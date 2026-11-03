Salerno Boat Show, tutto pronto per l’edizione N° 9. Gallozzi: «Promuoviamo la nautica, il porto e la città»

Prenderà il via venerdì 6 novembre la nona edizione del Salerno Boat Show, il salone nautico organizzato e ospitato da Marina d’Arechi, che fino a lunedì 11 trasformerà il porto turistico salernitano in un punto d’incontro per cantieri, operatori del settore, armatori e appassionati del mare. Saranno 110 gli espositori, 205 i brand rappresentati, 220 le imbarcazioni nuove in mostra (a motore, a vela, monocarena, catamarani, gommoni) di cui 185 in acqua e 35 a terra. Ad arricchire la scena produttori e dealer di motori fuoribordo, accessori e fornitori di servizi per la nautica e per il charter.

La crescita prevista è del 10% rispetto alla precedente edizione, che aveva dato spazio anche all’usato, limitato quest’anno a poche unità. Tra gli elementi distintivi del format spicca la possibilità di provare in mare le imbarcazioni esposte. Il programma prevede ingresso gratuito e apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18, con prolungamento fino alle 21 nella giornata di sabato 7 novembre. Un’articolata offerta enogastronomica accompagnerà i visitatori durante le giornate del salone, con proposte per tutti i gusti. Nel fine settimana, inoltre, è prevista musica dal vivo a partire dalle 18, in modo da prolungare l’esperienza del boat show anche nelle ore serali.

Sarà come tradizione massiccia la presenza di cantieri campani, con prevalenza di produttori di battelli pneumatici, ma non solo. In una provvisoria lista di espositori, spiccano alcuni nomi della cantieristica napoletana, come i veterani di Fiart e il giovanissimo cantiere I-Boat. Non mancherà Italyure, il cantiere di Torre Annunziata affermatosi come assiduo fornitore di operatori del charter, mentre il settore dei gommoni vedrà in prima linea Callegari, MV Marine, Mirimare, PY Yacht, Salpa, con tutti i prodotti di nuova generazione visti recentemente al Salone di Genova.

A dare lustro alla manifestazione il patrocinio di Confindustria nautica, che nella giornata inaugurale sarà rappresentata dal presidente Piero Formenti e dal vice Marco Monsurrò. A tagliare il nastro sarà il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, il quale ha da sempre sostenuto la manifestazione e il porto che la ospita. Un porto che spicca tra le perle del Mediterraneo, contribuendo in misura significativa alla crescita del territorio e allo sviluppo del turismo, come ha ottenuto a ricordare, nella conferenza di presentazione della manifestazione, il patron di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi.

“Da sempre – ha sottolineato il numero uno del salone e del porto che lo ospita – abbiamo voluto mettere Salerno e il suo comprensorio al centro dell’attenzione, e infatti il nostro salone si chiama proprio Salerno Boat Show. In tal modo la città diventa una sorta di brand che attrae tanta gente, anche 30/35.000 persone, che vengono a scoprire non solo le novità dell’industria nautica, ma anche il nostro territorio, la città, i suoi dintorni, e ovviamente il nostro porto”.

Una realtà unica – vale la pena sottolinearlo - che nella giornata inaugurale sarà illustrata anche con un video destinato a mostrare non solo il valore e l’efficienza della struttura, ma anche la capacità di regalare, ancora oggi, le bellezze e i piaceri della Dolce Vita del tempo che fu. “Sin dalla prima edizione del salone – tiene a ricordare Gallozzi - abbiamo voluto fare in modo che l’evento non si limitasse a promuovere esclusivamente la nautica, ma anche il territorio. Un territorio oggi valorizzato non solo dalla crescita del nostro porto e dalla vicinanza con le costiere amalfitana e cilentana, ma anche dalla vicinanza con l’aeroporto Costa d’Amalfi, ormai finalmente attivo, dall’alta velocità e dalla vicinanza con Napoli, distante appena 50 chilometri d’autostrada”.

Secondo il patron di Marina d’Arechi e del suo salone i risultati della stagione appena conclusa confermano la crescente attrattività del porto salernitano, e infatti la nona edizione del Salerno Boat Show cade al culmine di una stagione di crescita, frutto di scelte di successo, che hanno giovato all’intero territorio. Basti dire che al termine dell’estate il porto ha fatto registrare il sold-out degli ormeggi annuali e stagionali. Sono stati circa 1.100 gli approdi, a dimostrazione di una clientela che ha scelto di inserire Marina d’Arechi sulla rotta della propria crociera. Divisi al 50% gli ingressi di imbarcazioni fino a 24 metri e di super e mega yacht fino a 100 metri. Rispetto al 2025, poi, l’incremento della permanenza media delle barche in transito è passata da 3 a 4 giorni per quelle fino a 24 metri e da 4 a 5 giorni per quelle più grandi. Con benefici facilmente immaginabili per il “ritorno” registrato anche a terra, nel porto, in città e nei dintorni, a tutto vantaggio di quella che Gallozzi definisce “intermodalità turistica”.

Tutto ciò induce Gallozzi a sottolineare che “questi indicatori evidenziano un’evoluzione del profilo della clientela, con unità mediamente più grandi e soggiorni più lunghi, capaci di generare un maggiore valore economico non soltanto per il marina, ma anche per la città e il territorio. Un territorio – è stato ricordato - destinato a crescere e valorizzarsi ulteriormente, grazie al piano di sviluppo urbanistico della città di Salerno che prevede nella zona orientale della città nuovi insediamenti abitativi, nuovo stadio, nuovo palazzetto dello sport e nuove strutture turistiche. Tra queste anche l’ampliamento di Marina d’Arechi, che passerà dagli attuali 950 posti barca a 1.200, e la costruzione, sempre nell’area del porto, di un albergo a 5 stelle, destinato a richiamare e sostenere il turismo di lusso. “Il progetto è già definito – informa Gallozzi – e si sono candidate le migliori catene alberghiere del mondo, ma per ora siamo ancora nella fase di valutazione dell’impatto ambientale e non possiamo fare previsioni certe sull’inizio dei lavori”.