Genova, segnali di pace tra Ucina e Nautica Italiana. Demaria: «Nell'edizione 2019 spero di nuovo tutti insieme»

GENOVA. La presenza al 58° Salone di Genova di marchi importanti come Azimut e Baglietto e la lettera distensiva scritta dal presidente di Nautica Italiana, Lamberto Tacoli, alla presidente di Ucina, Carla Demaria, hanno prodotto un clima più tranquillo all’interno del comparto (https://motori.ilmessaggero.it/nautica/nautica_italiana_ucina_stop_polemiche_tacoli_scrive_demaria_buon_vento_per_salone_genova-3983926.html). Il tempo ci dirà se il meteo continuerà a segnare sereno o se torneranno ad addensarsi nuvoloni. Ciò detto, appartengono alla cronaca i fatti accaduti e le parole pronunciate nelle ultime ore. Eccoli, qui di seguito.

Nel corso di un incontro con il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio svoltosi nell’ambito del Salone di Genova alla presenza della stampa accreditata, Carla Demaria ha manifestato un certo compiacimento per la presenza di grandi marchi importanti come Azimut e Baglietto, e si è detta «molto fiduciosa che all’edizione 2019 possano essere presenti tutti. Se Ferretti non c’è – ha aggiunto - è una scelta loro e sono liberi di fare ciò che vogliono. Ma sarei molto contenta se avrò l’opportunità di dire che il prossimo anno saremo di nuovo tutti insieme. Sono ottimista».

Venuto a conoscenza delle parole pronunciate a Genova dalla presidente di Ucina, il numero uno di Nautica Italiana ha diffuso una nota dalla Sardegna (dove si trova per la Perini Cup) nella quale si legge: «Raccolgo volentieri la richiesta del presidente Demaria che si augura la partecipazione di tutti i grandi brand italiani al prossimo Salone di Genova. Come associazione, la nostra filosofia è sempre stata e continuerà ad essere quella di lasciare liberi commercialmente tutti i nostri associati di partecipare alle fiere di loro interesse, a partire dal Salone di Genova. A questo proposito ricordo la presenza, tra gli altri, dei cantieri Azimut-Benetti e Baglietto, quest’ultimo presente con l’ammiraglia del Salone, un 48mt T-Line. Infine, e nello spirito di quella stessa unità richiamata da Demaria, auspico la partecipazione delle aziende rappresentate da UCINA alla prossima edizione del Versilia Yachting Rendez-vous».