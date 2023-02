Sanlorenzo a tutta forza sulla rotta della nautica sostenibile. Perotti: «Nei piani anche un superyacht alimentato a etanolo»

DUSSELDORF - Al Boot di Düsseldorf Sanlorenzo non ha esposto novità di prodotto (in mostra l’SD90 già visto a Cannes), ma ha recitato comunque un ruolo da protagonista all’interno del Blue Innovation Dock, la piattaforma voluta dagli organizzatori tedeschi per dare impulso e visibilità a tutto ciò che nel mondo della nautica di ultima generazione guarda alla modernizzazione in chiave green. Un progetto che coinvolge un numero sempre maggiore di aziende, con l’obiettivo di abbattere le emissioni nocive e di utilizzare al meglio materiali ecocompatibili e riciclabili.

Su questo fronte della nautica sostenibile il cantiere guidato da Massimo Perotti ha avviato un percorso decennale, e dopo l’annuncio fatto al Salone di Cannes 2022 del settembre scorso, l’imprenditore torinese ha scelto la prestigiosa vetrina del salone tedesco per illustrare i passi avanti già compiuti e, soprattutto, la delibera di nuovi progetti di grande interesse.

Tra questi anche la progettazione di un superyacht alimentato unicamente a metanolo: “In tal modo – è stato spiegato - la generazione della potenza necessaria alla navigazione alla massima velocità non sarà più vincolata ai motori a gasolio, ma si baserà su una combinazione di fuel-cell e motori a combustione interna alimentati a metanolo verde”.

Nella conferenza stampa tenuta a Düsseldorf Perotti ha ricordato anche che è stata appena conclusa la progettazione di base dei sistemi di alimentazione metanolo/acqua, gestione potenza, condensazione e ventilazione. “Al momento – ha informato il numero uno di Sanlorenzo - si sta procedendo all’approntamento dei componenti del sistema completo che a inizio 2024 verrà installato a bordo della prima unità 50 Steel nel cantiere di La Spezia”.

Allo stesso tempo, il team di progetto è impegnato nel risk assessment dell’intero sistema di generazione di energia assieme al Lloyd’s Register. Una volta ultimata, questa innovativa applicazione rappresenterà il primo passo concreto nella generazione di potenza carbon neutral originata da combustibili di nuova generazione (E-metanolo e bio-metanolo) per l’intera industria nautica.

Una nota diffusa dal cantiere spiega che “sarà possibile la navigazione a bassa velocità e ampio raggio in condizioni di carbon neutrality tramite un sistema di propulsione ibrido in grado di superare i limiti dei sistemi attuali”.

Sempre secondo quanto illustrato da Sanlorenzo e dal suo presidente questi passi avanti renderanno necessario un salto tecnologico anche nella struttura e nella configurazione impiantistica degli yacht. Gli ingegneri del dipartimento Ricerca & Sviluppo e l’ufficio tecnico del cantiere assieme a Lloyd’s Register affronteranno questa sfida focalizzandosi sullo sviluppo di capienti serbatoi strutturali adatti al nuovo combustibile. Questi saranno compatibili con i ristretti spazi disponibili a bordo e terranno conto delle rigide normative attualmente applicate alle grandi navi per il trasporto del metanolo.

Vedremo quali saranno gli sviluppi su questo fronte dell’innovazione in chiave green. Intanto a Düsseldorf Sanlorenzo ha esposto, come detto, la già nota navetta semidislocante SD90, modello entry level della linea SD lungo 28 metri, che concentra le sue caratteristiche sull’efficienza energetica, disponendo di un sistema di propulsione ibrida progettato in collaborazione con Siemens che in modalità ZEM (Zero Emission Mode) arriva a consentire la navigazione anche all’interno di baie, porti ed aree protette normalmente non accessibili con motori a combustione. Tra i pregi anche la carena sviluppata da Philippe Briand (frutto di studi sulla massima riduzione possibile della resistenza al moto), l’exterior design all’insegna della massima vivibilità firmato dallo studio Zuccon e gli interni progettati in ottica green da Patricia Urquiola.