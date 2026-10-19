Saxdor alla conquista dell’America, da Fort Lauderdale Boat Show e dalle barche Made in Usa

Grandi manovre in casa Saxdor, il cantiere finlandese di proprietà americana (con produzioni anche in Polonia) che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita record, grazie a una gamma ampia e articolata, che ha conquistato la fascia media del mercato internazionale, sfruttando al meglio una rete capillare di vendita e assistenza sviluppatasi non solo in Europa, ma anche in Canada, Argentina e Caraibi.

Ora, proprio all’indomani della separazione da Erna Rusi, che negli ultimi cinque anni ha ricoperto il ruolo di CEO guidando la trasformazione dell’azienda da giovane e ambizioso cantiere navale a realtà di prestigio internazionale, viene annunciata un’altra a svolta importante: l’ampliamento della produzione negli Stati Uniti, ovvero sul mercato nautico più importante del mondo. Una scelta inevitabile, visto che dal 2 marzo del 2026 l’azienda è stata acquisita dal gruppo statunitense Malibu Boats per un importo di circa 150 milioni di euro.

Sono state annunciate attività di supporto allo stabilimento MBI situato a Fort Pierce, in Florida, dove verrà incrementata la produzione per sostenere l’azienda nel rispondere alla crescente domanda di imbarcazioni in tutto il continente americano. Tutto ciò nel cuore di una fase di transizione che vedrà Eric Lindquist, dirigente responsabile di Malibu Boats, nel ruolo di CEO ad interim di Saxdor.

Il piano per gli States prenderà simbolicamente il via dal Fort Lauderdale Boat Show, dove il cantiere d’origine finlandese sarà presente, dal 28 ottobre al primo novembre, con una flotta di 6 barche: con il nuovissimo Saxdor 460 GTC saranno esposte anche 350 GTW, 400 GTS, 400 GTC, 320 GTO e 270 GTO. Di particolare interesse per il pubblico americano risulteranno probabilmente le ultime due (320 e 270 GTO), la prima già prodotta negli USA, l’altra tra non molto.

“Le Americhe rappresentano un mercato chiave per Saxdor e continuiamo a investire nelle basi necessarie a supportarne la crescita a lungo termine”, ha dichiarato Don Smith, responsabile delle vendite americane di Saxdor. “Con il primo 320 GTO ormai completato e altri modelli in arrivo – ha aggiunto il manager - stiamo avvicinando la nostra produzione ai clienti statunitensi, continuando al contempo a investire nell’infrastruttura di concessionari, assistenza e prodotti necessari a sostenere le nostre ambizioni a lungo termine nella regione.”

Il ritorno di Saxdor a Fort Lauderdale giunge quindi in un momento cruciale per lo sviluppo del cantiere negli Stati Uniti. Ma al di là delle strategie legate alla produzione, alla commercializzazione e all’assistenza post vendita, vale la pena ricordare che è in atto un aggiornamento della gamma che sta dando, e con ogni probabilità continuerà a dare sostegno alle ambizioni commerciali dell’azienda.

Oltre a presentare l’ammiraglia 460 GTC a Fort Lauderdale – vale la pena ricordarlo – il cantiere farà debuttare anche il Saxdor 350 GTW, una versione aggiornata del 340 GTWA, caratterizzata da una serie di perfezionamenti progettati per migliorare comfort e funzionalità. La struttura rivista della timoneria incorpora un sistema di porte scorrevoli aggiornato che consente a entrambe le porte di scorrere completamente all’indietro, aprendo l’intero lato per una sensazione di maggiore spaziosità. Ulteriori aggiornamenti includono una nuova configurazione opzionale del divano a L e ulteriori opzioni di materiale per il pavimento della timoneria, nonché l’aria condizionata integrata nella console di comando, completamente riprogettata, e ulteriori vani portaoggetti e perfezionamenti alla cabina di prua. Il modello, inoltre, sarà disponibile anche con due motori Mercury Verado V10 da 350 cv.

Reduce dall’anteprima mondiale a Cannes, il nuovo Saxdor 460 GTS è attualmente in fase di collaudo finale, con i preparativi per la produzione in corso e l’introduzione sul mercato americano prevista per la metà del 2027. Ulteriori sviluppi sono già in cantiere, tra cui la versione 460 GTC con cabina di poppa, che aggiungerà una nuova configurazione alla piattaforma 460 ed amplierà la gamma di modelli disponibili.

La tecnologia rimane centrale nella strategia di sviluppo prodotto di Saxdor, poiché il marchio continua a posizionarsi come pioniere nell’innovazione tecnologica applicata al settore nautico. La recente introduzione della tecnologia di ormeggio autonomo Simrad AutoCaptain, sviluppata da Navico Group, è uno degli ultimi esempi dell’impegno dell’azienda nell’integrare soluzioni tecnologiche avanzate a bordo delle proprie imbarcazioni.

Questo approccio si estende anche all’esperienza digitale a bordo, con Boat IQ, un assistente basato sull’intelligenza artificiale integrato direttamente nei display multifunzione dell’imbarcazione e connesso in tempo reale a Saxdor AI, la piattaforma di conoscenza sviluppata in collaborazione con Cadentia. Allo stesso tempo, Saxdor sta collaborando con Navico Group a programmi tecnici volti a fornire ai team locali sul campo le conoscenze e le competenze più aggiornate sulle nuove soluzioni di bordo, supportando un servizio di assistenza più rapido ed efficiente per le imbarcazioni in tutto il mercato.