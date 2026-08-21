Saxdor, pronta per Cannes la nuova ammiraglia: ecco il GTS 460, variante open del fortunato GTC

Da un secolo all’altro la nautica è cambiata: i diportisti non sono più una minoranza di appassionati, ma un popolo in tumultuosa crescita, con gusti, esigenze e priorità diverse, in molti casi disattenti a valori tradizionali legati alla navigazione (materiali, progetti di carena, tenuta di mare, sicurezza) e interessati ad altro: in primis lo spazio vivibile a bordo. Uno spazio non legato necessariamente al possesso di un grande yacht, ma disponibile anche su barche di piccole e medie dimensioni, in grado di assicurare lunghi weekend e godibili giornate di mare con la famiglia e con gli amici, magari sfruttando le terrazze a pelo d’acqua create con l’apertura delle murate e insospettabili spazi e servizi sottocoperta.

Tra i primi cantieri a capire e interpretare l’evoluzione dei gusti e delle tendenze del mercato si è segnalato sicuramente Saxdor, cantiere finlandese con sede principale a Helsinki ma con gran parte della produzione avviata in Polonia, dove nascono prodotti di successo, “figli” di scelte strategiche legate all’evoluzione del mercato e al cambiamento degli stili di vita, ma non per questo disattento a valori come la tenuta di mare, la sicurezza e l’efficienza. Ed è su questa solida base che è nato il progetto del Saxdor 460 GTS, novità che verrà presentata in anteprima mondiale al Power Boat Marina di Port Canto, in occasione dell’imminente Yachting Festival di Cannes (8-13 settembre).

“Il Saxdor 460 GTS – fa sapere il cantiere – interpreterà al meglio l’evoluzione dei gusti e degli stili di vita del popolo della nautica, rappresentando la massima espressione dell’innovazione legata a gusti e tendenze in evoluzione. La nostra nuova barca rappresenterà la massima espressione di questa visione moderna del diportismo, offrendo una piattaforma versatile, in grado di coniugare convivialità, facilità di movimento e dinamiche di guida entusiasmanti”.

La new entry annunciata in vista del salone francese nasce sulla scia dello straordinario successo del 460 GTC, di cui rappresenta una variante open che anticipa l’evoluzione dello stile di vita in barca mirando a consolidare ulteriormente il successo della linea ammiraglia di Saxdor. Un successo registrato sia in Europa che in America, con tutti gli slot di produzione per l’anno in corso già esauriti.

Pochi ma importanti i “segni distintivi” della nuova unità: mentre il 460 GTC combina ampi spazi interni con la protezione di una timoneria chiusa, il nuovo GTS è dedicato ad armatori che privilegiano la vita all’aria aperta, senza per questo rinunciare comunque alla versatilità e alla praticità di un’ammiraglia moderna. Le porte scorrevoli (opzionali) offrono flessibilità in caso di condizioni meteorologiche variabili, mentre l’ampio layout del ponte migliora la vita a bordo. “Fedele al nostro DNA – tengono a dire in casa Saxdor - il 460 GTS offre inoltre un’esperienza di guida coinvolgente con un’efficienza, una stabilità e una manovrabilità intuitive eccezionali”.

Il cantiere finlandese/polacco sfrutterà la vetrina di Cannes per esporre anche i già noti Saxdor 400 GTC, 400 GTS, 340 GTWA e 320 GTO, tutte imbarcazioni di successo, come ha tenuto a ricordare Cerna Rusi, CEO di Saxdor Yachts, alla vigilia della passerella in Costa Azzurra. “Il 2026 – ha detto la manager finlandese - è stato un anno cruciale nel nostro percorso, un momento decisivo nell’evoluzione del nostro marchio. Grazie alla continua innovazione, a una visione chiara e a una forte attenzione ai nostri clienti, abbiamo costruito una nuova generazione di yacht e ampliato la nostra presenza nel segmento premium. Il lancio della nostra ammiraglia, che comprende il 460 GTC e ora il nuovo 460 GTS, riflette la nostra ambizione di continuare a ridefinire l’esperienza nautica moderna”.