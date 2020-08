Salta lo Yachting Festival di Cannes, ora si teme per il salone di Genova

CANNES - Niente da fare. L’edizione 2020 del Cannes Yachting Festival, in programma dall’8 al 13 settembre, non si svolgerà. Deluse le aspettative degli organizzatori francesi, l’incalzare della pandemia ha costretto tutti a una retromarcia. Per il mondo della nautica un colpo durissimo: il Salone francese è quello che tradizionalmente apre la nuova stagione nautica, quella proiettata sull’anno successivo, e per i cantieri è l’occasione per presentare in anteprima le novità di prodotto.

Ora tutta l’attenzione si sposta su Genova, che nel calendario delle fiere nautiche viene subito dopo Cannes. Il Salone italiano è in programma dal primo al 6 ottobre e, nonostante timori diffusi, per ora è confermato: gli spazi espositivi più ampi e la possibilità di rispettare il distanziamento sociale lasciano margini all’ottimismo. Ma è chiaro che molto dipenderà dall’evolversi della situazione e dalle decisioni che prenderanno le autorità governative.

Per il salone saltato in Costa Azzurra il rischio di cancellazione è scattato quando il governo francese ha deciso di prolungare a fine ottobre il divieto di organizzare manifestazioni con più di 5.000 partecipanti. Per qualche ora si è sperato in una deroga, visto che soltanto gli addetti ai lavori impegnati nella kermesse nautica sono circa tremila; ma la prefettura di Cannes ha escluso eccezioni: troppo alto il rischio di contagi, l’escalation della pandemia non dà scampo.

Prima della cancellazione gli organizzatori francesi avevano seminato ampie dosi di fiducia e ottimismo tra gli operatori del settore, sottolineando che la manifestazione si sarebbe comunque svolta nel rispetto di tutte le misure precauzionali. Appena tre mesi fa il responsabile dell’evento, Silvio Ernoult, aveva confermato le date e si era soffermato sul piano organizzativo: “Tutti i partecipanti, espositori e visitatori – aveva detto - dovranno indossare le mascherine, lungo tutti i percorsi del salone ci saranno le colonnine con i gel sanificanti e le persone dovranno rispettare il distanziamento sociale. Gli ingressi saranno contingentati così come l’accesso alle banchine”.

Sarebbe stata dunque, in ogni caso, una edizione particolare, diversa dal solito. E infatti alcuni operatori italiani avevano espresso dubbi sulla partecipazione e non erano mancate diserzioni e rinvii sull’ufficializzazione della presenza. Valga l’esempio del colosso Azimut, che pur prenotando la presenza a Cannes aveva già deciso di organizzare un evento privato in Provenza, consapevole del forte rischio di annullamento della manifestazione.

Ora tutta l’attenzione è concentrata, come detto, su Genova, dove gli organizzatori di Confindustria Nautica contano di allestire la 60ma edizione di quello che viene definito “il più importante Salone del Mediterraneo”. Un evento fondamentale per il comparto, entrato in fibrillazione già da tempo. Basti dire che proprio le preoccupazioni legate alla diffusione del Covid-19 avevano consigliato di guadagnare tempo, tanto che l’abituale data di settembre era stata per una volta ripudiata, rinviando il Salone a ottobre, da giovedì 1 a martedì 6.

Addirittura, gli organizzatori liguri hanno predisposto persino una “data di riserva”, dal 3 all’11 ottobre, in modo da diluire le presenze di visitatori in un arco di tempo maggiore, nel caso si rafforzasse il rischio di contaminazione da virus. Tutto ciò avveniva ad aprile, quando gli esperti ipotizzavano un regresso della pandemia provocata dal caldo. La situazione attuale, purtroppo, non rispecchia le aspettative e perciò tra gli operatori non mancano timori e perplessità. Alcuni parlano di “possibilità al 50%”, altri fanno professione d’ottimismo, sottolineando il vantaggio assicurato dai grandi spazi dell’area fieristica di Genova. Non resta che incrociare le dita.