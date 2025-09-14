Gran finale a Cannes con l’annuncio di Benetti: in arrivo nel 2027 l’Oasis 42M, nuova ammiraglia “amica della natura”

I saloni nautici sono occasioni importanti per mettere in mostra le più recenti novità di prodotto, ma non solo. Lo sanno bene in casa Azimut-Benetti, il colosso dello yachting italiano, che in occasione dell’edizione 2025 del salone di Cannes ha rivelato progetti interessanti proiettati sul futuro. Prima sono stati mostrati modellini in scala e rendering del prossimo Azimut Magellano 27M, poi è stata fatta trapelare la notizia che è stato affidato a un importante designer inglese (Malcom McKeon) il progetto del futuro Benetti B.Neos, un rivoluzionario yacht a motore ispirato alla vela, atteso sul mercato non prima del 2028, e infine, a poche ore dalla chiusura dell’evento fieristico in Costa Azzurra, ecco la sorpresa finale: è in arrivo l’Oasis 42M, ovvero la nuova ammiraglia della serie Oasis di Benetti. L’esemplare numero 1 è stato già venduto anche se la barca sarà varata soltanto nel 2027.

L’obiettivo dichiarato dai vertici del cantiere è “introdurre un nuovo linguaggio stilistico, con un design che dovrà definire il meglio della versatilità, del benessere e del lusso”. Nei piani annunciati il nuovo superyacht “introdurrà una nuova dimensione della vita in mare, avvicinando gli ospiti ancora di più alla natura”.

Per ottenere questo ambizioso risultato ci si è affidati per gli esterni allo studio inglese RWD (Redman Whitely Dixon) che ha lavorato a un profilo elegante e senza tempo; gli interni sono stati affidati invece allo studio Bonetti/Kozerski Architecture. “Il risultato – si sbilanciano in casa Benetti – sarà uno yacht sviluppato attorno a scelte consapevoli, con spazi abitativi ampliati che rafforzano il benessere a bordo, uniti a soluzioni ingegneristiche sostenibili”. Scelte – vale la pena sottolinearlo - che garantiranno, tra l’altro, la certificazione Sea Index a 3 stelle (su un massimo di 5) in materia di riduzione delle emissioni nocive.

Ma il meglio di questo progetto – a giudicare dalle prime informazioni lasciate trapelare - sta nell’evoluzione dell’Oasis Deck, ovvero quello spazio versatile che mette in connessione diretta gli ospiti con il mare. Una piscina di 8,3 metri quadrati, tra le più grandi nella sua categoria, dotata di copertura retrattile, si aprirà a poppa su un’area lounge di 100 metri quadrati! Il risultato, com’è facile immaginare, sarà un eccezionale senso di apertura e libertà fin dal primo passo a bordo.

In base alle anticipazioni fornite dai progettisti l’esperienza prosegue con un sun-deck di 17,3 metri, il più grande nel segmento dei 40-45 metri. Progettato per il relax al sole, la convivialità e l’intrattenimento, offrirà massima flessibilità grazie a soluzioni personalizzabili. “L’ampia lounge a prua – fanno sapere i designer - aggiunge un ulteriore rifugio all’aperto, garantendo tre distinte aree esterne dedicate alla socialità”.

E veniamo agli interni. Sviluppati, come detto, in collaborazione con lo studio di architettura Bonetti/Kozerski, prevedono layout fluidi e spazi benessere versatili, con una visione stilistica definita dall’impiego di materiali naturali e alternativi, come le piastrelle, gli inserti in metallo o il travertino nelle finiture del salone principale. Il main deck si svilupperà su quattro aree interconnesse con un salone panoramico, una zona pranzo che si apre sull’Oasis Deck, una cucina professionale e un’inedita area benessere a prua configurabile come palestra, spa o cinema, arricchita anche da una terrazza apribile. L’upper deck ospiterà poi un appartamento panoramico di 50 metri quadrati riservato all’armatore, con ampie vetrate e una terrazza privata di 40 metri: un vero e proprio nido di privacy e luce naturale.

Layout alternativi assicureranno la massima flessibilità, dalla suite armatoriale sul main deck alla configurazione con sky lounge, tutti pre-ingegnerizzati per un’efficiente personalizzazione, pronti a trasformare questo modello in un autentico Benetti costruito su misura per il suo armatore.

“Nel nostro primo progetto per l’Oasis 40M – dice Enrico Bonetti (Bonetti/Kozerski Architecture) - abbiamo portato uno sguardo nuovo al design di un’imbarcazione che si è rivelata una svolta rivoluzionaria per un’esperienza di yachting più dinamica e rilassata. Ora con l’Oasis 42M abbiamo l’opportunità di creare una vera evoluzione di quel concetto. Il focus resta su un layout aperto e fluido e sull’uso di materiali inaspettati e coerenti che evolvono progressivamente verso una qualità più raffinata e tattile nei dettagli, man mano che ci si addentra nello yacht”.

Il design esterno, firmato come detto da RWD, evolve le linee distintive della gamma Oasis con curve morbide e profili fluidi che trasmettono al tempo stesso dinamismo e armonia. Ispirato all’architettura contemporanea e al design dell’automotive, l’Oasis 42M incarna dunque un’eleganza senza tempo, destinata a rimanere attuale negli anni. Come spiega Mark Gardner, direttore dell’Exterior Design di RWD, “l’Oasis 42M è un’evoluzione, non una rivoluzione. Le sue linee morbide danno vita a uno yacht dall’aspetto slanciato, naturale ed eternamente elegante”.

Ma l’innovazione non si limita al design. L’Oasis 42M integrerà un pacchetto ingegneristico destinato a ridurre consumi ed emissioni, con l’opzione ibrida Siemens E-Mode che consentirà una navigazione sostenibile avanzata senza compromettere le prestazioni. Per ora non sono state fornite dal cantiere anticipazioni sulle prestazioni, né sul numero di cabine, posti letto e servizi di bordo. In compenso è stato anticipato che ci sarà un ampio garage per accogliere un tender di 6,25 metri, jet-ski e water toys.