Salone di Venezia al via con 300 barche. Made in Italy protagonista, con lo sguardo rivolto al mercato dell’Est

Tutto pronto per la settima edizione del Salone nautico di Venezia, evento promosso dal Comune di Venezia e organizzato dalla società Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana, che mette a disposizione gli spazi dell’Arsenale. Dal 27 al 31 maggio saranno circa 300 le imbarcazioni in mostra (di cui 240 in acqua) e 270 gli espositori provenienti da cantieri europei e mediterranei, in buona parte anche dal versante orientale. Sin dalla prima edizione, del resto, questo salone si è proposto come riferimento internazionale rivolto anche al mercato dell’Est europeo.

In primo piano – viene assicurato – non solo yacht e super yacht dei migliori cantieri, ma anche una sezione riservata ai gommoni (circa 35 unità) e un’area dedicata alla nautica green, ovvero alla propulsione elettrica e ibrida. In omaggio alla tradizione della cantieristica lagunare non mancherà uno spazio dedicato alle costruzioni in legno, denominata proprio Wood Village.

Non potrà essere il neo eletto sindaco di Venezia Simone Venturini a tagliare il nastro della cerimonia inaugurale. Provvederà il sindaco uscente Luigi Brugnaro, affiancato dal presidente del Senato Ignazio Larussa. Con lui il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il Comandante delle Scuole della Marina Militare ammiraglio di squadra Stefano Barbieri e altre autorità civili e militari.

Il layout del salone si sviluppa su una superficie acquea di 55.000 metri quadrati, con 30.000 metri quadri dedicati alle aree espositive. L’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni dalle 10 alle 18,30. 15 euro il costo del biglietto d’ingresso, 12 il ridotto. Al di là delle novità di prodotto in mostra, il salone ospiterà anche meeting e congressi tematici dedicati al mare e alla nautica da diporto, e non mancheranno, tra gli eventi collaterali, prove in acqua, trofei, regate sportive e manifestazioni artistiche e culturali.

E veniamo alle barche in mostra. Lungo la banchina principale, nota come “la Riviera”, saranno ormeggiati gli yacht di misura maggiore. E in primo piano spiccheranno le barche di Ferretti Group, la holding italo-cinese che è appena uscita da una settimana molto movimentata, con l’uscita di scena del vicepresidente Piero Ferrari e dell’amministratore delegato Alberto Galassi, personaggi che, nella scia del fondatore del marchio, Norberto Ferretti, hanno scritto la storia della nautica italiana. Non è dato sapere se a Venezia debutterà in pubblico il nuovo Ceo Stassi Anastassov, il quale ha però dichiarato, alla vigilia della cerimonia inaugurale, che “essere presenti al Salone di Venezia è una scelta strategica coerente con la nostra visione internazionale. La città non è solo un simbolo della tradizione marittima, ma un hub essenziale per il mercato globale del lusso. Per Ferretti Group questo appuntamento conferma il ruolo di punto di riferimento della nautica globale”.

Saranno 7 le imbarcazioni messe in mostra da Ferretti Group, tra le quali il Ferretti 670 presentato in anteprima mondiale dopo il restyling al quale è stato sottoposto (in particolare nella zona dell’hard-top) per esaltare l’armonia tra qualità marine, eleganza, comfort e vivibilità. Con il nuovo Ferretti, lungo la banchina dell’Arsenale faranno bella mostra anche il Pershing 6X, yacht hi-tech di 18,50 metri dalle forme agili e tese, in grado di assicurare eccellenti prestazioni (48 nodi di velocità massima!) senza trascurare il comfort per 6 persone (in 3 cabine) più un alloggio equipaggio. Completano la scena del gruppo due imbarcazioni Riva (Aquariva Special e Dolceriva), un Itama 45, la Navetta 33 di Custom Line e il Wallypower 58.

Azimut partecipa al Salone di Venezia con una selezione dei suoi modelli iconici nello Stand R20 (Darsena Grande), grazie all’assistenza del dealer ufficiale Timone Yachts. In primo piano spiccherà il Magellano 66 con la carena Dual Mode.

Sanlorenzo espone buona parte dei suoi yacht di lusso e rinnova la presenza a Venezia anche attraverso Casa Sanlorenzo, il polo culturale del brand in città. Come ormai tradizione per il cantiere guidato da Massimo Perotti, al di là dello stile, dell’eleganza e delle qualità marine degli yacht, verrà sottolineata l’eco-sostenibilità, valore assicurato dalla pluripremiata tecnologia Fuel Cell a metanolo verde (protagonista di progetti innovativi come il 50 Steel).

AB Yachts (brand di Next Yacht Group) porta in laguna due modelli simbolo della propria visione progettuale: il nuovo AB 80, presentato per la prima volta in pubblico dopo il varo dello scorso aprile, e l’iconico AB 100, espressione delle elevate performance e dell’innovazione tecnologica che contraddistinguono il brand.

“Questo salone – ha tenuto a dire Giorgio Mattei, vicepresidente di Next Yacht Group - rappresenta per noi un appuntamento importante in un contesto sempre più centrale per la nautica internazionale. Stiamo vivendo una fase di forte crescita e consolidamento, sostenuta da continui investimenti in tecnologia, performance e innovazione, e con modelli come AB 80 e AB 100 vogliamo offrire esperienze di navigazione uniche, capaci di interpretare le nuove esigenze degli armatori contemporanei, coniugando velocità, comfort e massima personalizzazione.”

Per Pardo Yachts il Salone di Venezia rappresenta l’occasione per esibire anche in Italia, dopo diverse passerelle internazionali, il Pardo 43, walkaround di 14 metri recentemente aggiornato e disponibile sia con motorizzazione entrobordo che fuoribordo. Accanto al nuovo modello, il cantiere porta a Venezia anche il Pardo 72, ammiraglia della gamma Endurance, che rispetto alla linea walkaround interpreta un approccio orientato a maggiori volumi, comfort e navigazione di lungo raggio.

Non mancherà una rappresentanza della controllata VanDutch, presente a Venezia con il VD48, uno dei modelli più iconici e riconoscibili del brand d’origine olandese, esibito da Pardo come “una barca particolarmente adatta al contesto veneziano e alla navigazione in laguna”. Se non bastasse, l’area Grand Soleil Yachts sarà gestita dal dealer BS Nautic e ospiterà due modelli a vela dall’anima race: il GS 52P e il GS 44P, due imbarcazioni che rappresentano l’approccio performance del brand.

Tra le barche più sofisticate e interessanti, ancorché di misura media, spiccheranno le Invictus firmate da Christian Grande e costruite in Calabria da Aschenez, mentre nell’area riservata ai prodotti stranieri spiccherà il Numarine 30XP, primo modello diesel-elettrico della gamma explorer XP del cantiere turco, all’esordio a Venezia.

Ha scelto il salone della Serenissima, per la sua anteprima mondiale, anche Beneteau, che esibisce il nuovissimo Gran Turismo 50, yacht di 16 metri (per la precisione 15,95 ft) progettato attorno a un approccio innovativo del layout, dell’aspetto e dell’ergonomia dei fast-cruiser e costruito sfruttando la profonda conoscenza delle aspettative dei clienti.

Cantiere Nautico Feltrinelli, dealer del marchio Frauscher in Italia, ha scelto il Salone di Venezia per presentare due esclusive anteprime al pubblico italiano: il Frauscher x Porsche 790 Spectre 100% elettrico e la nuova versione con motorizzazione termica Frauscher 797 Spectre, imbarcazioni progettate dal cantiere austriaco su uno scafo di nuova concezione. Torna anche l’ormai consolidata iniziativa del Collector’s Corner con un esemplare di Frauscher 757 St. Tropez restaurato e reso “meglio che nuovo” dalla squadra specializzata del cantiere gardesano.

Nel campo dei gommoni, spicca la presenza di Tecnohull, cantiere greco che grazie alla collaborazione del dealer locale Campello Marine, torna a Venezia con due modelli: il già noto Alpha 40 e il nuovo Alpha 45. Quest’ultimo, definito dal cantiere “sport dayboat ad alte prestazioni” esibisce una carena Dynastream deep-V con prua wave-piercing e una motorizzazione monstre affidata a 4 Mercury 500R, in grado di spingere il battello fino a una velocità di punta di 85 nodi! Tutto ciò senza rinunciare ad ampi spazi di coperta e a un elevato comfort a bordo. Vale la pena ricordare, in proposito, che c’è spazio per due posti letto e bagno separato.

Non manca una rappresentanza di catamarani, imbarcazioni in rapida evoluzione, sia a vela che a motore, gettonatissime nel noleggio e nel charter. E in questo comparto spicca l’anteprima del Calita di Biondi Yacht, catamarano di 11 metri che rappresenta un doppio esordio, per l’imbarcazione stessa e per la prima partecipazione del cantiere al Salone di Venezia.

La sostenibilità trova invece piena espressione nel Greenline 42 di Greenline Yachts, cantiere sloveno presente per la prima volta in laguna (dopo l’esordio del gennaio scorso a Düsseldorf), pronto a inaugurare una nuova era nella navigazione ibrida. Come? Con una imbarcazione di 13,50 metri (per un baglio massimo di 4,30) destinata a collocarsi tra il Greenline 40 e il 45, incorporando però anche le nuove idee introdotte nel 2023 con il Greenline 58, l’ammiraglia del cantiere. Un cantiere nato nel 2008 e affermatosi subito per una scelta radicale in materia di sostenibilità: produce esclusivamente barche con propulsione ibrida.

Il rispetto dell’ambiente è, del resto, uno dei temi centrali della rassegna veneta, dove viene dato spazio a nuove propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno. Cantieri, università e centri di ricerca presenteranno soluzioni che guardano al futuro della mobilità sull’acqua, con focus su efficienza energetica, riduzione delle emissioni e materiali innovativi. Convegni, talk e presentazioni tecniche offriranno inoltre un confronto diretto tra istituzioni, progettisti e operatori del settore, rendendo Venezia un laboratorio internazionale sulla nautica contemporanea e del futuro.