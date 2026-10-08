Salone di Genova 2026, riflettori puntati sui gozzi: la tradizione in chiave moderna

Nella produzione nautica di nuova generazione trionfano il design più avanzato, le tecnologie più innovative, le prestazioni più sorprendenti. Ma c’è una parte della cantieristica che a fronte di tanta innovazione riesce, pur mettendo in acqua prodotti d’avanguardia, a conservare il fascino, lo spirito e il carattere della tradizione. Sono le aziende produttrici di gozzi, barche nate due secoli fa per la pesca e diventate nel tempo imbarcazioni da diporto capaci di resistere alle mode, di aggiornarsi con carene plananti, di esibire un mix ben dosato di legno e vetroresina e di assicurare spazio godibile all’aperto e sotto coperta. Il tutto esibendo un fascino unico.

In questo settore tra le banchine del salone è stato un trionfo di anteprime mondiali e nazionali. Tra queste hanno conquistato la scena i padroni di casa di Patrone, che dopo il debutto a Cannes hanno presentato anche a Genova il 45 Convertibile, nuova ammiraglia del cantiere con design firmato da Tommaso Spadolini: una barca di 14 metri in grado di dare una rilettura contemporanea del gozzo ligure così come già fatto con il Patrone 100 e proseguito con il 45 Open.

Ma la parte del leone l’hanno recitata i cantieri della Campania, una sorta di dream team capitanato da Apreamare (il primo a introdurre le carene plananti, nel 1988) ma molto ben rappresentato anche da Mimì, da Esposito e dal debuttante Acquamarina. Apreamare ha presentato il nuovo Gozzo 42, barca di 12,80x4,20 metri nata dalla collaborazione con Marco Casali e Umberto Tagliavini. Come tradizione del marchio, unisce lo stile del gozzo sorrentino al concetto walkaround, privilegiando eleganza, funzionalità e spazi godibili all’aperto, mentre sotto coperta la cabina armatoriale è separabile dalla zona living e dalla seconda cabina opzionale.

Assente a Cannes, Domenico Senese, titolare del cantiere Mimì, ha riservato a Genova l’anteprima mondiale della nuova versione del Libeccio 13.50 WA, gozzo di qualità rivisitato da Valerio Rivellini e collocato al vertice d’una flotta composta da 9 modelli. Nell’occasione, sono stati illustrati anche i primi risultati del progetto di ricerca sviluppato con l’Università Federico II per l’utilizzo di materiali sostenibili come fibre naturali, lino, canapa, basalto, e sull’impiego di resine bioderivate. Il progetto trova ora una prima applicazione nel Libeccio 9.50 Cabin versione Green esposto a Genova.

Più tradizionale il lavoro di Stanislao Esposito, che dopo Cannes ha presentato anche a Genova la nuova ammiraglia Positano 52 Open, maxi-gozzo di 15,80x4,85 metri che ricalca lo stile delle unità più piccole, ma guadagna ovviamente spazio, comfort e prestazioni. Si è presentato per la prima volta a Genova Acquamarina, cantiere nativo di Massa Lubrense, cuore della costiera sorrentina, ma operativo in provincia di Latina, dove viene prodotta una gamma di ben 10 modelli. In bella mostra all’ormeggio il nuovissimo Acquamarina 9,50 Walkaround, gozzo che ha stupito per la linea accattivante.