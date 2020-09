Salpa torna al vecchio amore con SunSix, barchetta di 6 metri in vtr proposta in package con Yamaha per puntare anche al noleggio

NAPOLI - Il boom dei gommoni è un fenomeno concreto, che negli ultimi anni ha dato una spinta non indifferente alla cosiddetta “piccola nautica”, a tal punto da aver convinto alcuni cantieri a diversificare la produzione, orientandola appunto sui battelli pneumatici. E’ quanto accaduto in casa Salpa, azienda campana affermatasi nel campo delle imbarcazioni in vetroresina, che nel 2016 decise di cimentarsi con una linea di gommoni tutta nuova. Un’avventura fortunata, che ha dato buoni risultati, grazie al successo della famiglia Soleil, che comprende battelli pneumatici da 20 a 42 piedi. Ma in casa Salpa, ovvero nella famiglia Pane, che gestisce tutte le attività del cantiere, nessuno ha dimenticato i trascorsi nel campo delle piccole imbarcazioni in vtr. E perciò, nonostante il sopravvento preso dai gommoni, in vista della stagione nautica 2021 è stato approntato un nuovo modello di piccolo fuoribordo in vtr: una barchetta di appena 6 metri (6,15 fuori tutto, 5,99 la lunghezza di omologazione) denominata SunSix, che debutterà al Salone di Genova (1-6 ottobre) guardando anche all’emergente settore del noleggio.

Proprio in questa ottica, partendo da una misura adatta a piccoli fuoribordo senza patente e da una moderna carene a step, verranno proposte due versioni: Freeway e Jetset. La prima rivolta ad un pubblico giovane e alle flotte di noleggio, in quanto allestita in versione base, con colorazione della carena bianca; la seconda particolarmente accessoriata e caratterizzata da una lussuosa tappezzeria. Per la Jetset, inoltre, saranno disponibili due colorazioni per le murate, in nero o celeste acquamarina.

Entrambe le versioni della SunSix sono caratterizzate da linee moderne, che seguono le attuali tendenze, con il diritto di prua verticale e con un’ampia zona prendisole davanti alla postazione di comando, un confortevole divano a poppa trasformabile in amplissimo prendisole grazie anche al ribaltamento della seduta di guida. Questa – assicura il cantiere – “è comoda ed è protetta da un ampio parabrezza il cui perimetro è definito con un corrimano in acciaio”.

Ribaltando il cuscino, inoltre, si accede a un lavandino che nella versione Jetset è dotato di rubinetto asservito da un impianto di autoclave con serbatoio di acqua. Nella versione Jetset è di serie il serbatoio carburante da 90 litri, mentre entrambi gli allestimenti usufruiscono, a poppa, di due plancette integrate nella stampata e di una scaletta completamente a scomparsa.

Il SunSix verrà proposto in package con Yamaha, che fornisce il proprio motore fuoribordo da 40 cv Supreme, assicurando efficienza e affidabilità tipiche della produzione giapponese. Salpa, tra l’altro, assicura che “l’abbinamento tra il motore Yamaha e la nuova carena a step favorisce un assetto di navigazione perfetto, con una impeccabile entrata in planata anche a bassa velocità”. Il pacchetto Salpa-Yamaha prevede anche la timoneria idraulica (di serie soltanto nella versione Jetset) e, a richiesta, anche la possibilità di motorizzazioni più potenti, fino a 140 hp. La portata massima è di 7 persone. Il prezzo verrà comunicato a Genova, ma il cantiere ha anticipato che sarà “interessante e competitivo”.