Salone di Brindisi, i big della nautica: Mezzogiorno nuova frontiera per cantieri, filiera e turismo di qualità

Prospettive di crescita del settore, potenzialità del Sud, valorizzazione delle infrastrutture portuali, sviluppo della filiera produttiva, collaborazione tra pubblico e privato, turismo nautico. Su questi temi si è discusso al Marina di Brindisi in occasione dello SNIM, il Salone nautico della Puglia, evento fieristico patrocinato da Confindustria Nautica che si propone non solo di mettere in mostra prodotti nautici di qualità, ma anche di rilanciare il Mezzogiorno, con le sue imprese e le sue scelte strategiche, come nuova frontiera per i cantieri e i territori. Un’occasione utile, dunque, non solo per mettere in mostra barche e gommoni di più recente generazione, ma anche per confrontarsi tra vertici della cantieristica, istituzioni e mondo delle imprese sulle prospettive di sviluppo del settore, investimenti, formazione, semplificazione burocratica.

Come raramente capita in eventi fieristici regionali, ha partecipato ai lavori anche l’amministratore delegato del colosso Azimut-Benetti, Marco Valle, il quale ha focalizzato l’attenzione sulle due velocità del mercato nautico: dopo la crescita a doppia cifra del periodo post-Covid, negli ultimi 12-18 mesi hanno rallentato le imbarcazioni di dimensioni più contenute, mentre il segmento dei grandi yacht continua a crescere. Valle ha ricordato inoltre come la Puglia sia ormai conosciuta e apprezzata a livello internazionale e come diversi fornitori dei cantieri del gruppo abbiano sede nella regione. Soprattutto si è soffermato sul potenziale di crescita del turismo legato alla nautica.

“Il Mezzogiorno, e in particolare la Puglia - ha detto il CEO di Azimut-Benetti - presentano importanti opportunità di sviluppo, grazie a un territorio sempre più conosciuto e apprezzato nel mondo e a una posizione strategica nel Mediterraneo. Nonostante il rallentamento registrato negli ultimi mesi per le imbarcazioni di dimensioni più contenute, la domanda di yacht oltre i 30 metri continua a essere sostenuta. È un’opportunità non soltanto per i cantieri, ma per l’intera filiera nautica e per il turismo. Stanno inoltre emergendo nuovi modelli di integrazione tra nautica e ospitalità di lusso: abbiamo recentemente concluso un accordo per circa venti imbarcazioni con una società che gestisce due grandi resort alle Maldive, dove gli yacht vengono utilizzati come estensione dell’offerta alberghiera. Un modello che si sta affermando anche nel Mediterraneo, dalla Sardegna alla Sicilia, e che potrebbe rappresentare un’importante opportunità anche per la Puglia”.

Barbara Amerio di Amer Yachts ha condiviso le opinioni sulle potenzialità del turismo legato alla nautica ricordando che i clienti sono sempre più interessati a esplorare nuove destinazioni nel Mediterraneo, ma ha anche ammonito che “serve una visione nazionale, non più soltanto regionale, fondata sulla cooperazione, per rafforzare sia la produzione sia le attività di refitting”. E soffermandosi sulle difficoltà imposte dalla burocrazia ha parlato dei vent’anni necessari per ottenere i permessi per riconvertire un cantiere al refitting.

Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, ha ripercorso la crescita della filiera regionale: dopo la crisi del 2008-2010 molti artigiani e tecnici pugliesi impiegati nei cantieri del Nord sono rientrati sul territorio dando vita a nuove imprese specializzate, oggi fornitrici dei grandi cantieri italiani. Danese ha ricordato il lavoro svolto con la Regione Puglia sulla formazione, con percorsi progettati insieme ai cantieri e un inserimento lavorativo del 100% dei partecipanti, e ha evidenziato la crescente domanda di yacht legata al turismo di lusso del territorio, ricordando che l’offerta locale deve ancora organizzarsi per rispondere al meglio.

Della transizione industriale ha parlato il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (FI) ricordando il ruolo della ZES Unica nell’accelerare le procedure autorizzative e annunciando l’individuazione di Brindisi e Taranto come distretto nazionale di accelerazione industriale per le attività a zero emissioni. L’assessore Sebastiano Leo ha invece richiamato la necessità di fare sistema, in uno scenario di forte competizione globale, e di una pubblica amministrazione capace di adottare gli stessi strumenti e linguaggi delle imprese, a partire dall’intelligenza artificiale. L’occupazione – è stato ricordato - non si crea per decreto, ma mettendo le aziende nelle condizioni di lavorare.