Scania taglia i consumi del suo “Super” Diesel nautico. Il motore DI13 di 13 litri alimentabile anche con gasolio bio

Il gruppo Scania presenterà un nuovo motore Diesel di 13 litri di cilindrata alla prossima edizione del Salone Nautico di Genova, in programma nei padiglioni fieristici del capoluogo ligure dal 19 al 24 settembre. Si tratta di un poderoso motore funzionante con gasolio bio, progettato per utilizzi nautici, che permette di risparmiare sino all'8% dei consumi rispetto all'analoga unità in commercio sino a oggi, con importanti benefici anche per quello che riguarda le emissioni inquinanti. L'evoluzione di questo propulsore nasce all'esperienza accumulata dalla realtà Scandinava sia nelle imbarcazioni sia nel settore veicoli commerciali pesanti.

«Abbiamo ottenuto grandi riconoscimenti con la nuova gamma Super, tra cui il premio Diesel of the Year nel 2023, e il nuovo DI13 - spiega Paolo Carri, Direttore Power Solutions di Scania Italia - rappresenta un progresso significativo all'interno del nostro portafoglio marino che riscuoterà altrettanti successi». La nuova unità a gasolio può essere alimentata, appunto, anche con biodiesel e altri carburanti prodotti da fonti rinnovabili, come per esempio l'HVO. I minori consumi dichiarati comportano un risparmio sino a 6,7 litri di carburante per ora di funzionamento a pieno carico. «Il settore marino - sottolineano dalla Filiale - si consolida come strategico per Scania Power Solutions che presenta il nuovo motore DI13 per la propulsione e le applicazioni ausiliarie di bordo. L'ampliamento del portafoglio di Scania arriva anche alle soluzioni elettrificate, con i motori ibridi e totalmente elettrici».