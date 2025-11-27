Santasevera raddoppia: dopo il boom del 52, ecco il 42, open cruiser di 13 metri che sarà esposto al Boot di Düsseldorf

Sarà ancora una volta il Boot di Düsseldorf, in programma dal 18 al 26 gennaio 2026, ad aprire la stagione dei saloni nautici del nuovo anno. Nei cantieri c’è dunque grande fermento, e molte sono le novità annunciate. Tra queste spicca una new entry firmata da Francesco Guida, raro caso di designer e titolare di cantiere, ovvero del Santasevera, marchio che ha avviato la produzione con successo nel 2024 con una barca di 16 metri, il Santasevera 52, accolta con favore sul mercato (4 unità vendute e due in costruzione) proprio dopo la presentazione al Boot di Düsseldorf 2025.

Incoraggiato dalla buona partenza, il designer-imprenditore napoletano (con sede produttiva a Castelvecchio di Monteporzio, nelle Marche) prepara ora il lancio in anteprima mondiale del Santasevera 42, barca di 13 metri (per la precisione 12,80) che riprende il linguaggio stilistico della sorella maggiore, distinguendosi per una sovrastruttura filante e funzionale, progettata per offrire un’eccellente protezione del pozzetto. “Una scelta – anticipa Guida - che incrementa in modo significativo comfort e fruibilità in qualsiasi condizione meteo”.

Secondo il progettista “la nuova barca incarna perfettamente la visione dell’open cruiser di Santasevera, cantiere che fa proposte non solo eleganti e funzionali, ma mirate ad esprimere la nostra idea di navigazione come un’esperienza piacevole e appagante. Al centro della nostra azienda – tiene a dire Guida - ci sono gli armatori e la gioia condivisa del mare.”

A giudicare dai rendering diffusi alla vigilia della presentazione, il Santasevera 42 si segnala per uno stile capace di coniugare al meglio eleganza e sportività, ricalcando, sia pure su misure più contenute, quanto di buono esprime la “sorella maggiore” Santasevera 52. La postazione di guida avanzata dovrebbe assicurare una visibilità ottimale e, al contempo, consentire la disponibilità di un pozzetto particolarmente ampio, vero cuore della vita a bordo. Tra le aree più rappresentative spiccano il grande divano a C e il mobile cucina nella zona living, la zona relax con due chaiselongue e il beach club con prendisole e l’ampia plancetta bagno.

A richiesta dell’armatore sarà comunque possibile allestire gli spazi a piacimento. E il discorso – fa sapere il cantiere – vale anche per l’area sottocoperta, dove viene mantenuta la massima flessibilità: la cabina di prua è adattabile infatti alle più diverse esigenze e il layout può essere configurato per rispecchiare al meglio lo stile di navigazione e le necessità di chi vive la barca.

La carena è a V profonda e la motorizzazione del Santasevera 42 è affidata a due Volvo Penta D4 da 320 hp, che – secondo le anticipazioni del cantiere - permettono di raggiungere una velocità massima di 30 nodi e di navigare comodamente ad una velocità di crociera di 26 nodi. Ciò detto, il cantiere fa sapere che saranno disponibili anche altre opzioni di propulsione - fuoribordo, entrofuoribordo e IPS - ciascuna proposta con diverse configurazioni di potenza.

Sotto le luci del Boot tedesco verrà esposta, accanto al nuovo modello, anche la quarta unità del Santasevera 52, barca che ha ricevuto, come detto, buona accoglienza sul mercato, con 4 unità già consegnate e due attualmente in costruzione.