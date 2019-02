RORC Caribbean 600: Maserati Multi 70 e Soldini ci riprovano

ANTIGUA - Il 18 febbraio prenderà il via l’11ma edizione della RORC Caribbean 600, regata organizzata dal Royal Ocean Racing Club che vedrà competere più di 700 velisti da tutto il mondo a bordo di imbarcazioni di oltre 20 nazioni lungo un percorso di 600 miglia attorno a 11 isole delle Piccole Antille, nei Caraibi. Al via ci sarà anche Maserati Multi 70, il trimarano con le insegne del Tridente affidato come sempre a un equipaggio capitanato da Giovanni Soldini.

Con lo skipper milanese, saranno a bordo anche Vittorio Bissaro (tattico), Guido Broggi (randista), Nico Malingri e Matteo Soldini (entrambi grinder e tailer), gli spagnoli Carlos Hernandez (railer) e Oliver Herrera Perez (prodiere) e il francese Claude Thélier (tailer).

Il record di velocità dei multiscafi appartiene al MOD 70 americano Phaedo3, che nel 2016 ha tagliato il traguardo in un giorno, 7 ore, 59 minuti e 4 secondi. Nel 2017 Maserati Multi 70 ha partecipato alla regata chiudendo al secondo posto dietro a Phaedo3. Quest’anno, dopo lavori di aggiornamento alla barca, Soldini punta decisamente alla vittoria, anche se dovrà vedersela con il trimarano americano Argo (skipper Jason Carroll) considerato il diretto rivale tra le 70 imbarcazioni al via, dieci delle quali appartenenti alla classe dei multiscafi (MOCRA).

“Quello di Argo è un Team molto forte” ha osservato Soldini alla vigilia. “Tra loro c’è anche Brian Thompson, che era skipper di Phaedo3. Sono un super equipaggio e conoscono molto bene la barca, che è molto più leggera di Maserati Multi 70, in assetto volante. Non vediamo l’ora di partire e come sempre faremo del nostro meglio!”

L’equipaggio di Maserati ha completato la messa a punto della barca, ma nell’ultimo allenamento nei dintorni di Antigua ha incontrato vento sui 20 nodi e onde alte tre metri che non hanno consentito di volare stabilmente, con i foil fuori dall’acqua. “È ancora presto per avere delle previsioni meteo precise, ma l’Aliseo dovrebbe rimanere stabile – ha osservato Soldini -. La condizione ideale per noi sarebbe se calasse leggermente il vento, così l’onda diminuirebbe e noi riusciremmo a volare più stabilmente”.