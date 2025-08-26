Saxdor amplia la gamma del modello 400: dopo GTO e GTC, a Cannes in anteprima mondiale il nuovo 400 GTS

In vista dello Yachting Festival di Cannes (9-14 settembre) si moltiplicano le anticipazioni di cantieri pronti a recitare un ruolo da protagonisti lungo le banchine di Port Canto. Tra i più attivi, su questo fronte dell’innovazione non stop, c’è Saxdor, il cantiere finlandese (con sede produttiva anche in Polonia) distintosi negli ultimi anni per la tumultuosa crescita fatta registrare, con prodotti che hanno ridefinito lo stile e gli standard tecnologici, soprattutto nella fascia media, la più diffusa nei nostri mari.

Per l’edizione 2025 del salone francese il cantiere conta di sorprendere pubblico e concorrenza con il debutto in anteprima mondiale del Saxdor 400 GTS, versione aggiornata, riveduta e corretta, dei già noti 400 GTO e 400 GTC, con i quali condivide misure (12,40 metri), carena planante e caratteristiche di base, ma dai quali si distingue per alcune qualità relative alla vita a bordo, soprattutto all’aperto.

Una nota del cantiere spiega che a Cannes vedremo una barca “in grado di rappresentare l’espressione più aperta della serie 400, che riprende i tratti distintivi dei suoi fratelli e li reimmagina per diportisti che cercano un’esperienza pura, all’aria aperta e ancora più coinvolgente”.

Più in dettaglio, il nuovo Saxdor si presenterà con un layout semi-walkaround, un ponte completamente aperto, con T-top, terrazze abbattibili e innovative soluzioni di relax. “E’ stato progettato – anticipano dalla Finlandia - per coloro che desiderano sentirsi pienamente in contatto con il mare, godendo al contempo del comfort, degli spazi comuni e della fruibilità che caratterizzano le imbarcazioni Saxdor”.

L’obiettivo è proporre dunque al mercato una barca per crociere diurne, con possibilità di pernottamento, grazie a due spaziose cabine. A prua, una dinette convertibile si trasforma in un prendisole abbassando il tavolo, mentre a poppa due file di divani circondano un tavolo da pranzo che funge anche da base per la conversione in prendisole.

La zona di comando, con configurazione standard a tre posti, è comodamente sistemata sotto il T-top con un parabrezza completamente collegato al tetto e porte laterali scorrevoli in vetro (opzionali), su entrambi i lati del mobile bar, per una maggiore protezione.

Costruito sullo stesso scafo performante a doppio step dei modelli GTO e GTC, ma in grado di distinguersi per il suo design accattivante, le esclusive terrazze apribili, i sedili modulari e altri dettagli qualificanti, il nuovo modello Saxdor 400 GTS ridefinisce dunque il concetto di open cruiser, proponendosi come soluzione ideale sia per uscite giornaliere lungo la costa sia per crociere in compagnia.

Quanto alle prestazioni, saranno garantite dai nuovi motori Mercury V10 da 425 cv, che assicurano potenza ed efficienza, autorizzando i vertici del cantiere a sbilanciarsi fino a dire, alla vigilia del vernissage di Cannes, che “verrà esibito un modello con due motori per complessivi 850 cavalli, che incarna la filosofia di Saxdor: più barca, più stile, più prestazioni, senza compromessi”.

Non ancora comunicato il listino. Ma dalla Finlandia fanno sapere che “la barca verrà commercializzata a un prezzo che la distinguerà sul mercato”. Ipotizzabile un costo non troppo distante da quello del modello 400 GTO, commercializzato con un prezzo di partenza di 233.000 euro (comprensivo però di due motori meno potenti, i Mercury V8 da 300 cavalli) al quale vanno sommati l’IVA e alcuni indispensabili accessori.