della famiglia Range Rover o la nuova Land Rover Defender, sarà possibile personalizzarle con dettagli che richiamano le imbarcazioni, in modo da esaltare e dare continuità allo stile del proprio yacht, anche fuori dall’acqua. Insomma, un’esaltazione di quel tailor-made che ormai la fa da padrone sul mercato del lusso, che si tratti di auto o di yacht.

Ma in quest’epoca condizionata dal virus maledetto non possono essere soltanto il lusso, le personalizzazioni e l’hi-tech a caratterizzare le scelte di armatori in cerca del meglio: prevenire e controllare la diffusione di infezioni è diventato ormai un altro irrinunciabile must. E Ferretti Group s’è distinto anche su questo versante tutt’altro che secondario. Come? Conseguendo la Biosafety Trust Certification, il primo schema di certificazione dei sistemi di gestione per prevenire e controllare la diffusione di infezioni, a tutela della salute delle persone. Il rispetto dei requisiti è stato verificato dal RINA.

Una nota dell’azienda sottolinea che “Ferretti Group è primo, nel settore della nautica da diporto, a ottenere questa certificazione, utile per ridurre al minimo i rischi per dipendenti e clienti”. E l’avvocato Galassi, che di Ferretti Group è l’amministratore delegato, ha sottolineato: “L’attenzione alla salute è il primato a cui teniamo di più, e questa importante certificazione premia le misure adottate e l’impegno di tutti noi in questi mesi nel garantire serenità e sicurezza. Salute e sostenibilità sono valori sempre più fondamentali in ogni strategia industriale”.

In sintonia si è espresso Paolo Moretti, Ceo di RINA Services: “Nel perseguire e ottenere questa certificazione, Ferretti Group ha dimostrato una speciale attenzione verso il capitale umano. L’azienda ha reagito prontamente alla situazione emergenziale, con responsabilità, ancor prima di attendere le risposte legislative, proteggendo con efficacia dipendenti e collaboratori.”

Il clima di grande fiducia nell’operato del Gruppo coinvolge anche la sfera produttiva e commerciale. Al di là delle succitate novità annunciate per Cannes, dal quartier generale di Ancona è stata appena annunciata, infatti, anche la firma del contratto di vendita di un nuovo mega yacht CRN, una imbarcazione in alluminio di 52 metri. Secondo le anticipazioni del cantiere, si tratta di “un gioiello in grado di coniugare sartorialità, eccellenza creativa e profonda expertise”.

Si tratta dello scafo numero 142 del cantiere, frutto di un progetto sviluppato dall’ufficio tecnico di CRN con lo studio di design e architettura Omega Architects guidato da Frank Laupman, che ne ha curato il concept. Alla progettazione ha collaborato, inoltre, anche lo studio Massari Design, delegato a curare gli interni. Caratterizzato dal profilo basso e filante, che ne esprime il carattere sportivo, il nuovo yacht CRN è stato progettato nel pieno rispetto delle proporzioni, combinando spazi outdoor molto ampi e volumi indoor con grandi finestrature che offrono un contatto costante e diretto con il mare.