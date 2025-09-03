Salone nautico di Genova: innovazione, sostenibilità, difesa del mercato globale i temi dell'edizione 2025

Oltre mille imbarcazioni presenti, 23 nuovi cantieri, espositori provenienti da 45 Paesi, 123 novità e 96 première. Sono queste le cifre annunciate dagli organizzatori del 65° Salone di Genova, presentato a Milano, a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa, dai vertici di Confindustria Nautica, nel corso di un evento che ha visto anche la partecipazione di Deloitte, per la presentazione dello studio “The state of the art of the global yochting market 2025 edition" (di cui leggete in altro articolo su questo sito). Nell’occasione è stato anche dato un importante annuncio proiettato sul 2027, ovvero la firma di un accordo di collaborazione pluriennale tra Confindustria Nautica e 38th America’s Cup Event per il supporto dell’industria nautica italiana all’organizzazione dell’evento di Napoli 2027. La firma ufficiale – è stato anticipato – verrà siglata al Salone sabato 20 settembre.

L’evento fieristico si svolgerà dal 18 al 23 settembre, ovvero subito dopo la conclusione dello Yachting Festival di Cannes, che si svolgerà dal 9 al 14 del mese. La vicinanza di date rappresenta oggettivamente un problema, e il richiamo della Costa Azzurra è indubbiamente forte per i potenziali visitatori. Ciò detto, la storia insegna che Genova ha sempre richiamato un maggior numero di espositori e di visitatori. E anche per l’edizione 2025 dell’evento ligure non manca l’ottimismo tra organizzatori e operatori del settore, in testa il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, veterano dell’associazione e della fiera, ma al debutto nel ruolo di numero 1 dell’associazione di categoria.

Un ruolo, quello di Formenti, di rappresentanza e di coordinamento di varie forze, comprese quelle istituzionali del territorio, come il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e la sindaca di Genova, Silvia Salis, che non hanno fatto mancare la loro presenza al vernissage di presentazione, così come il presidente dell’aeroporto di Genova Enrico Musso; di Stefano Messina, in rappresentanza della Camera di Commercio, di Matteo Zoppas, presidente dell’ICE, di Stefano Messina (Camera di Commercio di Genova): tutti esponenti di una sorta di “squadra” impegnata a unire le forze per difendere e rafforzare questo salone che a fronte di una qualificata esposizione di prodotti d’avanguardia, e del magnifico passo avanti compiuto con il nuovo water front firmato da Renzo Piano, può ancora migliorare nelle capacità di accoglienza e nella fornitura di servizi. Un campo, questo, nel quale si è comunque investito: per la prima volta, tra l’altro, si vedranno infatti i marchi collettivi Genova Gourmet Catering e Bartender protagonisti della lounge del salone, dove gli ospiti italiani e stranieri potranno assaporare le eccellenze della terra e del mare di Genova e della Liguria.

Nel suo intervento Formenti ha sottolineato con orgoglio che “il Salone di Genova è il più partecipato del Mediterraneo e uno dei primi tre al mondo” e ha aggiunto che “rappresenta l’Italia a livello mondiale. Il nostro salone – ha detto ancora il numero uno degli operatori aderenti a Confindustria - non è soltanto l’esposizione dell’innovazione del settore, ma l’occasione istituzionale per eccellenza di dialogo con il governo, la politica e le istituzioni nazionali ed europee”.

In sintonia l’intervento di Marina Stella, direttrice generale di Confindustria Nautica, la quale ha tenuto a ricordare “la capacità dimostrata delle aziende nautiche di affrontare anche le fasi economiche più difficili” e, per quanto riguarda il salone, “la capacità di attrarre operatori e visitatori da tutto il mondo e di rafforzare ogni anno la proiezione globale della nautica italiana”.

La nostra missione – ha tenuto a sottolineare Stella - come associazione nazionale di categoria, è promuovere una visione che integri innovazione, sostenibilità e apertura internazionale. In questa direzione si inserisce il piano di presenze di delegazioni internazionali organizzato con Agenzia ICE che porterà a Genova operatori e giornalisti da 35 Paesi”.

Nel programma annunciato per la 65ma edizione del Salone di Genova è previsto anche Forum25, un calendario di eventi che ad oggi conta oltre 90 convegni e workshop, e che rappresenterà un ampio contenitore di approfondimenti tematici sul settore e sulle leve per il rafforzamento della sua competitività. Tutto ciò con il patrocinio della Commissione europea, la partecipazione di alcuni ministri (hanno già confermato Salvini e Santanchè) e del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Tra i temi di maggiore interesse quelli sulle politiche di coesione, il turismo nautico, il ruolo dei giovani, l’innovazione e l’ambientalismo, il rapporto tra nautica, fisco e dogane, l’opzione della quotazione in Borsa per le aziende del comparto.

Nei piani anche la sesta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento che celebra ricerca e innovazione nel settore. Divenuto in pochi anni un punto di riferimento internazionale, il premio vedrà quest’anno la presidenza della giuria internazionale affidata a Walter De Silva, tra i più grandi maestri del design, vincitore del Compasso d’Oro e Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo. La cerimonia di premiazione si terrà il 19 settembre 2025 nello scenario unico di Palazzo Ducale.