Scanner allarga l’offerta degli Envy con il nuovo 1200, RIB di 12 m adatto anche come tender di lusso per grandi yacht

CASALBELTRAME - E’ stato progettato nel 2019, costruito nel 2020 (in piena pandemia) e presentato al Salone di Venezia 2021, dove ha fatto la sua figura proponendosi come RIB sportivo ed elegante, adatto sia ad un uso diportistico come day boat per uscite giornaliere, sia a comode crociere di coppia, sia anche a coprire il ruolo di tender di lusso per grandi yacht. Parliamo del nuovo Envy 1200 di Scanner Marine, il cantiere di Casalbeltrame (Novara) guidato da Donato Montemitro, uno dei pochi produttori in grado di progettare e costruire in totale autonomia i propri battelli pneumatici.

Con i suoi 12 metri di lunghezza e 4 di baglio massimo, il nuovo gommone va a collocarsi esattamente al centro della parte alta della gamma Scanner, quella denominata Touring Line, tra l’Envy 1100 e l’ammiraglia Envy 1400. Stile, raffinatezza e qualità marine indiscutibili ne fanno un prodotto interessante, capace di coprire, come detto, diverse fasce di mercato, assicurando anche un alto tasso di personalizzazione.

La flessibilità riguarda anche la scelta della motorizzazione, che può essere sia entrofuoribordo, con due Volvo Penta V8 da 430 cv, sia fuoribordo, in questo caso con due o anche tre propulsori, per una potenza massima di 1200 cv. Quanto basta per spingere la barca fino a velocità vicine ai 50 nodi.

La formula scelta per gli allestimenti esterni prevede lo schema walkaround, con postazione di comando centrale, a tre posti, dotata di due display per la più ampia disponibilità di strumenti elettronici. A richiesta è disponibile anche un T-top, in alternativa all’hard-top di serie.

Il piano di coperta può essere rivestito in teak naturale o sintetico; da due comodi passavanti si accede a prua dove c’è un ampio prendisole, al quale si aggiunge quello di poppa, più grande, che si estende fino alla plancetta. La portata massima è di 16/18 persone, ma la dinette può ospitarne 8, per le quali è prevista la disponibilità di divani frontali e di un tavolo a scomparsa. Un mobile multifunzione comprende lavello, fornello e frigorifero. Il pozzetto è protetto da murate rialzate.

Sottocoperta il nuovo Envy 1200 offre spazio sufficiente per ospitare una cabina con letto matrimoniale a prua, disimpegno con dinette e un locale toilette. Molte le possibilità di personalizzazione, con varie opzioni per la scelta dei materiali e dei colori. I prezzi partono da un minimo di 350.000 euro (IVA esclusa), ma variano sensibilmente in base alla scelta della motorizzazione (entro o fuoribordo) e degli accessori.