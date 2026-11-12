Sanlorenzo, ecco il nuovo 1150 Explorer: super yacht di 60 metri, su 6 ponti, con 4.000 miglia di autonomia

Misure record per il cantiere (60 metri), costruzione in acciaio e alluminio, capacità di navigazione oceanica, 4.000 miglia di autonomia, piattaforma elicotteri, spazio e comfort da record, distribuiti su 6 ponti. Sono queste le caratteristiche fondamentali del Sanlorenzo 1150 Explorer, ammiraglia nuova ammiraglia ed espressione più evoluta della visione del cantiere dedicata all’esplorazione.

In avanzata fase di costruzione a La Spezia, la prima unità è stata già assegnata al suo armatore e sarà varata all’inizio del 2027. Intanto, in casa Sanlorenzo tengono a ricordare che la presentazione del nuovo super yacht arriva nel sessantesimo anniversario della storica spedizione civile in Antartide guidata da Lars-Eric Lindblad nel 1966, universalmente riconosciuta come una pietra miliare dell’expedition cruising moderno. “Con il nostro 1150 Explorer – tiene a dire Tommaso Vincenzi, CEO di Sanlorenzo - raccogliamo quell’eredità e ne reinterpretiamo i valori di curiosità, indipendenza e spirito d’iniziativa in una chiave contemporanea”.

Disegnato da Zuccon International Project per gli esterni, con interni curati dall’ufficio stile del cantiere, il nuovo 1150 Explorer raccoglie l’eredità pionieristica dei modelli 460 EXP e 500 EXP, portando la filosofia dell’esplorazione del brand a un nuovo livello di maturità. Come? Proponendo soluzioni innovative, destinate ad assicurare il meglio in tutti i campi, dalla navigazione sicura all’autonomia (4.000 miglia a 11 nodi), dal comfort all’affidabilità. La motorizzazione è però tradizionale, affidata a due maxi diesel MTU 12V 4000 M63 da 2.011 cavalli ciascuno, in grado di assicurare una velocità massima di circa 16 nodi.

“Il nuovo 1150 Explorer nasce da un’idea di esplorazione che va oltre il viaggio e la scoperta di nuovi luoghi. È uno yacht concepito per favorire un rapporto più profondo con il mare, con la natura e, in qualche modo, con sé stessi”, afferma Bernardo Zuccon. E aggiunge:”Il progetto mira ad esprimere un senso di protezione, di essenzialità, quasi di rifugio. L’acciaio diventa così parte stessa del linguaggio del progetto, una presenza forte e rassicurante che accompagna l’armatore verso luoghi in cui il tempo ed il silenzio assumono un nuovo valore. Perché esplorare – sottolinea il progettista - per noi non significa necessariamente andare più lontano degli altri, ma avere la possibilità di andare più a fondo nella propria esperienza del mare”.

Gli interni riflettono la stessa filosofia. Sviluppati attraverso l’approccio di co-creazione che è parte del DNA del brand, offrono un’interpretazione altamente personale della vita a bordo, con ambienti che coniugano funzionalità e coinvolgimento. Nella prima unità, una palette di toni neutri è arricchita da contrasti attentamente studiati, dettagli realizzati su misura e una spiccata sensibilità verso l’arte e gli oggetti da collezione, dando vita a un’atmosfera dal carattere unico e profondamente personale.

Tutto ciò – vale la pena osservarlo – riguarda però il rapporto personale instaurato con l’armatore (già cliente di Sanlorenzo). Attraverso un continuo processo di co-creazione, questa conoscenza si è dunque tradotta in precise scelte architettoniche, tra cui il concept di una residenza privata che occupa i due ponti superiori. Lo stesso approccio si ritrova negli interni, dove materiali e finiture a contrasto riflettono la sensibilità e la personalità del proprietario della barca.

Sviluppato su sei ponti e progettato per accogliere fino a 12 ospiti e 16 membri equipaggio, l’Explorer 1150 è stato concepito come un ambiente abitativo armonico e senza soluzione di continuità, dove spazi interni ed esterni dialogano costantemente tra loro. Ampi ponti esterni, zone più intime e riservate, accessi diretti al mare e aree dedicate a tender, water toys e attrezzature per l’esplorazione invitano a vivere appieno l’ambiente circostante, senza rinunciare al comfort della vita di bordo.

Il lower deck ruota attorno a un beach lounge walkaround di 140 metri quadri, aperto su tre lati grazie a terrazze abbattibili e a un portellone di poppa, che crea una connessione immediata con il mare. Una scala idraulica facilita l’accesso al mare, mentre la luce naturale filtra dal fontale in vetro della piscina del ponte superiore, uno degli elementi architettonici distintivi di Sanlorenzo. Pensata come uno spazio versatile, dedicata alla convivialità ma anche all’operatività di bordo, quest’area coniuga zone dedicate al relax e all’intrattenimento con soluzioni funzionali, quali una gru per la movimentazione di tender fino a 7,5 tonnellate e delle attrezzature dedicate all’esplorazione. Più a prua, un’area wellness con palestra, hammam, sala massaggi e servizi dedicati conferma l’attenzione al benessere durante i lunghi periodi trascorsi a bordo.

L’abitabilità comprende due cabine ospiti e due cabine VIP. Nella prima unità, la configurazione particolarmente flessibile, pensata anche per un utilizzo charter, consente di collegare tra loro cabine adiacenti per creare due ampie suite di circa 45 metri quadri ciascuna. La zona equipaggio occupa la sezione prodiera del ponte e comprende sei cabine doppie, una cabina ufficiali e una spaziosa crew mess progettata per supportare le navigazioni a lungo raggio.

Il main deck rappresenta il cuore della vita sociale a bordo. L’accesso avviene attraverso un cockpit di poppa caratterizzato da una piscina con fondo in vetro e prendisole disegnati su misura, che introduce al salone principale a tutta altezza, dove le vetrate dal pavimento al soffitto rafforzano la continuità visiva tra interno ed esterno. Un grande bar centrale funge da elemento di connessione tra i due ambienti, mentre gli arredi consentono al salone di adattarsi con naturalezza a diversi momenti della vita di bordo, dall’intrattenimento al relax. A prua una sala da pranzo formale a tutto baglio può ospitare fino a 14 ospiti ed è affiancata da uno studio che all’occorrenza può trasformarsi in una cabina supplementare. Il garage di prua ospita un rescue tender e moto d’acqua.

Sul bridge deck, aree operative e spazi dedicati agli ospiti convivono in perfetto equilibrio. A poppa, una terrazza privata accoglie una zona pranzo esterna che precede la sky lounge, che nel primo scafo è stata trasformata in una sala cinema dedicata, a testimonianza dell’elevato livello di personalizzazione possibile. Il ponte include inoltre una lobby privata, un’ulteriore suite VIP caratterizzata da ampie superfici vetrate, oltre alla cabina del comandante e alla plancia di comando. A prua, una piattaforma touch-and-go per l’elicottero amplia ulteriormente le capacità esplorative dello yacht, consentendo di raggiungere rapidamente destinazioni al di fuori degli itinerari di crociera tradizionali.

Uno degli elementi più distintivi della prima unità è la sua configurazione fortemente orientata all’armatore, che trova la sua massima espressione in uno straordinario appartamento privato duplex di 300 metri quadri distribuito tra Owner's Deck e Sun Deck. Progettato all’insegna della privacy, del comfort e di un rapporto continuo con il paesaggio circostante, il livello inferiore ospita una lounge privata, una spaziosa cabina armadio, un ampio bagno dotato di vasca e doccia emozionale, oltre a una suite armatoriale a tutto baglio incorniciata da vetrate a tutta altezza, con vista panoramica a 180 gradi.

Una terrazza privata di prua sviluppata su due livelli estende naturalmente gli spazi abitativi verso l’esterno, creando un rifugio riservato direttamente collegato alla suite. Una scala interna privata conduce al sun deck superiore, dove ulteriori 100 metri quadri di spazi outdoor esclusivi sono interamente dedicati all’armatore. Qui una zona pranzo privata, un’area lounge, servizi dedicati e una piscina a prua danno vita a un ambiente riservato affacciato sul mare. Realizzato da un unico pannello strutturale in vetro, il fondo trasparente della piscina lascia filtrare la luce naturale fino alla suite armatoriale sottostante, creando una continuità visiva tra i due livelli e rafforzando il dialogo costante tra architettura, luce e mare.