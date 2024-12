Salone nautico di Roma, sabato la cerimonia inaugurale. Ticket in vendita online, apertura 7-15/12 dalle 10.30 alle 18.30

Fervono i preparativi per il Salone Nautico di Roma, in programma da sabato 7 a domenica 15 dicembre. Saranno circa 250 le imbarcazioni esposte, in prevalenza natanti attorno ai 10 metri, e comunque di misura non superiore ai 15 metri. Il ritorno del Salone nella capitale ha tra i suoi obiettivi, infatti, sostenere il comparto della cosiddetta “piccola nautica”, la più diffusa nel nostro mare.

Al momento gli organizzatori di Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica) non hanno ancora diffuso la lista completa degli espositori, ma è data per certa la presenza di gommoni, gozzi, motoscafi, day cruiser e piccoli yachts sotto le luci dei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma, che occupano un’area di circa 15.000 metri quadri. Con le barche è prevista inoltre un’ampia partecipazione di aziende di servizi per la nautica, accessoristica e attrezzature per gli sport acquatici.

La cerimonia inaugurale è in programma sabato mattina alle ore 11 nel padiglione 7 della Fiera di Roma con accesso da Via Alexandre Gustave Eiffel, ingresso Est dell’area fieristica. Alla cerimonia parteciperanno, con il presidente di Afina Gennaro Amato, l’amministratore unico di Fiera Roma Fabio Casasoli; l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le politiche del mare presso la presidenza del Consiglio dei ministri; Fabio Roscani, membro della settima commissione cultura scienze e istruzione della Camera dei deputati, e l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

Il salone aprirà i battenti al pubblico tutti i giorni, per 9 giorni, dalle ore 10.30 alle 18.30. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro; prezzo scontato a 5 euro per bambini e ragazzi tra 10 e 14 anni; ingresso gratis per bambini fino a 10 anni e per disabili. E’ possibile acquistare i biglietti online collegandosi al sito vivaticket.com o salonenauticoroma.it