Sessa Marine, restyling per tre yacht: i riflettori di Cannes sui Cruiser C68 e C54 ed il Key Largo KL24

BERGAMO - Da quando, dopo gli anni della crisi, è tornata a progettare, produrre e vendere barche a ritmo serrato, Sessa Marine non ha mai smesso di aggiornare i propri prodotti, perseguendo con tenacia una politica ispirata all’innovazione, sia stilistica sia tecnologica, concentrata su tre linee di imbarcazioni, open e fly, dai 18 ai 68 piedi. E’ in questa ottica che vanno inquadrate le novità che il cantiere di Cividate al Piano (Bergamo) ha annunciato in vista del Salone di Cannes 2018, in programma dal 12 al 15 settembre.

Frutto della collaborazione con il Centrostiledesign di Davide Cipriani, che dal 2016 collabora attivamente con il cantiere fondato dalla famiglia Radice, le new entry annunciate per settembre riguardano l’aggiornamento di alcune linee del cantiere come Cruiser Line, Key Largo, Fly ed Explorer.

In particolare, due modelli della linea Cruiser andranno ad aggiungersi ai due già realizzati, C44 e C38: sono i nuovi C68 e C54, per i quali l’attività di progettazione di Centrostiledesign ha riguardato soprattutto gli interni, ora più luminosi grazie a finestrature di dimensioni maggiori. Con lo stesso intento il tettuccio elettrico dell’hard-top è stato ridisegnato in cristallo. Quanto al décor, si basa sull’alternanza tra materiali chiari e scuri e lucidi e opachi, mentre il lower deck è caratterizzato dall’unione tra laccati, pelle nabuk e legno.

Per gli armatori più esigenti, lo studio ha sviluppato diverse possibilità di personalizzazione, che spaziano dai materiali esterni alla scelta tra 18 diversi tipi di essenza, pelli e tessuto delle cabine. L’armatore può decidere, inoltre, tra due configurazioni del pozzetto: quella classica con tavolo, prendisole e garage, o quella con doppio salotto (con divano trasformabile in prendisole) e tavolo da pranzo.

Per la linea Key Largo, la più iconica e conosciuta del cantiere, Centrostiledesign ha sviluppato il restyling del KL24, che pure sarà presentato in anteprima a Cannes. Il design degli esterni è rimasto inalterato nei suoi elementi più rappresentativi, proprio per la volontà di mantenere questo modello storico ben riconoscibile e continuare a interpretare al meglio la storia del cantiere. Sono stati aggiunti alcuni dettagli come il vetro a murata e il nuovo parabrezza per regalare un tocco di modernità, mantenendo al contempo la continuità con le versioni precedenti. Gli interni e le cuscinerie sono invece caratterizzati dalla rivisitazione dello stile contemporaneo che accomuna tutte le imbarcazioni del cantiere.

Commentando la collaborazione con Sessa Marine, Davide Cipriani ha ricordato che il primo frutto di questa partnership è stato l’F21, presentato al Cannes Yachting Festival 2016. “Da allora – ha dichiarato il titolare di Centrostiledesign - abbiamo continuato a cooperare per enfatizzare il fascino di un’azienda la cui storia, basata sulla sintesi tra dinamicità e innovazione, design e tecnologia, è un esempio di successo imprenditoriale Made in Italy”.