Saloni nautici al via con il Boot di Dusseldorf. Dagli yacht ai tender: in vetrina il meglio del Made in Italy

DUSSELDORF - Al via in Germania la stagione dei saloni nautici con il Boot di Dusseldorf, in programma dal 19 al 27 gennaio. Dedicata alle barche delle dimensioni più diverse e agli sport acquatici, la rassegna tedesca mette in vetrina i prodotti di oltre 1.550 espositori provenienti da oltre 50 Paesi, che presentano in anteprima le novità dell’anno appena iniziato.

Il Made in Italy, come tradizione, è presente con una significativa rappresentanza: 138 le aziende italiane presenti, dai produttori di grandi yacht agli specialisti della cosiddetta piccola nautica, degli accessori e della componentistica.

In prima linea l’Ucina, l’associazione di categoria che rappresenta l’intera filiera, presente con uno stand istituzionale allestito proprio per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle nostre aziende. A tal proposito, l’occasione viene sfruttata anche per fornire le prime anticipazioni in merito al 59° Salone di Genova che, come è noto, si svolgerà dal 19 al 24 settembre prossimi.

«A Casa Italia – ha dichiarato la presidente di Ucina, Carla Demaria - tutte le aziende italiane, espositrici e non, possono incontrarsi, fare business e ricevere aggiornamenti in merito alle novità normative e fiscali e alle previsioni sull’andamento del mercato. La nostra presenza all’estero ha il preciso intento di promuovere il sistema Italia e tutta la filiera della nostra nautica da diporto, dalla cantieristica al refitting fino alla portualità turistica». Proprio in questa ottica il piano di presenze internazionali prevede la partecipazione di Ucina anche al Dubai International Boat Show (26 febbraio-2 marzo), all’Ibex Show di Tampa, in Florida (1-3 ottobre), al Fort Lauderdale Boat Show (30 ottobre–3 novembre) e al Mets Trade di Amsterdam (19–21 novembre).

Anteprime di grande interesse sono state annunciate dai nostri cantieri più prestigiosi. Come Azimut-Benetti, che oltre ai modelli già noti della propria gamma, ovvero i gioielli delle collezioni Flybridge, Magellano, Atlantis e Serie S, espone a Dusseldorf tre modellini della categoria Classic con marchio Benetti: il Delfino 95, il Mediterraneo 116 e il Diamond 145. Nell’occasione, il gruppo guidato dalla famiglia Vitelli ha riservato anche uno spazio fuori salone, presso l’Hyatt Regency Hotel di Dusseldorf, dedicato alle rappresentazioni in scala dei modelli custom “Metis” di 63 metri, “Spectre” di 69 metri, e dei nuovi modelli BNow di 63 metri e Oasis 40M.

«Düsseldorf è forse l’unica fiera europea che copre tutti i segmenti merceologici della nautica. La forte affluenza al salone di armatori di superyacht ci ha spinti a partecipare per raggiungere e conquistare ancora più clienti del Nord Europa” ha dichiarato Giovanna Vitelli, vice presidente del gruppo che nel 2019 festeggia i 50 anni di attività.

Tra i big della nostra nautica, ha voluto cogliere l’occasione del salone tedesco per un’importante anteprima anche Ferretti Group, che a Dusseldorf schiera una flotta di ben 7 barche ma, soprattutto, presenta un nuovo modello di superyacht sportivo firmato Pershing. Se non bastasse, la stagione 2019 vedrà concretizzarsi anche una prestigiosa partnership che porterà il marchio Custom Line tra le icone dell’architettura e dell’interior design internazionale e l’avviamento di un nuovo progetto firmato Ferretti Yachts, che – è stato anticipato – «sarà in grado di unire eleganza, comfort e prestazioni, da sempre nel Dna del marchio».

Anche Monte Carlo Yachts coglie l’occasione del primo salone europeo dell’anno per presentare tre nuovi modelli: imbarcazioni mirate a confermare ed esaltare i tratti distintivi di una collezione ancora giovane (poco più di dieci anni di vita), ora proiettata su una linea di innovazione che non prevede rivoluzioni. «Rinnovamento nella continuità: questo è il modo in cui intendiamo l’evoluzione della nostra gamma» ha dichiarato alla vigilia del Salone di Dusseldorf Fabrizio Iarrera, da poco subentrato a Carla Demaria nel ruolo di amministratore delegato del cantiere di Monfalcone. «Siamo orgogliosi – ha aggiunto il manager - di presentare tre nuovi modelli che rappresentano la nostra vision, la nostra identità e la forza del Gruppo Beneteau, un segno tangibile di un costante investimento orientato alla crescita e allo sviluppo della nostra azienda».

Tra le novità più importanti del Boot tedesco ci sono anche quelle annunciate da Frauscher, il cantiere austriaco con cui collabora attivamente Feltrinelli, attivissimo importatore italiano, che a Dusseldorf presenta in anteprima il nuovo 1017 GT Air, motoscafo sportivo nato sulla base del noto 1017 GT, storico best-seller del cantiere.

Grazie a Nautica Fusaro e ad altri dealer attivatisi per l’occasione, è presente a Dusseldorf anche Absolute Yachts, con quattro imbarcazioni esposte, compresa una premiere mondiale, ovvero il nuovo 62 Fly, imbarcazione che va a porsi tra il 58 e il 64 arricchendo ulteriormente la gamma di flybridge prodotti dal cantiere piacentino.

Non presentano novità di prodotto, ma puntano sulla solida reputazione dei propri prodotti altri cantieri come Pardo e Austin Parker, presenti a Dusseldorf con il Pardo 50, la barca più recente della giovanissima gamma a motore del cantiere, e con il “piccolo” 36 Open, motoscafo cabinato progettato da Fulvio de Simoni.

Su un fronte diverso, quello dei trowler comodi e spaziosi, due esclusive novità vengono invece presentate, per ora con modellini in scala, da Sundeck Yachts, cantiere pesarese che produce una gamma di trawler da 16 a 25 metri in vetroresina caratterizzati da un perfetto equilibrio tra charme, comfort e sicurezza.

Sul fronte dei gommoni, Tecnorib by Pirelli presenta in anteprima un nuovo modello della collezione jet tender: il Pirelli J29, tender che va a completare la gamma hydro jet di Pirelli, che include il J33, il J39 e il J45.

Tra gli accessoristi, spicca la presenza di Besenzoni, che a Dusseldorf presenta una nuova release dell’app per cellulare e tablet per il comando delle passerelle, oltre alla nuova passerella telescopica esterna con movimentazioni automatiche che includa anche la funzioni di gruetta per il sollevamento dei tender (già vista in anteprima al Mets 2018).

Sul fronte del turismo nautico, è notevole, infine, la mobilitazione di alcuni operatori italiani, mirata ad attirare diportisti del Nord Europa, e in particolare tedeschi. In questa ottica spicca l’iniziativa “Liguria for Yachting”, ovvero la rete costituita dai cinque Marina liguri - Marina Molo Vecchio, Marina Porto Antico, Marina Genova, Marina di Loano e Porto Lotti – per favorire il movimento turistico nei territori di loro competenza. Concierge e hospitality desk 7/7, esperienze enoganostromiche, sportive e culturali ma anche sconti su musei, shopping e trasporti, senza escludere la manutenzione anche invernale delle barche: sono solo alcuni dei servizi di cui i diportisti stranieri potranno usufruire indifferentemente in uno dei cinque Marina per la stagione estiva o per l’intero anno.