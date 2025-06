Riva in festa per il varo del 100° esemplare di Rivamare. E il Ceo Galassi annuncia: «Tre novità in arrivo»

E’ un periodo decisamente animato quello che si vive all’interno di Ferretti Group, la holding controllata dai cinesi di Weichai e guidata dall’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato in grado di vantare lusinghieri successi produttivi e commerciali, ma anche costretto a fare i conti con una scabrosa vicenda di spionaggio rivelata da Bloomberg, su cui sta lavorando la Procura di Milano: sono stati scoperti infatti dispositivi di ascolto installati segretamente all’interno degli uffici milanesi della holding italo-cinese frequentati da Xu Xinyu, direttore esecutivo nel CdA di Ferretti SpA e rappresentante del principale azionista. Tutto ciò, com’è facile immaginare, ha sollevato interrogativi sulla governance e sugli equilibri interni al gruppo. Ma al momento la situazione è sotto controllo e tutte le attività produttive procedono con regolarità.

In casa Riva, il marchio più prestigioso del Gruppo, è stato appena annunciato, infatti, l’arrivo, entro la fine del mese di giugno, di ben tre novità, mentre è stato varato l’esemplare numero 100 del Rivamare 38, impareggiabile imbarcazione sportiva di lusso caratterizzata da linee eleganti e prestazioni elevate, che dal 2016 reinterpreta in chiave moderna, assieme all’Aquariva, i fasti dei mitici Aquarama (in legno) e St. Tropez (in vetroresina).

La cerimonia del varo si è svolta a Sarnico, sede storica del marchio Riva, alla presenza del presidente di Ferretti Group Jiang Kui e – si legge in una nota del cantiere - dei rappresentanti dell’azionista di maggioranza Weichai, i quali hanno espresso le loro congratulazioni ai lavoratori e al management. “Nell’occasione – è stato sottolineato – è stato celebrato l’eccezionale successo di uno dei modelli più iconici di Riva, in attesa della presentazione della speciale serie limitata del brand, prevista per il 27 giugno”.

Il Rivamare numero 100 appena varato – vale la pena ricordarlo - è un'imbarcazione planante in vetroresina di 11,88 metri con parti in mogano lucido e inserti in acero (come il ponte di coperta e il corridoio centrale) in grado di esaltare eleganza e sportività, con uno stile unico e ineguagliabile. La motorizzazione è affidata a due Volvo Penta D6 da 400 cv ciascuno, che permettono di raggiungere una velocità massima di circa 40 nodi e una velocità di crociera di 31 nodi. Anche se la barca si presta prevalentemente a un uso giornaliero e a brevi escursioni, la capacità del serbatoio carburante è di 1000 litri, l’autonomia dichiarata è di 280 miglia nautiche e sotto coperta sono disponibili due posti letto e un bagno. Tra le dotazioni non mancano lo stabilizzatore e l’aria condizionata in cabina. Ovviamente il prezzo supera abbondantemente il milione di euro. Ma per certi gioielli, chi può non bada a spese.

Il battesimo dell’acqua per il Rivamare numero 100 ha dato ai verti di Ferretti Group la possibilità di manifestare pubblicamente grande soddisfazione. “Questa magnifica giornata – ha commentato il presidente Jiang Kui - celebra il grande successo di Riva e dell’intero Ferretti Group. Siamo molto orgogliosi e ci congratuliamo con il management e con tutti i dipendenti per i risultati raggiunti. Da oltre dieci anni osserviamo una continua crescita e siamo certi che Ferretti, con il costante impegno del team di lavoro, manterrà questo sviluppo sostenibile, continuando a creare valore per tutti gli stakeholder”.

“Ciò che distingue Ferretti Group, anche grazie alla storia e alla forte identità dei suoi sette brand, è la bravura nel realizzare barche che sono belle per sempre, come dimostra la centesima unità di Rivamare - ha detto da parte sua il ceo Galassi -. Gli armatori – ha aggiunto - lo sanno e ci stanno premiando anche in questo inizio di 2025, con il nostro portafoglio ordini che ha raggiunto il record di 1,7 miliardi di euro”. Secondo Galassi, inoltre, “altro ingrediente della straordinaria crescita di Ferretti Group in questi anni è la realizzazione di molti modelli nuovi, e a fine mese presenteremo infatti tre novità Riva, a conferma di una grande vitalità e della voglia di affermare ulteriormente il nostro primato di bellezza e innovazione”.