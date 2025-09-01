Sanlorenzo, tre anteprime mondiali: SL110A, SX120 e SD132. In prima linea anche con i marchi Bluegame e Nautor Swan

Nel trionfo annunciato del Made in Italy nautico presente al prossimo Yachting Festival di Cannes (9-14 settembre), si profila di particolare interesse la flotta “targata” Sanlorenzo, il cantiere che dal 2005, sotto la guida di Massimo Perotti (presidente e proprietario) ha vissuto una crescita straordinaria, ampliando la gamma, la capacità produttiva e il prestigio internazionale, qualificandosi come il principale cantiere monobrand al mondo di yacht oltre i 24 metri.

Forte di queste solidissime basi, il cantiere di Ameglia (La Spezia), con sedi anche a Viareggio e Massa, ha annunciato che sarà presente nel salone della Costa Azzurra con la gamma più iconica di sempre e, soprattutto, presentando in anteprima mondiale tre nuovi modelli: SL110A, SX120 e SD132. Tre modelli che rappresentano l’evoluzione delle linee Asymmetric, Crossover e Semi-Displacement, condividendo l’attenzione particolare sull’innovazione, il design e la sostenibilità, valori racchiusi nella firma stilistica che definisce l’identità del cantiere.

Oltre alle tre new entry, lungo i moli di Port Vieux e Port Canto saranno in bella mostra anche altre sette imbarcazioni, alle quali si aggiungeranno quelle di Bluegame e Nautor Swan, marchi controllati da Sanlorenzo, per i quali sono stati avviati da tempo piani di rilancio nel campo del motore (Bluegame) e della vela (Nautor Swan).

Tutto ciò nell’ambito di un progetto ad ampio spettro che vede Massimo Perotti da tempo schierato in prima linea sul fronte dell’innovazione. Lo ricorda lui stesso, alla vigilia di Cannes, parlando dei sui vent’anni di leadership, contrassegnati da un percorso di crescita mirato a ridefinire l’identità dell’azienda.

“Il Cannes Yachting Festival, che apre il calendario nautico internazionale – dice Perotti - è per noi un momento privilegiato per condividere la nostra visione sul futuro del settore e per testimoniare lo straordinario dinamismo di Sanlorenzo. Un cammino che si traduce nell’innovazione di prodotti di eccellenza, capaci di esprimere con coerenza e chiarezza la profondità della nostra visione”.

“A Cannes – tiene a dire il numero uno del gruppo ligure - presenteremo in esclusiva anche le novità di Bluegame e Nautor Swan, marchi che arricchiscono il nostro universo e che, insieme, raccontano la forza, la diversità e la creatività con cui la maison interpreta i desideri di una clientela alla ricerca della più alta espressione dello yachting”.

Mai esposti in un salone, ma già svelati a luglio, i più attesi protagonisti dello stand Sanlorenzo a Cannes saranno l’SX120 e l’SL110A, mentre l’SD132 farà la sua prima apparizione ufficiale dopo essere stato varato lo scorso novembre. “Con questi tre nuovi modelli – dice da parte sua Tommaso Vincenzi, amministratore delegato di Sanlorenzo – ribadiamo la nostra visione dello yachting come uno stile di vita raffinato, elegante e responsabile. Innovazione, design e sostenibilità si fondono per rivolgersi a una comunità globale di connoisseurs alla ricerca di significato e scopo, piuttosto che di semplice status”.

Ultima evoluzione dell’acclamata linea asimmetrica di Sanlorenzo, l’SL110A introduce una nuova concezione architettonica nel mondo dello yachting, ridefinendo il concetto stesso di yacht da 33 metri. Offre interni più spaziosi e luminosi, un flusso continuo tra interni ed esterni e un legame più profondo con il mare. L’ampia suite armatoriale widebody offre una vista panoramica, con accesso diretto alla piscina di prua e un percorso privato attraverso lo yacht. Con il design esterno di Zuccon International Project e gli interni di Piero Lissoni, il nuovo yacht viene definito dal cantiere “’sintesi di forma, funzionalità e innovazione”. Interessante anche sapere che la barca può raggiunge una velocità massima di 27 nodi.

L’SX120 è invece il nuovo fiore all’occhiello della gamma crossover. Progettato da Zuccon International Project e con interni firmati Piero Lissoni (Lissoni&Partners), il nuovo yacht coniuga le caratteristiche di un explorer con il lusso di un flybridge, esibendo linee pulite e ampi spazi aperti che ne definiscono la silhouette sportiva, mentre gli interni mantengono un layout raffinato e versatile.

“Con questo yacht – fanno sapere i progettisti – si persegue la visione del marchio di andare oltre le convenzioni e ridefinire l’esperienza di vita a bordo”. Importante notare che a bordo dell’SX120 debutta anche la nuova piattaforma IPS Professional di Volvo Penta, una soluzione propulsiva completamente riprogettata per coniugare efficienza, comfort e modularità., con la quale sarà possibile utilizzare future soluzioni ibride o full-electric, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’impatto ambientale.

Con una lunghezza di 40,7 metri, l’SD132 diventa il più grande yacht in composito di Sanlorenzo mai realizzato, offrendo un volume straordinario, con 420 GT di spazio interno. Il beach club riconfigurato è dotato di terrazze girevoli, che creano un flusso continuo dal pozzetto al mare. Una zona prendisole a prua con piscina trasparente, un ampio flybridge di 85 metri quadri e un garage laterale con varo trasversale completano l’esperienza. Progettato da Zuccon International Project, l’SD132 rappresenta sia l’evoluzione che la maestria della tradizione semi-dislocante di Sanlorenzo.

Ad arricchire ulteriormente la presenza a Cannes, saranno esposti, come detto, anche altri modelli, e con l’SP92 della linea Smart Performance viene confermato l’impegno di Sanlorenzo nel promuovere anche la ricerca nel segmento delle imbarcazioni sportive e ad alte prestazioni. Si ispira al minimalismo e alle linee pulite, esaltando ulteriormente la sportività e l’equilibrio dello yacht, pur mantenendo il suo stile e la sua eleganza senza pari.

L’SL86A e l’SL90A rappresentano invece le evoluzioni del concetto asimmetrico, che massimizza il suo potenziale per creare soluzioni abitative innovative e migliorare il legame con il mare in soluzioni più compatte. La linea degli yacht semidislocanti è rappresentata da SD90 e SD96, modelli che migliorano la vivibilità a bordo grazie a spazi interni flessibili, offrendo anche un’ampia autonomia per raggiungere anche le destinazioni più lontane in massima tranquillità e comfort.

SX100 e SX88, infine, rappresentano la sintesi unica di Sanlorenzo tra il classico motoryacht con flybridge e il modello explorer: due esempi di una gamma che ha rivoluzionato il concetto di vivibilità in mare.