Salermo Boat Show, anche superyacht e maxi catamarani. Gozzi assenti, ma molte novità del Made in Campania

In passato c’era stata qualche apparizione di yacht e super yacht di dimensioni maggiori, ma quest’anno, per l’edizione numero 9, il Salerno Boat Show ha letteralmente svoltato, allargando l’area espositiva per dare spazio a imbarcazioni di grandi dimensioni e di grande prestigio, sia a motore che a vela, sia monocarena che catamarani. Un gran bel vedere, non c’è che dire, tra l’altro in sintonia con la mission che il patron di Marina d’Arechi e del salone, Agostino Gallozzi, ha dato alla manifestazione: occasione di promozione per tutta la cantieristica, anche quella dell’alta e altissima gamma, per il porto (sempre più ampio e più attrezzato) e per il territorio.

Tra le imbarcazioni di maggiori dimensioni in esposizione spiccano dunque diversi yacht di grande prestigio, in buona parte grazie a Ferretti Group e al suo rappresentante Italian Yachts Store, che a Marina d’Arechi ha schierato una flotta che comprende il Ferretti Yachts 860, l’Infinito 80, i Pershing GTX70 e 6X. Non manca Itama, con l’iconico 54, espressione del miglior Made in Italy nell’area degli immortali open, inimitati esempi di eleganza e sportività.

Ma nell’area riservata ai big conquistano la scena anche il Thira 80 e il Power 80. Il primo è un lussuoso catamarano a vela e motore di 24 metri (per 11,09 di larghezza), costruito dal rinomato cantiere francese Fountaine Pajot. Definito “supercat” per gli spazi a bordo paragonabili a quelli di un superyacht di 35 metri, è stato progettato dallo studio Berret-Racoupeau e offre soluzioni innovative come due pozzetti laterali con balconi apribili, un grande beach club a pelo d’acqua a poppa, un ampio flybridge con postazione di comando e una spaziosa cabina armatoriale. Oltre al generoso piano velico dispone di motori potenti (opzioni fino a due Cummins da 425 cv) che assicura prestazioni adeguate al ruolo di ammiraglia della gamma.

Il Power 80 è un altro maestoso catamarano di fascia alta, con finiture mai viste prima in casa Fountain Pajot. Tutti gli ambienti sono stati progettati nello stile dei superyacht, con un lusso non ostentato ma rifinito nei minimi dettagli con finiture in legno e pelle. I bagni ricordano delle spa e la cabina dell’armatore comprende anche una vasca idromassaggio. Tra le tante particolarità spiccano i pozzetti laterali con aperture a balconi e un beach club affacciato sul mare per vivere al meglio la rada. Aree dedicate per tutti i water toys compresa una moto d’acqua completano gli spazi innovativi di questo straordinario catamarano motorizzato con 2 Volvo D13 900 dotato anche di pannelli solari per ridurre i consumi di energia e contribuire al rispetto ambientale.

Tra gli yacht di dimensioni più importanti e più innovativi non passa inosservata, a Marina d’Arechi, la presenza del cantiere campano EVO Yachts, che da qualche tempo non aggiorna la propria gamma e a Salerno è presente grazie al dealer SBS Yachts, che esibisce i ben noti EVO R+ e R4. Due imbarcazioni ben note, mentre da tempo non si profilano novità. Come mai? Semplice: nel decimo anniversario della fondazione il cantiere fondato dai fratelli Mercuri ha trasferito la produzione da Villa Literno a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, con l’obiettivo di ridurre al minimo indispensabile le lavorazioni esterne e di gestire al meglio il controllo qualità. Ma presto – viene assicurato – arriveranno nuovi prodotti, come sempre realizzati ricorrendo alla collaborazione del designer Valerio Rivellini.

Massiccia la presenza di Italiamare con la gamma Pardo in prima linea, ovvero con l’ammiraglia Endurance 72, il Pardo 50, il GT 52, il 43 e il Vandutch 48, barche di nuova generazione reduci da passerelle internazionali che ne hanno consolidato il successo. Discorso simile per gli altri marchi del maxi dealer napoletano, che tra spazi a terra e in acqua mette in mostra, tra monocarene e catamarani, altre 8 imbarcazioni dei marchi Merry Fischer, Cap Camarat e Jeanneau confermandosi come uno dei più accreditati dealer nautici italiani.

A proposito di dealer, si fa apprezzare, come tradizione nei saloni campani, il Centro Nautico Marinelli, che espone due barche di Wellcraft, storico marchio americano da sempre noto per la capacità di conciliare versatilità, tenuta di mare e prestazioni, grazie anche a motorizzazioni al top: nel caso specifico una barca è stata esibita in acqua con 3 fuoribordo da 350 cv, un’altra a terra, con due da 420.

Altre presenze interessanti, tra i cantieri produttori di barche d’un certo prestigio, è quella di FIM (Fabbrica Italiana Motoscafi) che a Marina d’Arechi ha messo in mostra il recente 440 Regina, un cruiser open hard-top di lusso reduce dalle passerelle internazionali di Cannes e Genova e pronto ad affrontare il mercato con le carte in regola per sostenere il crescente successo.

Tra i cantieri campani non ha fatto mancare la propria presenza Fiart, che al fianco del già noto maxi P54 firmato da Stefano Pastrovich (disponibile in configurazione a 2 o 3 cabine) e dei più piccoli Seawalker 35 e 43, ha proposto anche “in casa” il nuovo Fiart SX5, lo yacht visto in anteprima assoluta a Cannes (e poi anche a Genova), con il quale il cantiere di Baia punta a recuperare terreno rivalutando stilemi e soluzioni tradizionali, appartenenti alla storia del marchio.

Il Made in Naples si è fatto notare anche con l’AD Astra 60, modello che unisce artigianalità italiana, design ricercato e comfort contemporaneo. Forte di una sede distaccata a Napoli, non ha fatto mancare la propria presenza a Marina d’Arechi Rio Yacht, che ha messo in mostra i sui gioielli, ovvero il Rio 58 e il Rio 50 (già visto a Genova). Si deve invece al dealer Fusaro la presenza delle barche spagnole di De Antonio, ovvero i vari D42, D36 e D29. Su dimensioni meno impegnative le presenze di altri cantieri del territorio. In alcuni casi con barche già note, come per l’Avantgarde di Salpa e l’Atlante prodotto da Ugo Lanzetta (storico concessionario Suzuki), in altri casi con aggiornamenti mirati a dare una spinta al prodotto.

E’ il caso di I-Boat, giovane cantiere napoletano controllato dal Gruppo Izzo, che dopo l’anteprima al Salone di Genova ha esibito anche a Salerno l’I-Boat #404 nella sua versione riveduta e corretta: ora la barca ha una postazione di guida rivisitata, la tuga più bassa, un prendisole con nuova cuscineria a prua, una porta d’accesso alla cabina. E qui, sotto coperta, spiccano il letto “vero” a due piazze, in sostituzione del precedente divano-letto, e, soprattutto, il bagno con pareti mobili e doccia, con più spazio e più comodità. Ritoccato in basso anche il prezzo: si parte da 300.000 euro, più accessori, più IVA e più motori.

Aggiornamenti anche in casa Echo Yacht, presente a Marina d’Arechi con il noto America 35 disegnato da Giuseppe Cimino, di cui sono state già vendute 8 unità. Ma non solo: il cantiere fa sapere che al prossimo Napoli Boat Show di Marina di Stabia presenterà una versione con motorizzazione entrobordo e area di poppa rivisitata. Inoltre è stata avviata una collaborazione con Italia Yacht per la realizzazione di una barca denominata IY37: in pratica un’America 35 modificata per loro con il contributo di Massimo Franchini.

Su dimensioni simili (35 piedi) si sono fatte notare a Marina d’Arechi le barche di SCAN Marine, giovane cantiere nato tre anni fa a Casoria, fondato da Antonio Schirani e guidato da Augusto Cuomo, manager intraprendente che ha colto l’occasione della kermesse salernitana per anticipare che nel 2027 arriveranno due nuovi modelli, rispettivamente di 28 e 43 piedi. Ora, comunque, tutte le attenzioni sono concentrate sullo Scan F35, walkaround con motorizzazioni fuoribordo (coperta) che si distingue per la capacità di assicurare, in spazi da natante, anche 4 posti letto (un letto matrimoniale e un divano convertibile), bagno completo con cabina doccia e una cucina (su richiesta) e una serie di dotazioni di serie che comprendono boiler, aria condizionata in cabina, T-Top, tenda, batterie supplementari. Tutto ciò al prezzo di 250.000 euro più IVA, ma con motori compresi.

Italyure, cantiere specialista nelle forniture a società di charter, ha messo in mostra a Salerno un 37 adatto all’uso diportistico e un 38 già assegnato alla società di charter Amalfi Sails. Il cantiere di Torre Annunziata ha colto così l’occasione per illustrare una volta di più le peculiarità di una produzione specifica, incentrata su soluzioni studiate per distinguere il diporto dalle attività legate al turismo nautico. A differenza di quanto fatto a Genova, ha messo dunque in mostra a Salerno la versione più spartana (e più economica) del suo Italyure 50, imbarcazione di circa 15 metri allestita con meno dotazioni e senza optional. Abolita la cabina attrezzata per il pernottamento, sottocoperta c’è un open space, mancano gruppo elettrogeno e aria condizionata, non c’è un pacco batterie extra e la motorizzazione non è più affidata ai Volvo Penta IPS 800 ma ai 700. Tutto ciò – viene spiegato – rende la barca più agile e più leggera, e pertanto resta invariata la velocità massima di 35 nodi. E’ intanto in arrivo una nuova barca, l’Italyure 42, che potrebbe essere presentata ad aprile in occasione della seconda edizione del Napoli Boat Show, a Marina di Stabia.

Grazie ai Cantieri Tirrenia, produttori della linea Viveur, il Salerno Boat Show ha potuto mettere in mostra anche un paio di piccoli gozzi, ma la categoria è venuta clamorosamente meno, con l’assenza di tutti i più importanti cantieri specializzati nella costruzione di queste barche di storica tradizione, che all’ultimo salone di Genova, tra l’altro, avevano dato una dimostrazione perentoria di longevità. Peccato. In compenso hanno risposto presente i Fratelli Aprea, mettendo in mostra le due magnifiche lance in vtr e legno che da tempo hanno rilanciato quest’altra storica categoria di imbarcazioni legate alla tradizione sorrentina, e non solo.