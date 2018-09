Salone nautico di Genova, la Eos 46 barca a motore dell'anno

Esordio al Salone Nautico per EMG Marine, cantiere navale di recente costituzione che presenta il suo EOS 46’, premiata come barca a motore del 2018. Il progetto porta le firme dell’ingegnere Vincenzo Pupillo, di Carlo Galeazzi, architetto navale, dell’architetto Maurizio Loreti, che ha curato gli interni, e dell’ingegnere navale Flavio Di Caterino al quale si deve la carena.

Lungo 14,40 metri per 4,76 metri di larghezza massima, l’EOS 46’ è un walkaround progettato per garantire elevati standard di sicurezza e comfort di navigazione. Equipaggiato con due propulsori ad alta efficienza Pod Drive Mercury Zeus accoppiati a motori Cummins da 550 Cv, l’EOS 46’ può raggiungere la velocità massima di 35 nodi con 22 nodi di velocità di crociera. Può imbarcare 12 persone e offre in tre cabine separate, servite da due bagni, sei posti letto.