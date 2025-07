Grandi manovre in casa Riva: in arrivo 4 nuove barche e via all’intesa con Flexjet per interni di elicotteri e aerei

Grandi manovre in casa Riva, il marchio di lusso di Ferretti Group, erede di un’autentica dinastia di barche impareggiabili per qualità ed eleganza. Per il cantiere originario di Sarnico, lì dove sono nati gli indimenticati motoscafi che hanno segnato la storia della nautica italiana, il mese di giugno 2025 rappresenta probabilmente una svolta epocale. E i vertici del cantiere ne sono talmente consapevoli da aver festeggiato anche con lo spettacolare passaggio di aerei privati sul cantiere, con tanto di scia colorata identica a quella delle Frecce Tricolori.

Il giorno 13, nel corso di una cerimonia svoltasi alla presenza del presidente Jiang Kui, è stato varato il centesimo Rivamare 38; 14 giorni dopo, il giorno 27, è stata mostrata la nuova serie speciale limitata del brand, con 4 nuovi Riva - Aquariva Special, Riva Cento, Riva 58 Capri e Iseo Super - presentati in anteprima mondiale nel corso di una “notte magica” dedicata ai clienti dello storico marchio e a pochi selezionatissimi ospiti. Nell’occasione è stato anche svelato l’accordo con Flexjet, leader globale nell’aviazione privata, per la fornitura di un esclusivo design della cabina degli aerei e degli elicotteri della compagnia, ispirato allo stile iconico dei motoscafi Riva.

All’accordo con Flexjet è stato poi dedicato un evento specifico, svoltosi giovedì 26 giugno all’aeroporto Milano Prime Linate, con una esposizione statica del Flexjet Gulfstream G650, dell’elicottero Sikorsky S-76 e di un motoscafo Riva, l’Aquariva Special.

La new entry nel mondo dell’aeronautica rappresenta indubbiamente una svolta epocale per il cantiere, che finora aveva sfruttato il prestigio del proprio marchio, al di fuori della nautica, esclusivamente per oggettistica, accessori, abbigliamento e cancelleria. La collaborazione ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio assolutamente immersiva a quella clientela di alto profilo che si riconosce nella sigla UHNVI (Ultra High Net Worth Individuals), un’élite diffusa nel mondo che non bada a spese pur di concedersi il meglio in materia di qualità, lusso, prestazioni e servizi d’eccellenza.

Il progetto griffato “Riva Volare” prevede la fornitura di interni realizzati su misura a bordo di uno dei jet ad altissima autonomia Gulfstream G650, che ospita fino a 12-15 passeggeri ed è in grado di restare in volo fino a 14-16 ore, collegando New York a Milano, Londra, Tokyo o Singapore.

Gli interni griffati Riva saranno presenti anche in due elicotteri Sikorsky S-76 di Flexjet, uno in Florida e l’altro destinato a un nuovo servizio con base a Milano, operativo in Italia e nella riviera francese. “Questo nuovo progetto – è stato sottolineato - rispecchia la crescita della divisione elicotteri di Flexjet in Europa continentale e si aggiunge al servizio già in essere a Londra, New York, Florida e Bahamas”.

Inutile dire che i clienti di Ferretti Group godranno di accesso privilegiato a questi servizi, che rappresentano il “valore aggiunto” all’eccelsa qualità degli interni griffati Riva, frutto di mesi di esperta lavorazione artigianale. Il progetto Riva Volare prevede infatti materiali artigianali, motivi, texture e colori audaci, che traggono ispirazione dalle linee classiche e dagli inconfondibili elementi di design dei motoscafi Riva, affiancando dettagli dell’iconico Aquara degli anni 60 all’eleganza contemporanea dell’Aquariva.

Sono griffati Riva tutti gli elementi d’arredo, dai sedili ai tappeti, dai bicchieri alle posate, dalle porcellane all’argenteria. Previsti rivestimenti in pelle con morbide impunture a mano e bordature nel classico color acquamarina di Riva, finemente ricamati con il logo del marchio. Non mancano pannelli in legno lucido a strisce, come le coperte degli indimenticabili Aquarama.

Sul Gulfstream G650 sono previste, in particolare, sedute kibitzer a scomparsa, con un classico motivo nautico a righe bianche e blu. E ancora: è stato anticipato che sono previste zone d’accento caratterizzate dai colori Riva acquamarina e blu scuro “blu sera”, abbinati a finiture in metallo lucido, specifiche del marchio. Un tappeto di seta ispirato al movimento dei motoscafi Riva quando solcano le onde completa il quadro della personalizzazione.

Kenn Ricci, presidente di Flexjet, ha dichiarato di essere da molti anni un grande estimatore dello stile iconico di Riva e ha sottolineato che “ritrovare lo stesso stile anche nei nostri aerei è un fatto davvero eccezionale”. Secondo il numero uno della compagnia aerea “il lancio di Riva Volare in collaborazione con Ferretti Group è l’espressione concreta del nostro impegno condiviso nello sviluppo di esperienze assolutamente memorabili per i viaggiatori più esigenti”.

Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group, da parte sua ha osservato: “Riva è un’espressione di eleganza che infonde classe ed esclusività a ogni progetto, in mare e sulla terra, ora anche ad alta quota. Riva Volare è un altro splendido risultato della collaborazione con Flexjet, un marchio con cui condividiamo con passione l’obiettivo di elevare costantemente gli standard di qualità offerti ai nostri clienti. Contemplare il cielo e le nuvole e immergersi nel mondo Riva è un’esperienza ad alto tasso di bellezza e soddisfazione”.

A completare l’eccezionalità di questo mese di giugno decisamente fuori dall’ordinario c’è stata, come detto, anche la notte magica vissuta sulle rive del Lago d’Iseo con la Private World Première di 4 nuovi yacht Riva. Davanti a un pubblico selezionatissimo composto da armatori e ospiti internazionali sono stati infatti presentati, con tre mesi d’anticipo rispetto alla premiere internazionale prevista a settembre al Salone di Cannes, i nuovissimi Aquariva Special, Riva Cento, Riva 58 Capri e Riva Iseo Super. Quest’ultimo, classico runaboat di 27 piedi, frutto della stessa innovativa progettualità che ha dato vita a Riva El-Iseo, la prima imbarcazione full electric del brand presentata nel 2024, ha aperto una scenografica parata notturna sul lago d’Iseo.

Il secondo a sfilare è stato l’Aquariva Special, l’unico Riva a diventare Special dopo l’Aquarama. L’iconico yacht, in produzione da ben 24 anni, viene proposto ora con un raffinato restyling firmato come sempre da Officina Italiana Design - lo studio che disegna e progetta in esclusiva tutte le barche Riva da oltre 30 anni – che con sapienti pennellate ha aggiornato alcuni stilemi rendendo il linguaggio estetico più attuale, senza alterarne l’identità inconfondibile.

Il Riva Cento è invece un’edizione limitata dello yacht realizzata per celebrare la centesima unità del Rivamare 38, uno dei modelli più amati del brand. Tra le caratteristiche, i nuovi dettagli di funzionalità e stile, come le cuscinerie color cuoio o la beach area con chaise longue e passerella a scomparsa, che esaltano l’eleganza dello yacht, elevando ulteriormente l’esperienza a bordo.

A chiudere trionfalmente la sfilata, il nuovo Riva 58’ Capri, il primo modello della nuova generazione di sport open yacht, che – assicura il cantiere - unisce performance e massimo comfort mantenendo il DNA sportivo ed elegante tipico della gamma, coniugandolo con un design filante, più scolpito e contemporaneo.