A volte ritornano. Entro settembre rivedremo i gommoni Solemar: “salvato” lo storico color crema, tutto il resto cambia

NEMBRO (BG) - A volte ritornano. E suscitano grandi aspettative. E’ il caso di Solemar, celebre cantiere italiano produttore di battelli pneumatici fino al 2019, poi scomparso dalla scena, ma pronto ora a riposizionarsi nella fascia medio-alta del mercato con prodotti di qualità e di misura compresa tra gli 8 e gli 11 metri, in parte open e in parte cabinati. Ancora da definire i tempi del primo varo, ma appare scontato che il Salone di Genova (21-26 settembre) sarà il palcoscenico ideale per la presentazione dei primi esemplari.

Il ritorno di Solemar si deve a quattro imprenditori che hanno rilevato il marchio finito nel 2019 sotto il controllo di una società greca, che tuttavia non ha mai riavviato la produzione. Pare che della vecchia flotta siano state recuperate le supercollaudate carene, mentre è stato rivisitato tutto il resto, con investimenti cospicui dedicati agli stampi e alla formazione di una nuova compagine di professionisti e operai.

In particolare è stato deciso di dividere la produzione in due gamme ben distinte: la linea SX (SX27, SX30, SX34) sarà dedicata ai gommoni open tra gli 8 e gli 11 metri, adatti alle uscite giornaliere; la linea SE (Solemar Elegance) sarà dedicata invece a gommoni cabinati più grandi, adatti a brevi e medie crociere. Secondo le prime anticipazioni lasciate trapelare, entro il 2024 dovrebbe arrivare l’SE34, un cabinato di 10 metri con 4 posti letto.

In entrambi i casi sono stati studiati allestimenti razionali e confortevoli, con layout pensati per sfruttare al meglio gli spazi, e con dotazioni degne di imbarcazioni di classe premium. Tra le certezze, per ora, la scelta di ripristinare il color crema che ha caratterizzato tutta la produzione Solemar del passato, e la possibilità di motorizzare le unità più grandi sia con propulsori fuoribordo sia entrofuoribordo. Tutte da scoprire, però, potenze, prestazioni, velocità. Ancora da definire anche i prezzi.