Salone nautico di Venezia, inaugurata la sesta edizione con l’esibizione delle Frecce Tricolori

Con un fragoroso rombo nei cieli di Venezia e le scie tricolori che hanno dipinto l’orizzonte sopra l’Arsenale, le Frecce Tricolori hanno dato il via alla sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Il taglio del nastro ha visto protagonisti, con il presidente del senato Ignazio La Russa, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e l’ammiraglio ispettore capo della Marina Militare Roberto Dattola.

“Non vi nascondo che sono emozionato, perché è una scommessa iniziata nel 2019 e siamo arrivati alla sesta edizione. Ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto fin dal primo momento, a cominciare dalla Marina Militare, e anche coloro che contagiati dall’entusiasmo si sono uniti in questo percorso, ogni anno siete sempre più numerosi e sempre più internazionali. Quest’anno celebriamo anche i 160 anni della Capitaneria di Porto - Guardia costiera” – ha dichiarato il Sindaco Luigi Brugnaro.

“Questo Salone – ha aggiunto il primo cittadino - è per tutti, a servizio di tutta la città metropolitana, del Veneto e del sistema Paese, per un valore della nautica che vale miliardi di euro all’anno di export. Questa è economia reale, con posti di lavoro. Venezia è una grande città, che va oltre i suoi confini, grazie al supporto e al lavoro di squadra con tutti voi che credete nella possibilità di rilancio del nostro territorio dove lavoriamo per il rinascimento dell’Italia”.

Brugnaro ha tenuto inoltre a ricordare il ruolo dell’Arsenale, cuore antico della potenza navale veneziana, che è tornato a pulsare come centro dell’innovazione nautica, e ha ricordato inoltre che ogni anno il Comune finanzia con oltre 2,4 milioni di euro il Salone.

A impreziosire la cerimonia inaugurale è stata anche l’esibizione degli incursori della Marina Militare, che si sono lanciati dal cielo per poi ammarare con maestria nella Darsena dell’Arsenale, suggellando lo storico legame tra Venezia e il mare, tra tradizione e futuro.

Ringraziando il sindaco Brugnaro per l’impegno profuso per la realizzazione di questa importante manifestazione, il presidente del senato La Russa ha ricordato che “Venezia, antica repubblica marinara, è città dell’acqua per eccellenza, come ricordato con il Ministro per le Politiche del Mare e del Sud Nello Musumeci alcuni giorni fa in visita in laguna. Questo Salone, arrivato alla sesta edizione – ha aggiunto La Russa - è ormai una realtà, che guarda al futuro e alle prossime edizioni e allo sviluppo che questa iniziativa darà alla nautica, alla cantieristica e al Made in Italy ma anche alla nostra economia.

Il governatore Zaia ha ricordato da parte sua l’importanza del Salone e dell’economia che ruota attorno all’industria nautica, sottolineando quanto sarà fondamentale, anche per la prossima amministrazione regionale, porre le basi per continuare a investire in questa manifestazione, mentre Zoppas di Ice ha ricordato che la cantieristica italiana è simbolo del Made in Italy che va portato nel mondo. Per la Marina Militare, Roberto Dattola ha ricordato che proprio in questo antico Arsenale ha sede l’istituto di Studi militari marittimi che è responsabile della formazione degli ufficiali ed è un polo culturale delle forze armate. La Marina Militare, peraltro, è presente al Salone con la Nave Alpino, Nave Viareggio e il Sommergibile Todaro, ormeggiate in Riva Sette Martiri.

Sono oltre 270 gli espositori e 300 le imbarcazioni in mostra su 55.000 metri quadrati di specchio acqueo e per questo gli organizzatori di Vela Spa hanno tenuto a ricordare che la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più importanti del panorama nautico europeo, capace di fondere eleganza, sostenibilità e innovazione.

Il Salone rimarrà aperto fino al 2 giugno con orari dalle ore 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e apertura prolungata fino alle 22 sabato 31 maggio. Oltre alla presentazione di barche, gommoni, gozzi e yacht, il ricco il programma di eventi prevede oltre cinquanta incontri e convegni che si terranno in diverse sedi, con la Torre di Porta Nuova come centro nevralgico. Immancabile lo spazio dedicato alla cantieristica tradizionale veneziana, il “Wood Village”, e un calendario di eventi sportivi e spettacolari tra cui spiccano la storica Pavia-Venezia e la silenziosa E-Regatta sul Canal Grande.