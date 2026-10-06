Salone di Genova, chiude in positivo per visitatori (+11,3%), prove in mare (oltre 4.600) e mercato. Nel 2027 ancora a ottobre

Bene. Bravi. Bis. Il ritorno del Salone di Genova a ottobre ha funzionato, sono aumentati i visitatori, i cantieri espositori si sono detti soddisfatti e gli organizzatori di Confindustria nautica si dicono pronti a replicare le scelte nel 2027. E’ questo, in sintesi, quanto emerge a conclusione dell’edizione numero 66 del Salone di Genova, evento decisamente cresciuto, migliorato nella struttura e nei servizi e finalmente in grado di scrollarsi di dosso complessi d’inferiorità verso Cannes.

138.273 (+11,3%) sono stati i visitatori dell’edizione appena conclusasi; oltre 4.600 le prove in mare in sei giornate intense e affollate che confermano la crescita, il posizionamento internazionale della manifestazione e, soprattutto, la sua capacità di generare business e opportunità concrete per le imprese. Imprese che da parte loro hanno messo in mostra oltre mille imbarcazioni, per non dire dei produttori di motori, di accessori e di servizi legati alla nautica: un esercito di espositori provenienti da 45 paesi.

I risultati di questa edizione confermano anche la validità del posizionamento dell’evento nel periodo di ottobre. Per questo già oggi gli organizzatori di Confindustria nautica annunciano senza dubbio alcuno che la 67ma edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027. Quanto ai contenuti, il comunicato finale dell’edizione appena conclusa sottolinea che “questo è un salone delle imprese, fatto per le imprese, che poi diventa patrimonio e opportunità per tutto il Paese. Il Salone deve continuare quindi a crescere insieme al mercato e alle aziende che rappresenta, rafforzando il proprio posizionamento internazionale all’altezza della leadership mondiale della nautica italiana”.

Il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, ha tenuto a ricordare che “il Salone di Genova è prima di tutto uno strumento al servizio dell’industria e i risultati di questa edizione ne confermano la forza e la funzione. In un mercato che sta cambiando – ha osservato - il dato più significativo è la qualità del business generato: la domanda ha incontrato l’offerta, sono stati conclusi contratti e i cantieri hanno costruito nuove opportunità. È il valore di una manifestazione organizzata dall’industria per l’industria, capace di tenere insieme rappresentanza e mercato, visione industriale e proiezione internazionale”.

Interessante, per i vertici del settore, si è rivelato anche lo scenario di mercato emerso a conclusione della manifestazione. I riscontri raccolti tra gli espositori restituiscono infatti un sentiment positivo, con cantieri che hanno concluso ordini e contratti durante i giorni del salone e una presenza qualificata di operatori e buyer internazionali. “Del resto – ha osservato lo stesso Formenti- il salone è prima di tutto uno strumento al servizio dell’industria e i risultati di questa edizione ne confermano la forza e la funzione. In un mercato che sta cambiando, il dato più significativo è la qualità del business generato: la domanda ha incontrato l’offerta, sono stati conclusi contratti e i cantieri hanno costruito nuove opportunità. È il valore di una manifestazione organizzata dall’industria per l’industria, capace di tenere insieme rappresentanza e mercato, visione industriale e proiezione internazionale”.

Positivo anche il risultato dei nuovi progetti introdotti quest’anno. La Blue Arena ha funzionato, così come l’integrazione tra il Salone, il Palasport e il centro commerciale, creando anche una nuova apertura verso la città e i giovani. Molto ben riuscito anche il Living Made in Italy, che verrà sviluppare ulteriormente, rafforzando le sinergie tra nautica, design e altre espressioni del Made in Italy, e apprezzabili le iniziative a sostengo dell’export, dell’innovazione e del rispetto ambientale.

Nel rituale delle manifestazioni di chiusura, sono state ricordate anche le collaborazioni istituzionali con ministeri e agenzie che hanno contribuito al successo del salone. Dimenticato l’incidente diplomatico nella cerimonia inaugurale, la sindaca di Genova Silvia Salis ha tenuto a dire che “il successo di questa edizione del salone è il risultato di un lavoro condiviso”, e ha ringraziato con una pubblica dichiarazione Confindustria Nautica, il presidente Piero Formenti, la Regione Liguria, la Camera di Commercio e Porto Antico, ricordando che “ognuno ha fatto la propria parte, con Genova che si è messa a disposizione del Salone anche attraverso le società partecipate, chiamate a collaborare all’accoglienza dei visitatori e alla cura della manifestazione”.