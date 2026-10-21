Salone nautico della Puglia, al via lo SNIM. Non solo barche: Sud, giovani, lavoro e turismo nel programma

Tutto pronto per lo SNIM, il salone nautico della Puglia in programma a Brindisi dal 22 al 26 ottobre, un evento in crescita, giunto alla 22ma edizione in un clima di fiducia, vuoi per la qualità e quantità di aziende annunciate (180 espositori, oltre 300 imbarcazioni distribuite su 200.000 metri quadri di piazzali e banchine del porto turistico) e vuoi anche per l’impegno messo dagli organizzatori – in testa il presidente dello SNIM Giuseppe Meo – nel dare alla manifestazione un contenuto che va al di là dell’esposizione di barche, motori e accessori.

Forte anche del patrocinio di Confindustria Nautica, il Salone di Brindisi si propone, infatti, come evento capace di affrontare i temi del lavoro giovanile, della formazione, della portualità turistica e, soprattutto, della capacità delle imprese del Sud di accedere ai mercati esteri. Tutto ciò, nella scia di un’edizione 2025 chiusa, secondo i dati dell’organizzazione, con oltre 29.000 visitatori, in aumento del 20% sull’anno precedente. Una buona affluenza, favorita probabilmente anche dal prezzo popolare del biglietto d’ingresso, fissato per l’edizione 2026 a 10 euro e dal costo zero per minori fino a 14 anni.

Tra i principali espositori figurano quest’anno colossi del calibro di Azimut, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, e molti nomi prestigiosi della cantieristica italiana e straniera, come Beneteau, Dufour, Jeanneau, Saxdor, Icon Yachts, Cranchi, Ranieri International, Manda Yachts, Morgan, De Antonio, Tuccoli, BWA, Fountaine Pajot, Lagoon, Aquila, Excess, Italyure, Italiamarine, Italboats, Idea Marine, Saver, Mimi’, Italmar, BFF, Cantieri Tirrenia, Salento Marine, Joker Boat, Eolo Marine, Panamera, SPX Rib, Icon Marine. Ci sarà, tra i produttori di gommoni, anche Zar Formenti, il cantiere di proprietà di Piero Formenti, presidente di Confindustria nautica, al quale si deve la delega al vicepresidente Marco Monsurrò delle questioni legate a sviluppo del Mezzogiorno, ZES e internazionalizzazione per il quadriennio 2025–2029.

Ed è in questa prospettiva che tra le novità dell’edizione 2026 dello SNIM è previsto il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno, in calendario venerdì 23 ottobre. Il confronto chiamerà a raccolta rappresentanti delle aziende di Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. L’obiettivo dichiarato è “portare al centro del dibattito nazionale le esigenze di una filiera che comprende grandi cantieri, piccole imprese, artigiani, progettisti, refitting e servizi”. In programma gli interventi di Giuseppe Meo, presidente dello SNIM, di Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, e di rappresentanti di Confindustria Nautica e delle istituzioni regionali.

Un secondo appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre: il primo Tavolo Istituzionale per la portualità turistica e la nautica da diporto in Puglia, promosso anche dalla Regione e dal Consorzio Nautico Puglia. Con l’Autorità di Sistema Portuale e operatori si discuterà di ormeggi, servizi, accoglienza e investimenti, con l’intento di avviare il percorso che porterà alla definizione delle linee guida del Piano Strategico Regionale della nautica da diporto.

La dimensione commerciale avrà anche un versante internazionale. Venerdì 23 sono previsti infatti, grazie a ICE, incontri di matchmaking tra PMI pugliesi, buyer e operatori esteri, con sessioni in presenza e online attraverso la rete Enterprise Europe Network e il contributo di CETMA, ENEA e Unioncamere Puglia. Il programma comprende approfondimenti su materiali compositi, tecnologie digitali e applicazioni dell’”Internet of Things”. L’obiettivo è aiutare le aziende a tradurre i contatti di fiera in relazioni commerciali.

Un’attenzione specifica sarà dedicata al lavoro. Il Forum delle professioni del mare, venerdì 23 ottobre, metterà a confronto imprese, scuole e istituzioni formative sulle competenze richieste dai cantieri e sulle possibilità di inserimento dei giovani; al termine è prevista la firma del Patto per i Giovani della Nautica Brindisina. Per tutta la durata della manifestazione il Villaggio della Formazione ospiterà laboratori di impiantistica e vetroresina, dimostrazioni di robotica e attività rivolte agli studenti. Nell’ambito del Progetto Rete, oltre 80 ragazzi delle scuole secondarie parteciperanno il 22 e 23 ottobre all’hackathon “Dal Mare alle Opportunità”.

Il salone si apre giovedì 22 con l’inaugurazione e una giornata dedicata alla sostenibilità, tra idrogeno, rinnovabili e decarbonizzazione della blue economy. Sabato 24 ottobre è prevista una tavola rotonda sul valore della nautica per lo sviluppo dei territori, con interventi annunciati di Marco Valle, amministratore delegato di Azimut-Benetti, e Barbara Amerio, amministratrice delegata di Amer Yachts. Sono previste anche attività in acqua e iniziative di vela accessibile.

Un programma ampio e articolato, dunque, che va oltre l’esposizione di barche e prodotti legati al diporto. Lo ha ricordato, alla vigilia della manifestazione, il numero uno dell’organizzazione, Giuseppe Meo, affermando che lo SNIM giunge alla sua ventiduesima edizione con una visione sempre più chiara del ruolo strategico che la nautica può svolgere per lo sviluppo della Puglia e dell’intero Mezzogiorno. “Il nostro salone – ha tenuto a sottolineare Meo - è ormai molto più di una vetrina espositiva, è un luogo di incontro, confronto e progettazione, nel quale si creano relazioni, si sviluppano opportunità e si costruiscono prospettive concrete per l’economia del mare”.

Secondo il numero uno dell’organizzazione “la novità più significativa dell’edizione 2026 sarà il Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno, con la partecipazione di Confindustria Nautica, occasione fondamentale per rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni e individuare nuove strategie di sviluppo per l’intero comparto”. Tra gli obiettivi perseguiti, “fare in modo che il salone di Brindisi continui ad essere un motore di sviluppo per il territorio e un punto di riferimento per tutta l’economia del mare”.

Un progetto ambizioso, che tuttavia prende le mosse da dati oggettivi: il Mezzogiorno occupa infatti una posizione centrale nell’economia del mare italiana, con un peso significativo in termini di produzione, occupazione e attività imprenditoriali. A confermarlo sono i dati del XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2026 secondo cui il comparto conta in Italia 253.599 imprese e oltre 1,1 milioni di occupati, generando un valore aggiunto diretto di 78,9 miliardi di euro, che raggiunge i 224,9 miliardi. In questo scenario, il Sud e le isole producono il 34,2% del valore aggiunto diretto nazionale dell’economia del mare e concentrano il 39,9% degli occupati del settore. Si tratta di circa 27 miliardi di euro e oltre 452.000 addetti, numeri che restituiscono la dimensione di una filiera articolata, che comprende cantieristica, trasporti marittimi, turismo costiero, pesca e servizi collegati.

“Un sistema produttivo – ricorda ancora Giuseppe Meo - che negli ultimi anni ha mostrato una crescita superiore a quella dell’economia meridionale nel suo complesso. Nel 2024, infatti, il valore aggiunto della Blue Economy nel Mezzogiorno è aumentato dell’11%, a fronte del 3,4% registrato dall’economia del Sud. E all'interno di questo quadro – tiene a sottolineare l’organizzatore dello SNIM - la Puglia rappresenta uno dei territori di riferimento per lo sviluppo della nautica nel Mediterraneo, con l’economia del mare che contribuisce per il 5,2% al valore aggiunto regionale e per il 5,6% all’occupazione”. Tutto ciò – vale la pena ricordarlo – in una regione che dispone di circa 900 chilometri di costa e 69 infrastrutture portuali, con oltre 11.000 posti barca.

Un quadro in buona parte rassicurante, se non altro per le potenzialità del territorio. Tuttavia in occasione dello SNIM si farà in modo di esaminare, oltre alle possibilità della Puglia, anche alcune criticità strutturali. Tra queste, la necessità di accelerare la digitalizzazione delle imprese: secondo i dati relativi al periodo 2022-2024, soltanto il 29,7% delle aziende pugliesi della Blue Economy ha adottato strumenti avanzati di digitalizzazione, contro una media nazionale del 45%.

A questo divario si aggiungono le esigenze di ammodernamento dei porti turistici, di formazione di personale specializzato e di maggiore integrazione tra imprese, ricerca e istituzioni. Se ne parlerà, come detto, il 23 ottobre in occasione del primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno e il 26 ottobre al Tavolo Istituzionale per la portualità turistica pugliese: due appuntamenti dedicati alle condizioni necessarie per sostenere la crescita del comparto, dagli investimenti infrastrutturali all’internazionalizzazione, fino alla formazione delle competenze richieste dai cantieri e dalle imprese della filiera.