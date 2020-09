La sorpresa di Rio Yacht: a Genova il Daytona: open sportivo, motori fuoribordo e 4 posti letto

CHIUDUNO - Il lockdown imposto dalla pandemia ha prodotto qualche incertezza e qualche ritardo, ma non ha fermato le attività dei cantieri nautici, tutti o quasi pronti a presentare, all’imminente Salone di Genova, novità importanti, proiettate sulla stagione 2021. In prima linea, su questo fronte, c’è Rio Yacht, eccellenza del made in Italy che nel 2021, 60mo anno di ininterrotta produzione, lancerà sul mercato il nuovo Daytona.

E’ un motoscafo cabinato di quasi 11 metri, dal carattere sportivo, ma con 4 posti letto sottocoperta, con il quale il cantiere guidato da Giorgio Scarani torna alla motorizzazione fuoribordo, in passato utilizzata soltanto per barchette di piccole dimensioni. Lo stile è minimalista e la configurazione è walkaround, con consolle centrale. Secondo le anticipazioni del cantiere la nuova barca si farà apprezzare “per simmetria e pulizia delle linee, luminosità all’interno, attenzione al dettaglio, finiture e materiali”.

Le prime immagini diffuse dall’azienda bergamasca prima del vernissage a Genova lasciano vedere spazi prendisole sia a poppa che a prua e un pozzetto adeguato alle dimensioni. Alle spalle della postazione di guida è previsto anche un tavolo a scomparsa e verso il centro un monoblocco in vetroresina che divide la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.

Sotto coperta si trovano un bagno con doccia e la zona notte, dove possono sistemarsi quattro persone. Viste le dimensioni, lo stesso cantiere puntualizza che sarebbe più giusto parlare di 2+2 posti. Insomma, quanto basta per un weekend in famiglia, con papà, mamma e due figli. La parte cabinata gode comunque di buona illuminazione grazie a sottili finestrature sviluppate in orizzontale, a sostegno dell’aspetto sportivo e slanciato dell’imbarcazione. Un’imbarcazione che vuole valorizzare anche l’immagine allegra e giovanile dell’insieme, e in questa ottica è prevista la possibilità di verniciature personalizzate dello scafo e della carena, dai colori soft a quelli più accesi: un modo per rendere unica e riconoscibile la propria barca.

In dettaglio, la scheda tecnica del nuovo Rio Daytona indica una misura ft di 10,50 metri e di 9,73 per l’omologazione, per un baglio massimo di 3,50; la portata è di 12 persone; il serbatoio carburante offre una capienza di 920 litri, quello dell’acqua di 130. L’esemplare numero 1, quello che sarà esposto in anteprima a Genova, monta due motori Verado V8 4,6 litri da 300 hp, ma sarà possibile anche adottare una motorizzazione meno potente, con due propulsori da 250 hp. Prevedibili prestazioni interessanti, ma su questo versante, per ora, il cantiere non ha fornito anticipazioni.

Il prezzo (senza motori) dovrebbe attestarsi attorno ai 150.000 euro (più IVA) e tra 180.000 e 190.000 euro (sempre più IVA) includendo i due motori. Ciò detto, nella lista degli optional figurano non solo alcuni “valori aggiunti” come le eliche di prua, il joystick, l’aria condizionata o la colorazione personalizzata, ma anche dotazioni irrinunciabili come l’ancora, l’impianto per l’acqua calda, il frigorifero, le panche per il pozzetto e i tendalini parasole.