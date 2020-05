Scania “ibridizza” un battello trasporto passeggeri a Stoccolma

STOCCOLMA - Con l’obiettivo di ridurre sempre di più le emissioni la svedese Scania, costruttore nazionale di veicoli industriali e motori, ha fornito un propulsore ibrido per motorizzare il Rex, non il transatlantico, ma un battello costruito nel 1937, che ora trasporta pendolari da e per il centro di Stoccolma, collegando Il battello compie quotidianamente la tratta di 75 minuti sul lago Mälaren, tra il centro di Stoccolma e l'isola di Ekerö, trasportando fino a 150 turisti e pendolari. Circa il 60% dei pendolari nella capitale svedese usa, infatti, il trasporto pubblico gestito da Stockholm Transport, che già opera con una flotta di autobus e treni con motorizzazioni a combustibile fossile.

La trasformazione del sistema di trasporti svedese ha deciso di sfruttare più intensamente le vie navigabili della città, fornendo percorsi più brevi e veloci da e verso i luoghi di lavoro. Tuttavia, la flotta di 80 imbarcazioni della Stockholm Transport di proprietà e in leasing, è ancora lontana dall’obiettivo di raggiungere il completo abbattimento delle emissioni di carbonio. La rimotorizzazione del Rex con un motore diesel Scania da 13 litri conforme allo standard internazionale IMO Tier 3 sulle emissioni ha permesso di abbattere sensibilmente le emissioni.

Il sistema di propulsione è completato da un sistema di elettrificazione, che consente all’imbarcazione di avvicinarsi silenziosamente alla banchina. La potenza totale di propulsione è di 240 kW continui o 290 kW per una breve tratta, ma per mantenere l’imbarcazione alla velocità di crociera sono sufficienti circa 100 kW. In tali condizioni l’autonomia garantita è di due ore in modalità elettrica pura.

"Questo può essere un punto di svolta", afferma l'ingegnere capo del reparto motori Scania, Mattias Rosengren. "Stiamo portando la tecnologia dell’automotive al settore marino, come abbiamo fatto con i motori diesel. Il gruppo propulsore della barca contiene la stessa tipologia di componenti utilizzati per i nostri veicoli sia ibridi che full electric".