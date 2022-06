Riva, anche un film con Favino, Beckham e Leclerc per festeggiare i 180 anni del marchio e i 60 dell’Aquarama

VENEZIA - Le vie del marketing sono infinite. La prova più recente viene dal mondo della nautica di lusso, magnificamente rappresentato da Riva, il marchio più iconico del Made in Italy del mare, che nel 2022 festeggia i 180 anni dalla fondazione: un traguardo importante, che il Gruppo Ferretti (proprietario del brand) ha voluto festeggiare alla grande.

Come? Con un evento organizzato al Gran Teatro La Felice di Venezia e con la presentazione in anteprima mondiale non di una barca ma di un film (più esattamente un cortometraggio) interpetrato da un cast stellare, formato da Pierfrancesco Favino, il più importante attore italiano (già interprete del primo corto cinematografico del brand Riva); la star del calcio mondiale David Beckham, icona dello stile inglese e celebrity tra le più popolari al mondo, e Charles Leclerc, pilota della Ferrari e idolo degli appassionati di Formula 1.

Il titolo è “Riva The Persuaders!”, ispirato alla serie tv cult “Attenti a quei due”. Girato tra Italia, Costa Azzurra e Montecarlo, è un film d’azione che mescola eleganza, ironia e adrenalina. Chi vuole, può vederlo su Youtube e sui social network di Riva e Ferretti Group. In 3 minuti e 20 secondi viene raccontata la storia di due amici – Favino e Becham – che si confrontano su strada al volante di una Ferrari e di una Maserati d’epoca, e in mare ai comandi di un Riva 56 Rivale e di un 68 Diable, fino all’incontro con Leclerc (a bordo di un Rivamare), che li invita a misurarsi con lui su una pista per modellini elettrici. L’azione e i movimenti sono quelli di un film adrenalinico, ricco di inseguimenti a terra e in mare. A guidare le riprese è stato il regista Federico Brugia, con la produzione Armando Testa Studios.

Grande soddisfazione ha manifestato l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group e “regista occulto” dell’operazione. “Quella di Riva è una storia da film e questo cortometraggio straordinario, con un trio di protagonisti clamoroso, è la perfetta celebrazione del 180° anniversario” ha osservato il manager. E ha aggiunto: “Ringrazio Pierfrancesco, David e Charles per l’amicizia, la passione e il divertimento che hanno messo nel progetto: il risultato è spettacolare, anche perché fa rivivere lo stile ironico ed elegante della serie The Persuaders, nota in Italia come Attenti a quei due”.

In questo clima di festeggiamenti e di grande euforia per Riva, s’inquadra anche la presentazione di una novità di prodotto che ha incantato il pubblico: su una piattaforma galleggiante, sul Canal Grande di Venezia, è stato svelato infatti il Riva Anniversario, capolavoro realizzato in soli 18 esemplari per celebrare i 180 anni dalla nascita del cantiere. E’ un open caratterizzato da linee pulite, con dettagli stilistici ispirati al modello più iconico di Riva, l’Aquarama, che pure ha fatto la sua comparsa sul Canal Grande per festeggiare i 60 anni dal varo della prima unità.

Lo storico motoscafo in mogano degli anni 60 è stato, tra l’altro, anche tra i protagonisti principali del quarto tributo a Carlo Riva celebrato a inizio giugno a Santa Margherita Ligure, dove una folta rappresentanza di collezionisti italiani e stranieri, autentici custodi del mito, si sono ritrovati con i loro motoscafi d’epoca per festeggiare i 60 anni del magnifico modello e i 100 anni dalla nascita di Carlo Riva. Il tutto si è svolto in un’atmosfera glamour, che ha fatto rivivere i fasti e le emozioni della Dolce Vita. E non sono mancate prove di abilità e la tradizionale assegnazione di premi: un Aquarama Super ha trionfato come imbarcazione in legno più elegante, mentre il premio per l’imbarcazione più antica è andato a un Riva Scoiattolo del 1957. A ricevere il plauso come imbarcazione più elegante tra quelle in vetroresina è stato il Bertram Riva 38, la celeberrima “Carlina” acquistata da Carlo Riva a metà degli anni 70, in precedenza appartenuta al suo amico Richard Bertram.