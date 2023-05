Salone di Venezia, tutto pronto per la 4^ edizione. Dal 31 maggio al 4 giugno all’Arsenale anche il meglio della nautica green

VENEZIA - Si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno la quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, evento fieristico in rapida crescita, al quale parteciperanno più di 220 espositori, di cui 180 nazionali e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca e Finlandia. Saranno esposte 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua, per una lunghezza totale di 2,7 chilometri.

Un’ampia sezione sarà dedicata alla nautica green, allestita per illustrare lo stato dell’arte della propulsione ecologica, elettrica e a idrogeno, su carene tradizionali e su foil (più 50% la crescita del comparto dedicato alla sostenibilità). La nautica sostenibile vivrà anche un momento competitivo con la terza edizione della E-Regatta e le prove competitive all’interno del bacino dell’Arsenale e presso l’Idroscalo di Venezia. Una trentina le barche a vela annunciate, di misura compresa tra 10 e 30 metri. Non mancheranno aree dedicate ai motori tradizionali e al design, e spazi per il ristoro e l’intrattenimento.

La sede espositiva è l’Arsenale di Venezia, simbolo del secolare dominio militare della Repubblica Serenissima e cuore pulsante della sua industria navale: un incomparabile contesto storico proprio nel centro di Venezia, composto da un bacino acqueo e da antichi padiglioni pienamente restaurati.

Gli spazi espositivi sono distribuiti su un grande bacino acqueo, con 55.000 metri quadri e oltre 1.100 metri lineari di pontili per esposizione, 240 ormeggi dedicati a yacht e superyacht, vela e altre tipologie di imbarcazioni, compresi tender e super tender. Lo spazio espositivo outdoor misura 30.000 metri quadri, 5.000 metri le aree al coperto.

Si profila dunque un evento di grande appeal, così come voluto dal Comune di Venezia, che organizza il Salone attraverso la società Vela Spa e con la collaborazione della Marina Militare. “Il nostro obiettivo – ha ricordato il sindaco Brugnaro – non è porsi in concorrenza con Genova, ma allestire un evento capace di guardare ai mercati dell’Adriatico, sia sul versante italiano sia su quello straniero, con i paesi dell’Est sempre più interessati ai prodotti dei nostri cantieri”.

Nell’occasione è stato ricordato il lavoro fatto per ottimizzare l’accoglienza, con disponibilità di garage per chi arriva dalla terraferma e il rafforzamento dei trasporti del servizio pubblico in laguna. Ma non solo: il sindaco Brugnaro ha tenuto a ricordare che saranno i benvenuti coloro che arriveranno a Venezia in barca. Potranno usufruire delle marine della Certosa e di Sant’Elena, che offriranno speciali convenzioni per l’occasione. “I visitatori che verranno da noi in barca sono ospiti speciali. Arrivare dal mare - ha detto il primo cittadino - è il vero ingresso, ed è un’esperienza unica che si può fare solo in questa città speciale”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stato ricordato che la valorizzazione della nostra industria nautica è in sintonia con quanto richiesto dal Governo, che sollecita le imprese a incrementare produzione, export e posti di lavoro. Ed è stato sottolineato quanto forte sia l’attrattività di un evento allestito a Venezia, città unica, conosciuta nel mondo per le sue peculiarità. “Questa città – ha detto in proposito Giovanna Vitelli, presidente di Azimut-Benetti – è una location ideale, e il salone nautico un’utilissima occasione fieristica rivolta al mercato dell’Europa dell’Est e concentrata sui temi della sostenibilità, strategici per il nostro settore”.

In sintonia si è espresso Massimo Perotti, numero 1 di Sanlorenzo, ricordando che l’azienda da lui guidata investe su Venezia già da alcuni anni e nel 2024 inaugurerà qui la sede della propria Fondazione Sanlorenzo. “Siamo soci fondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” ha tenuto a ricordare Perotti, sottolineando quanto il tema della sostenibilità sia strategico per tutto il settore. Ed è proprio in questa prospettiva che il cantiere spezzino presenterà al salone, nello spazio scenografico del bacino di carenaggio piccolo, il tender progettato per la Coppa America, una barca di 10 metri con i foil e le fuel cell, che non avrà motore termico e farà 50 nodi per 180 miglia a zero emissioni: un autentico gioiello hi-tech che correrà assieme ad American Magic nel match-race che si terrà a Barcellona nel 2024.

Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group, è stato il primo a credere, sin dalla prima edizione, nelle potenzialità del salone veneziano, e oggi è pronto a schierare all’Arsenale una flotta imponente, scegliendo fior da fiore tra i 7 marchi controllati (Ferretti Yacht, Pershing, Riva, Itama, Custom Line, CRN, Wally). “Pensiamo alla meraviglia delle prove in mare: cosa c’è di più emozionante di uscire lasciandosi alle spalle lo splendore dell’Arsenale? - ha detto Galassi, complimentandosi con l’amministrazione cittadina per come ha saputo far crescere un salone “diventato rapidamente una stupenda realtà della nautica, un evento internazionale di assoluto prestigio”.

Tra i cantieri italiani più noti non faranno mancare la propria presenza marchi storici come Pardo, Rio Yacht, Rizzardi, i più giovani Absolute, Arcadia, Solaris, Invictus, FIM, Italia Yacht, Solaris. Tra gli stranieri spiccano i nomi di Beneteau, Jeanneau, Lagoon, Dufour, More, Pegasus, mentre arrivano per la prima volta all’Arsenale Elan, Bavaria, Neo Yacht, Felci, Kufner e Hallberg-Rassy. Una sezione del salone sarà dedicata inoltre ai maestri d’ascia che difendono le lavorazioni tradizionali in legno, ma proponendo anche nuove soluzioni per la navigazione in laguna. Tutte da scoprire, infine, le barche elettriche da lavoro, alle quali sarà dedicata un’area specifica, con lo scopo di illustrare soluzioni per gli spostamenti in laguna, e non solo.

Come sempre in occasione delle ferie, anche a Venezia è prevista un’intensa attività convegnistica, con una cinquantina di appuntamenti, conferenze, dibattiti e presentazioni. Tra le tante si segnalano le iniziative promosse da Assomarinas, Assonautica, RINA e Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, i cui focus saranno l’innovazione, i servizi, la formazione e la sostenibilità.

Il costo del biglietto d’ingresso (acquistabile anche online) è stato fissato in 15 euro, ma sono previsti sconti per famiglie (10 euro a persona, minimo 4) e per ragazzi tra 13 e 17 anni (12 euro). L’ingresso è gratuito per bambini fino a 12 anni (accompagnati) e per gli accompagnatori di persone disabili. Dalle ore 10 alle 20 l’orario di apertura. Per i titolari di biglietto d’ingresso al salone nautico è previsto il pass gratuito per il teatro La Feniche (visita con audioguida), per la Biennale di Architettura e per le Stanze della fotografia.