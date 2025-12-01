Dal 6 al 14 dicembre torna il Salone nautico di Roma. Gommoni e piccoli natanti protagonisti annunciati

La grande nautica è in fermento in vista del Boot di Düsseldorf, che dal 17 al 25 gennaio 2026 metterà in mostra novità destinate a tenere viva la parte alta del mercato, quella che non conosce crisi. E la piccola nautica? Il settore dedicato ai natanti, ovvero a barche di misura compresa tra i 5 e i 10/12 metri, non si rassegna alla crisi in atto e si prepara a chiudere l’anno mettendosi in mostra alla Fiera di Roma, dove è in programma, dal 6 al 14 dicembre, l’ultimo salone nautico dell’anno solare 2025.

Un salone tornato a vivere nel 2024, dopo anni di oblio, grazie all’AFINA, l’Associazione Filiera Italiana della Nautica, organismo indipendente da Confindustria Nautica che ha tra i suoi obiettivi primari proprio il sostegno della cosiddetta “piccola nautica”, comparto in crisi per varie cause: dall’impennata dei costi di produzione (e dunque dei listini) alla carenza di posti barca.

L’edizione 2025 del ritrovato salone della capitale sarà un evento in formato ridotto, con non più di 150/160 barche esposte in 2 dei 10 padiglioni disponibili, contro le oltre 200 esibite l’anno scorso nell’edizione del ritorno che suscitò commenti discordanti, tra chi ritenne comunque apprezzabile il rilancio di un salone nautico nella capitale e chi ne criticò le dimensioni ridotte e le poche novità di prodotto.

Ma gli organizzatori non mostrano tentennamenti. “Sappiamo bene che il mercato della piccola nautica attraversa un momento difficile, ma proprio per questo, costi quel che costi, riteniamo che sia opportuno tenere viva l’attenzione sul comparto” dice il presidente di Afina Gennaro Amato. E aggiunge: “Faremo di tutto per portare nella capitale il meglio della diportistica tra i 5/6 e i 10/12 metri, ovvero battelli pneumatici, gozzi, motoscafi, day-cruiser entrobordo e fuoribordo, per non dire dell’accessoristica e degli stand dedicati a servizi e motori marini”.

Non ha scoraggiato il numero uno dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica la recente rinuncia alla sesta edizione del Salone Nautico di Bologna (“tornerà sicuramente nel 2026”), e solida è la convinzione che il ritorno nella capitale rappresenti comunque un’occasione importante per gli operatori del settore e per il pubblico. “Siamo orgogliosi – dice Amato - di aver rilanciato un evento fieristico a Roma, città che in passato ha ospitato, per ben dieci anni, una fiera nautica di altissimo prestigio. Ma soprattutto – aggiunge – siamo convinti che bisogna fare di tutto per rivalutare l’importanza della vera nautica italiana, che non è fatta solo di super yacht e di esportazione, ma di cantieri che realizzano prodotti destinati allo sterminato popolo degli amanti del mare, ovvero ai diportisti che navigano abitualmente a bordo di gommoni, lance, gozzi, piccoli motoscafi aperti e cabinati”.

Una nota degli organizzatori informa che sotto i riflettori dei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma faranno bella mostra prodotti provenienti prevalentemente dalla Campania, ma anche dalla Sicilia, dalla Puglia, dall’Emila Romagna e dalla Lombardia. E non mancherà una rappresentanza di prodotti “made in Lazio”. Folta anche la partecipazione di società di servizi, dai trasporti alle scuole nautiche, di accessoristica e di innovativi sistemi di ormeggio con pontili galleggianti. Non mancheranno anche moto d’acqua e motori marini.

La flotta più ricca di gommoni sarà quella esposta da Nauticamato, con il brand Italiamarine, ma l’intero comparto dei battelli pneumatici si profila particolarmente interessante grazie alla presenza di Salpa, Coastal, Starmar, Sea Prop, Oromarine, Mirimare, Duelle Rib, Collin’s Marine, Blu Rib, Miura, Immenso Boat, Rs Boat e Nuova Jolly. La categoria gozzi sarà rappresentata da Cantieri Mimì e Nautica Esposito. Tra le barche plananti in vtr spiccano le presenze di Marinello, Italmar e Trimarchi (provenienti dalla Sicilia), mentre dalla Puglia è annunciata la presenza di Salento Marine. Il cantiere di Latina Cicar Nautica, il napoletano Nautica Mediterranea e il piacentino Manara Marine esibiranno prodotti in vtr e alluminio, giocandosi carte importanti con il favorevole rapporto qualità/prezzo. Non mancheranno le moto d’acqua esposte da Seaway e una rappresentanza di motori fuoribordo.

Il Salone di Roma sarà aperto tutti i giorni, da sabato 6 a domenica 14 dicembre, con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30. 12 euro il costo del biglietto, acquistabile anche online.