Salerno Boat Show, 6^ edizione al via a Marina d’Arechi. 150 barche esposte, ingresso gratis e prove in mare

SALERNO - Tutto pronto per la sesta edizione del Salerno Boat Show, in programma a Marina d’Arechi con la consolidata formula dei due weekend, 5-6 e 12-13 novembre, ingresso gratuito e possibilità di prove in mare, anche durante la settimana.

Organizzata con il patrocinio di Confindustria Nautica, la manifestazione arriva in un momento magico per la nautica da diporto, che dopo aver celebrato, a settembre, il successo del Salone di Genova, e dopo il salone a secco di Bologna, torna ad esibire in acqua il meglio della cantieristica italiana, con 100 stand e oltre 150 imbarcazioni esposte (nuove e usate), di misura compresa tra 5,5 e 26 metri.

Un segnale di crescita in sintonia con il boom del porto turistico salernitano, che a 12 anni dall’apertura conta oggi 950 posti barca (alcuni capaci di accogliere anche mega yacht fino a 100 metri), 340.000 metri quadri di specchio acqueo, 4,5 km di banchine, 1,3 km di diga foranea e tutto ciò che occorre per servizi di assistenza e approvvigionamento di acqua, elettricità, carburanti. Ad arricchire la capacità di hospitality, anche elisuperficie, 5 ristoranti, 3 bar e campo di padel. “Tutto ciò – tengono a dire i gestori della famiglia Gallozzi – impegnando 85 milioni di investimenti, senza un euro di contributo pubblico a fondo perduto”.

E’ in questo contesto che la stagione nautica 2022 di Marina d’Arechi ha chiuso i conti 2022 con un incremento del 18% sul 2021 e del 40% sul 2020, e ha triplicato i transiti rispetto al 2020 (+65%). Quanto basta per dare ad Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi Spa, la possibilità di esprimere, alla vigilia della sesta edizione del Boat Show, tutta la propria soddisfazione.

”La nostra manifestazione – dice l’imprenditore salernitano - rientra a pieno titolo nella strategia generale di promozione del turismo nautico e del territorio adottata dalla nostra società fin dagli inizi del suo percorso, per fare della città e del golfo di Salerno un vero centro d’attrazione degli appassionati del mare, provenienti dall’Italia e dall’estero, grazie alla qualità dell’infrastruttura, dei servizi resi da tutto il cluster di operatori che compone il distretto del diporto del marina, dalla bellezza delle coste che a Nord ed a Sud si affacciano sulle acque campane. In particolare, il nostro salone è un’occasione per avvicinare le persone al mare, per farle appassionare a questo mondo, per far crescere il numero dei diportisti, locali e non, nuovi e vecchi”.

Nelle previsioni sono attesi a Marina d’Arechi almeno 30.000 visitatori. L’ingresso, come detto, è gratuito, e per coloro che sono interessati all’acquisto di una imbarcazione (sia nuova che usata) sarà possibile prenotare prove in mare durante la settimana. Prove in mare – vale la pena ricordarlo – che offrono il privilegio di navigare in uno dei golfi più belli del mondo, nel magnifico scenario della Costiera Amalfitana.

Per coloro che non frequentano i saloni nautici con l’intenzione dichiarata di acquistare una barca (o un gommone, un motore fuoribordo, una vela o un catamarano), vale la pena ricordare che il Boat Show di Marina d’Arechi non vuole essere soltanto una esposizione nautica, ma una vera e propria festa del mare, animata nei due fine settimana da momenti di intrattenimento, eventi e musica live (il programma è disponibile on line sul sito della manifestazione).

“La sesta edizione del Salerno Boat Show – sottolinea il patron Gallozzi - sarà anche l’occasione per narrare la storia del nostro marina, una storia ricca di passioni e di sfide, vinte grazie ad una grande determinazione di tutta la squadra. Iniziata nel 2010, a cavallo degli anni più difficili della economia nazionale e mondiale, colpita da un credit crunch senza precedenti e da una crisi profonda proprio del settore della nautica, è oggi una storia di successo alla quale, nello scetticismo di molti, in pochi credevano”.