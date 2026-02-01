Seadeck 9, il più grande yacht mai costruito tra i monti. Azimut lo presenterà a settembre al Salone di Cannes

Era il 24 luglio del 2025 quando venne inaugurata la sede rinnovata di Azimut-Benetti, il cantiere – unico al mondo – che costruisce yacht tra le montagne, nel cuore della Val di Susa, a una ventina di chilometri da Torino. Quella ripartenza, costata un investimento di 50 milioni di euro, era il segnale di ripartenza di un cantiere progettato negli anni 90 da Gabetti & Isola per volontà di Paolo Vitelli, illuminato e indimenticato fondatore del cantiere (ora guidato dalla figlia Giovanna), ma ora “costretto” a rinnovarsi per adeguare strutture architettoniche, lavorazioni e uffici alle esigenze della cantieristica più avanzata. Un adeguamento ritenuto necessario per costruire, lì tra i monti, imbarcazioni più grandi, più moderne, più efficienti. Come l’Azimuit Seadeck 9, yacht di 26 metri, il più grande mai realizzato ad Avigliana, nuovo simbolo dell’eccellenza tecnologica e manifatturiera del cantiere.

La costruzione del nuovo Seadeck tra i monti di Avigliana è appena terminata e il cantiere ha tenuto a far sapere che lo yacht sarà consegnato al suo armatore nell’estate del 2026 e debutterà davanti al pubblico internazionale al Cannes Yachting Festival 2026, in programma a settembre.

Il completamento del lavoro ha dato modo alla presidente di Azimut-Benetti, Giovanna Vitelli, di manifestare tutta la propria soddisfazione per il passo avanti compiuto dopo aver affidato a Michele De Lucchi (AMDL Circle) e allo studio di architettura Settanta7 l’ammodernamento del sito produttivo di Avigliana.

“Costruire barche sotto le montagne – ha tenuto a dire Vitelli - ci ha spronati a sviluppare soluzioni nuove, a spingere al massimo le capacità tecniche e ingegneristiche, a gestire il processo nella sua interezza, dalla fibra di vetro e carbonio alla barca finita. Seadeck 9 è dunque il prodotto di cinquant’anni spesi a rendere possibile ciò che sembrava impensabile, cinquant’anni di sfide vinte”.

Frutto del lavoro di Alberto Mancini per gli esterni e di Matteo Thun & Antonio Rodriguez per gli interni, il nuovo yacht made in Avigliana è dunque l’espressione più matura della serie Seadeck: una linea di prodotti che si distingue per soluzioni architettoniche e motoristiche ben definite, ispirate all’innovazione e all’ottimizzazione del rapporto con l’ambiente. Ciò grazie anche a motorizzazioni Volvo Penta esclusivamente ibride.

Tipica della serie Seadeck è la Fun Island, che si apre come un palcoscenico sull’acqua: le terrazze si rincorrono su tre livelli, una piscina cattura i riflessi del cielo e la piattaforma scende ad abbracciare il mare. Tutto ciò configura un’area di 60 metri quadrati concepita per essere attraversata, vissuta e condivisa. “A poppa – dicono in casa Azimut - il concetto di lifestyle ritrova il suo senso più autentico, lontano da ogni retorica, con uno spazio che non può essere immaginato se non pieno di vita”.

Gli interni incarnano la stessa filosofia. Ogni ambiente interpreta i principi di Conscious Design di Matteo Thun & Antonio Rodriguez: spazi empatici, dove bellezza e benessere si rafforzano a vicenda. Si dà vita a un linguaggio essenziale ed elegante, al cui centro resta la relazione tra persone e ambiente. Le ampie vetrate a tutta altezza e la luce naturale mantengono la promessa del ritorno alla natura anche all’interno, grazie a un’architettura che diventa viva e sensoriale trasformandosi con il mare.