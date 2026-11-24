Da quando Sacs Marine ha dato una svolta alla propria produzione, sganciando il marchio Rebel dall’esclusiva dei gommoni, il Made in Italy della nautica ha acquistato sicuramente un’apprezzabile spinta all’innovazione, proponendo imbarcazioni che non è azzardato definire rivoluzionarie: già da qualche anno, infatti, nel cantiere brianzolo è stato trasferito lo spirito dei maxi-RIB realizzando prodotti dal design inconfondibile che hanno aperto un nuovo segmento di mercato, per ora confinato tra 40 e 60 piedi. E’ in questo contesto che è nato, già nel 2021, il Rebel 55, ammiraglia della gamma in grado di distinguersi per lo stile firmato da Christian Grande, ma anche per la capacità di rinnovarsi di anno in anno, con allestimenti rivisitati, murate abbattibili, dotazioni arricchite e diverse motorizzazioni, entrobordo e fuoribordo.

Proseguendo su questa rotta, Sacs Marine ha deciso ora di lanciare la sua ammiraglia anche sul ricco mercato degli Emirati. E infatti il Rebel 55 sarà tra le attrazioni del Dubai International Boat Show in programma dal 25 al 29 novembre. Obiettivo dichiarato: conquistare il ricco mercato mediorientale con una imbarcazione che, al di là delle doti di navigazione, privilegia la vivibilità a bordo ed esibisce una forte personalità stilistica. In pratica la formula che ha ridefinito i confini tra maxi-RIB e yacht sportivo.

Con i suoi 17 metri di lunghezza, il modello mira ad esaltare il senso di sicurezza e il contatto con il mare tipici dei maxi-RIB, senza trascurare l’abitabilità e la ricchezza delle dotazioni tipiche di uno yacht. Tra i suoi tratti distintivi spicca l’iconico D-fender, l’elemento protettivo in foam che reinterpreta il profilo dei RIB. Una nota del cantiere sottolinea che “è un’imbarcazione pensata per armatori che ricercano un’esperienza di navigazione senza compromessi, in grado di coniugare prestazioni, comfort ed eleganza in un’unica piattaforma pensata per esplorare il mare in totale libertà”.

L’allestimento dell’unità esposta a Dubai accosta la speciale livrea bianca di coperta e carena ai D-fender carbon off-white ed è caratterizzata da un forte elemento di personalizzazione. Quanto alla motorizzazione, l’imbarcazione è equipaggiata con una coppia di Volvo Penta D13 da 1.000 hp abbinati a trasmissioni IPS 1350, che dovrebbero consentire una velocità massima attorno ai 40 nodi. Ciò detto, vale la pena ricordare che il Rebel 55 è disponibile anche con motorizzazione fuoribordo, fino a 4 Mercury Verado V12 da 600 CV per 2.400 cavalli totali. Con questa configurazione è presumibile che si possano toccare velocità superiori a 50 nodi.

Ma l’obiettivo dichiarato del cantiere è stato, sin dall’inizio della produzione, esaltare il compromesso migliore tra prestazioni e comfort. E infatti il Rebel 55 offre spazi confortevoli all’aperto, con prendisole sia a poppa che a prua, e una postazione di comando che prevede ben 4 sedute, in modo da non isolare chi si trova al timone. Grazie ad un baglio generoso – fino a 5.28 metri – la barca dispone inoltre di due cabine con letto matrimoniale, dotate di bagno e doccia separata, oltre ad una accogliente zona living nell’area centrale.

Il cantiere Sacs Marine non ha comunicato un listino ufficiale per l’esemplare del Rebel 55 presentato a Dubai, ma finora il prezzo (IVA esclusa) si è attestato tra 1.870.000 e 2,4/2,7 milioni di euro in base agli allestimenti e agli optional. Non poco, certo. A Dubai, però – vale la pena ricordarlo – non si paga l’IVA, i redditi da lavoro sono esentasse e il sistema fiscale attira grandi capitali, multinazionali, imprenditori e nuovi milionari: un “mondo dorato” che si concentra in parte proprio a Dubai Marina e lungo la costa, dove sorgono isole artificiali, ville e residenze di altissimo valore, tra resort a cinque stelle, spiagge private, residenze esclusive, yacht e superyacht.