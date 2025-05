Salone nautico di Venezia, tutto pronto per la 6^ edizione: 270 espositori e 300 barche in mostra dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 29 maggio al 2 giugno torna, nello storico Arsenale, il Salone Nautico di Venezia. Annunciati 270 espositori e 300 imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadri. Una quindicina le anteprime mondiali annunciate dai cantieri, tutti o quasi in grado di aprire una finestra sulle nuove tendenze del design e sulle più interessanti sinergie stilistiche e funzionali che stanno ridefinendo le imbarcazioni a motore e a vela. Un’attenzione particolare è inoltre dedicata ai catamarani e alle innovative soluzioni per la vita a bordo.

Il Salone della Serenissima è promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Nei cinque giorni dedicati alla fiera sono in programma anche presentazioni e congressi tematici, prove in acqua e regate sportive: un’occasione unica per immergersi in un fitto programma con uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze.

Nella giornata inaugurale, a rendere ancora più suggestivo l’inizio della manifestazione sarà il passaggio delle Frecce Tricolori. I biglietti d’ingresso sono in vendita on line al prezzo di 20,00 euro (22 ai botteghini), con sconti a 14 euro per ragazzi e anziani over 64 anni, oltre che per comitive, e ingresso gratis per bambini fino a 12 anni. Per l’occasione i visitatori sono esentati dal pagamento del contributo di accesso alla città di Venezia. Se richiesto dagli organi di controllo, i visitatori dovranno mostrare il biglietto per il Salone Nautico.

Come sempre, anche l’edizione 2025 del Salone di Venezia dedicherà un focus particolare a propulsioni elettriche o ibride per barche dai 6 ai 50 metri, con novità trasversali che abbracciano motori tradizionali, elettrici e a idrogeno. La manifestazione conferma così il suo ruolo di catalizzatore per la transizione verso una nautica sostenibile, ospitando imbarcazioni sempre più affidabili e tecnologicamente avanzate, accanto ad aziende leader nella produzione e distribuzione di idrogeno per il settore.

Ammiraglia del Salone sarà il 50 metri Almax costruito da Sanlorenzo, imbarcazione di assoluta avanguardia che fa un passo importante sulla strada della sostenibilità. Tra le new entry meriteranno attenzione anche le due anteprime mondiali annunciate da Ferretti Group (il Pershing GTX70 e il Ferretti Yachts 940) e altre novità annunciate anche da cantieri di piccole dimensioni, come Repower, che presenterà in anteprima Lucietta, il primo taxi veneziano full-electric, realizzato in collaborazione con Nauta Yachts e Cantiere Serenella. Ne parleremo dettagliatamente in altri articoli dedicati alle novità più interessanti in esposizione.