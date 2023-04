Saloni di primavera: dopo Porto Rotondo, apre Palma di Maiorca. Italiani in prima linea con walkaround, gozzi e gommoni

PALMA DI MAIORCA - La stagione dei saloni nautici di primavera è cominciata con la Fiera Nautica della Sardegna, svoltasi dal 21 al 25 aprile a Porto Rotondo, e prosegue ora sul fronte internazionale con gli appuntamenti in calendario in Spagna, a Palma di Maiorca, dal 27 al 30 aprile, e a Portorose, in Slovenia, dal 18 al 23 maggio. Anche se a Palma si svolge, in concomitanza, un evento dedicato ai comparti brokerage e charter per yacht oltre i 24 metri, non sono manifestazioni dedicate in particolare a imbarcazioni di grandi dimensioni: l’attenzione viene concentrata prevalentemente su barche di piccola e media misura, le più diffuse nel Mediterraneo, in gran parte prodotte da cantieri italiani.

Tra queste spicca la “discesa in campo” di Fiart, che dopo aver schierato la flotta Seawalker in Sardegna, ha deciso di partecipare anche al Salone di Palma. Grazie alla collaborazione con il partner spagnolo Probrava Group, il cantiere napoletano presenta dunque per la prima volta al pubblico iberico il Seawalker 39, walkaround di 12,60 metri collocato al centro di una gamma che comprende anche l’entry level 35 e l’ammiraglia 43. L’obiettivo dichiarato è conquistare la fascia media del mercato, con una imbarcazione sportiva, elegante e funzionale, in grado di ospitare fino a 12 persone, di offrire fino a 4 posti letto e di essere motorizzata sia con entrobordo sia con fuoribordo.

EVO Yacht punta invece sull’originalità di un esemplare personalizzato dell’R4 XT, affidato al restyling del modello R4 XT: imbarcazione che già al primo sguardo colpisce per l’accostamento tra il grigio chiaro dello scafo e la tonalità papaya della tappezzeria, a cominciare da prendisole di poppa, dal divanetto e dalla postazione di comando. Cuore del progetto, ricco di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, è la beach area, dove spicca una piattaforma di poppa multifunzione, totalmente custom, in grado di regalare, una volta estesa, un metro aggiuntivo in lunghezza. Il tutto è frutto dell’estro creativo del designer Valerio Rivellini.

Reduce dal successo ottenuto a Palm Beach, e in vista dell’annunciato sbarco in Florida, Pardo ha annunciato la propria presenza al Palma International Boat Show, dove espone l’intera gamma Walkaround: P38, P43, P50, Endurance 60 e GT52. Barche di ultima generazione in grado di distinguersi, oltre che per l’elevato livello di progettazione e costruzione e per le qualità nautiche, anche per l’originalità del design, la cura e la qualità dei dettagli.

Tra i cantieri del Made in Italy non manca, a Palma di Maiorca, una qualificata rappresentanza di produttori di gozzi. In prima linea c’è Apreamare, con il suo pluripremiato Gozzo 35, il modello che ha aperto il nuovo corso aziendale e che, assieme alla versione Speedster con motori fuoribordo e all’ammiraglia Gozzo 45, ha ridisegnato il futuro dei modelli prodotti a Castellammare di Stabia.

Nel cantiere di origine sorrentina sono stati fatti cospicui investimenti infrastrutturali, che hanno portato alla disponibilità di un’area di circa 2000 metri quadrati coperti e 2000 scoperti, rendendo possibile la costruzione di 10 imbarcazioni in linea. Del piano di rilancio fanno parte anche nuovi uffici in grado di ospitare presto l’intero staff Aprea e una “terrazza sul mare” dove verranno accolti clienti e appassionati dello storico marchio.

Se non bastasse, Apreamare ha deciso di partecipare, dal 27 al 30 aprile, anche al Napoule Boat Show, un evento storico nel cuore della Costa Azzurra che accoglie tradizionalmente più di 5.000 visitatori. Assieme al dealer Aquila Yachting basato a Port Camille Rayon - uno dei più prestigiosi marina del Sud della Francia – viene presentato nel porto turistico di Mandelieu il Gozzo 45, l’imbarcazione che ha ridefinito gli standard di eleganza, spazio, qualità di vita a bordo e “marinità” nel segmento dei gozzi walkaround di fascia alta.

Non potrà gioire del fortunato momento di rilancio del cantiere Salvatore Pollio, imprenditore sorrentino e cofondatore di Apreamare, mancato lunedì 24 aprile 2023 all’età di 89 anni. Una perdita grave per tutto il mondo della nautica italiana: stimato da tutti coloro che lo hanno conosciuto, Pollio è stato per tanti anni il cuore di quella che è la produzione e l’organizzazione del lavoro in Apreamare, cantiere fondato insieme a Cataldo Aprea nel 1988 e oggi marchio di riferimento del tipico gozzo sorrentino rivisitato in chiave moderna. Fu lui, assieme al socio Cataldo Aprea, ad avere il coraggio di costruire il primo gozzo planante della storia, lo Smeraldo 7: una svolta che ha segnato la storia della nautica.

Gran fermento anche nel settore dei gommoni, che a Palma di Maiorca vede ancora una volta i prodotti italiani in primissima linea. Lomac è presente con due tra i modelli più richiesti del momento appartenenti a due gamme di grande richiamo: il Turismo 7.0 e l’Adrenalina 8.5. Progettato da Federico Fiorentino, il Turismo 7.0 è noto in Italia per la capacità di adattarsi ad un uso prettamente familiare, con la coperta funzionale, il doppio prendisole, la possibilità di utilizzare una dinette con tavolo centrale e sedute a “U” per 6/8 persone. Tutto ciò senza trascurare le prestazioni, grazie alla carena con ruota di prua verticale, asciutta e confortevole in ogni condizione meteomarina.

Sul fronte delle prestazioni, però, si distingue soprattutto l’Adrenalina 8.5, gommone sportivo capace di navigare anche a velocità superiori a 50 nodi! Alle perfomance di navigazione si aggiungono inoltre il comfort di bordo e la cura dei dettagli, qualità che assicurano un perfetto equilibrio tra raffinatezza e sportività. Tutti i modelli Adrenalina, del resto, vengono prodotti con materiali di altissima qualità, frutto dello studio e della ricerca del cantiere, come ad esempio la resina vinilestere, che viene stampata per infusione, e il gelcoat neopentilico: “Una scelta – dicono in cantiere - che comporta minore rischio di osmosi e rende il battello leggero e al tempo stesso robusto, favorendo un impatto più morbido con l’onda”.

Sacs-Tecnorib si presenta al Boat Show spagnolo con tre esemplari della linea speedboats walkaround a marchio Pirelli: dall’ultima novità della gamma, il Pirelli 30, al capostipite Pirelli 42, passando per il Pirelli 35. Presente anche il nuovo Sacs Rebel 47. Progettati dallo svedese Ted Mannerfelt, si distinguono per le linee raffinate e nette, che comunicano l’idea di potenza e velocità, tanto che queste imbarcazioni veloci, con carene plananti a doppio redan, esprimono velocità anche quando non sono in movimento.

A rappresentare la linea Sacs Rebel c’è invece il nuovo Rebel 47 recentemente ridisegnato da Christian Grande: è la naturale evoluzione dell’iconico gommone lanciato nel 2016, che si configura come cruiser di lusso dal design moderno. Già presentato al Salone di Düsseldorf del 2023, il nuovo battello viene proposto ora al pubblico spagnolo con un layout esterno più sinuoso ed elegante, che esalta sportività e sicurezza, tratti caratteristici della linea Rebel, che richiama lo stile tipico di imbarcazioni di maggiori dimensioni. Lungo 14 metri e largo 4, il Rebel 47 si fa apprezzare anche per le varie aree di comfort e, sottocoperta, per la disponibilità di due cabine doppie con letto matrimoniale “super queen size”, divano a due posti e libreria.

Tra i prodotti Made in Italy di maggiore qualità spicca infine la presenza di Anvera, con i suoi modelli dal design innovativo, fuori dagli schemi, costruiti facendo largo uso di carbonio, tecnologicamente evoluti e curati in ogni minimo dettaglio. In esposizione il 48, imbarcazione ideale dal punto di vista delle perfomance perché unisce un’estrema semplicità di gestione ad un ottimo rapporto velocità/consumi senza rinunciare ai comfort tipici degli yacht, grazie alle sue ampie terrazze. Allo stand del salone spagnolo i rappresentanti del cantiere di Misano Adriatico tengono a sottolineare che tra le qualità dell’Anvera 48 “non c’è solo la velocità, ma anche eleganza, funzionalità, efficienza e comfort”. E non mancano di ricordare “la garanzia di performance sostenibili”.

La sostenibilità, del resto, è uno dei temi messi al centro dell’interesse dagli organizzatori spagnoli, con un focus sulla riduzione del consumo di combustibili fossili e lo sviluppo di modelli elettrici o che utilizzano l’energia solare. Per il resto l’offerta espositiva è molto ampia, e spazia tra vela e motore, piccoli tender e comodi walkaround, gommoni entrobordo e fuoribordo, day-boat di metrature medio-alte e piccoli semirigidi trasportabili anche su carrelli. Tra gli obiettivi dichiarati, l’incremento del numero di visitatori, che nel 2022 furono 32.000, a fronte di 270 espositori.