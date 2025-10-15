Saxdor prepara il lancio del 400 GTS sul mercato americano con la novità dell’IA, che interviene dall’acquisto alla navigazione

Dopo il debutto sul mercato europeo celebrato al Salone di Cannes, Saxdor si prepara a lanciare anche sul mercato americano il nuovo 400 GTS, semi-walkaround di 12,40 metri particolarmente adatto al mercato e allo stile di vita statunitensi, offrendo perfetto equilibrio tra sportività e comfort, quello che gli americani chiamano “social boating”.

La presentazione avverrà al Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Ma attenzione: nell’occasione il cantiere finlandese (con sede produttiva anche in Polonia) presenterà anche la Saxdor AI, una piattaforma di intelligenza artificiale destinata a trasformare l’esperienza di navigazione, e anche quella d’acquisto.

Sviluppata in collaborazione con l’azienda finlandese Cadentia, e integrata nell’app MySaxdor, l’applicazione dell’IA a bordo del Saxdor 400 GTS è destinata a stabilire un nuovo punto di riferimento per la nautica da diporto. Secondo i vertici del cantiere, infatti, “offrirà guida personalizzata, supporto in tempo reale e raccomandazioni proattive per semplificare le operazioni a bordo, migliorare la sicurezza e garantire un’esperienza di navigazione fluida, più intelligente e piacevole fin dal primo giorno”.

Nei piani del cantiere, la doppia new entry (nuovo modello e IA di supporto) è destinata ad accelerare la crescita del marchio negli Stati Uniti, dove il 320 GTO di Saxdor si è rivelato il modello più venduto nel segmento delle imbarcazioni da diporto e dei cabinati da 30-35 piedi, con un aumento del 31% su base annua. L’aumento complessivo delle vendite Saxdor su base annua è stato del 49% e l’exploit autorizza una previsione di crescita del 70% del fatturato globale nel 2025.

“Questa solida performance riflette il modo in cui la nostra combinazione di design audace, efficienza e tecnologia avanzata incontra il favore dei diportisti in uno dei mercati più competitivi al mondo”, afferma Erna Rusi, CEO di Saxdor Yachts. E aggiunge: “Siamo orgogliosi di avere la nostra flotta più forte di sempre negli Stati Uniti, guidata ora dal lancio del nuovo 400 GTS”.

Ma l’innovazione legata all’IA non riguarda solo la gestione della navigazione e della vita a bordo. Con il supporto dell’IA viene semplificata, infatti, anche l’esperienza di acquisto delle imbarcazioni. Come? Con lo showroom digitale. Sviluppato in collaborazione con l’azienda tecnologica finlandese Younite AI, il sistema utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia dei “gemelli digitali”, introducendo il potenziale acquirente in un ambiente tridimensionale immersivo che consente di esplorare, visualizzare e configurare i modelli Saxdor con dettagli realistici.

“La nautica – dice ancora Rusi - dovrebbe essere intuitiva e connessa come ogni altro aspetto della vita moderna. Con l’intelligenza artificiale di Saxdor e le nostre soluzioni digitali avanzate, stiamo portando un nuovo livello di tecnologia, intelligenza e semplicità alla nautica da diporto, ridefinendo il modo in cui le persone esplorano, interagiscono e si godono le nostre imbarcazioni, dall’acquisto alla proprietà. Siamo orgogliosi di portare queste innovazioni sul mercato statunitense, offrendo sicurezza, praticità e una navigazione senza pensieri, con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno”.

Introduzione dell’IA a parte, vale la pena ricordare che il Saxdor 400 GTS rappresenta il più recente step d’avanzamento nell’evoluzione dei prodotti del cantiere finlandese. Con il suo ponte completamente aperto, il T-top, il layout semi-walkaround, le esclusive terrazze abbattibili e il design orientato alle prestazioni, questa barca ha incontrato il favore del pubblico nell’anteprima europea di Cannes, ma si profila adatta anche al mercato e allo stile di vita statunitensi.

Vale la pena ricordare che sulla base di un’efficiente carena planante si sviluppa in poco più di 12 metri una barca in grado di assicurare piacevole vita all’aperto, grazie anche alle terrazze abbattibili e a innovative soluzioni di relax in contatto con il mare, ma anche confortevole spazio sottocoperta, con 4 posti letto (più 2 per bambini, a richiesta). L’ideale, dunque, sia per uscite giornaliere lungo la costa, sia per crociere in compagnia. Quanto alle prestazioni, sono garantite da due motori fuoribordo Mercury, con potenza variabile, a scelta del cliente, tra 600 cv (2x300) e 850 cv (2x425).