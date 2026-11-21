Non si sa con certezza se e quando sarà commercializzata anche in Italia, e a che prezzo, ma al recente Boat Show di Abu Dhabi è stata presentata una barca che merita di essere segnalata per il contenuto d’innovazione che esprime. Parliamo dello Shadow, una imbarcazione di lusso di 13,5 metri, evoluzione del pioneristico yacht volante Spirit, uno dei primi a dimostrare, sin dal 2018, che “volare sull’acqua” a bordo di una imbarcazione da diporto è possibile. Probabilmente sarà disponibile non prima della metà del 2027, però il progetto è stato ormai definito in quasi tutti i dettagli, e vale la pena scoprirne i contenuti.

Obiettivo della new entry è mettere in mostra aggiornamenti tecnici, con miglioramenti dell’efficienza e delle prestazioni, ma anche, se non soprattutto, progressi sensibili in materia di spaziosità (il baglio massimo supera i 5 metri), lusso e comfort a bordo. Tutto ciò sfruttando la collaborazione con il designer turco Timur Bozca e con Enata, l’azienda degli emirati arabi che ha creato lo Spirit, uno dei primi, pionieristici “yacht volanti”. Una nota diffusa dal cantiere sottolinea che “più che un’evoluzione del suo predecessore, Shadow introduce una nuova espressione della vita sull’acqua, dove la libertà di volare sopra le onde incontra il comfort e la raffinatezza di un rifugio di lusso privato”.

E andiamo a vedere, allora, come è fatta questa barca capace di volare su foil fino alla velocità massima di 45 nodi (tra 25 e 30 nodi l’andatura di crociera dichiarata) grazie alla spinta di una motorizzazione turbodiesel V12 3x600 hp di cui non è stato comunicato il fornitore (potrebbe essere l’italiano Diemmax, che produce un propulsore V12 biturbo da 6,0 litri con blocco in alluminio, titanio e fibra di carbonio). Prestazioni interessanti, ma non solo per le doti velocistiche. In occasione del vernissage ad Abu Dhabi è stato spiegato, infatti, che “la tecnologia idrofoil migliorata permette allo yacht di sollevarsi sull’acqua riducendo la resistenza all’avanzamento e offrendo una navigazione più fluida, silenziosa ed efficiente. Il risultato – è stato sottolineato - è un modo diverso di vivere il mare, dove la sensazione di volare diventa parte integrante del piacere del viaggio”.

Tutto ciò – valore non secondario – lo si deve ad Enata, azienda che unisce competenze nautiche e aerospaziali, e ha curato, come detto, ingegnerizzazione e costruzione del nuovo “yacht volante”. Al centro del progetto c’è comunque un approccio al lusso che va oltre l’aspetto esteriore e la capacità di sollevarsi sull’acqua. E infatti la spaziosa cabina firmata dallo studio Bozca è stata progettata per creare un ambiente accogliente e confortevole, arricchito da materiali di pregio e capace di offrire un luogo dove rilassarsi e godersi il tempo trascorso in acqua. Ampie vetrate portano la luce naturale in profondità negli interni, aprendo la vista sul paesaggio marino circostante e creando un senso di connessione con il mare. Ciò detto, i posti letto sono soltanto due. La zona notte è dotata infatti di una singola cabina privata di poco superiore ai 9 metri quadrati, arredata con un letto matrimoniale, illuminazione soffusa e schermo TV integrato. Ovviamente non manca il bagno, al servizio di chi si trova a bordo (max 8 persone).

Tra le qualità perseguite, fare in modo che la luce naturale entri in profondità negli interni. “In tal modo – è stato spiegato - la vista sul mare circostante resta aperta da più punti dell’ambiente, e quando lo scafo è sollevato sui foil l’effetto cambia ancora, la linea dell’acqua scende, il punto di osservazione si alza e l’orizzonte diventa parte dell’arredo”.

Il comfort è dunque uno dei pregi principali dello Shadow, ma una barca progettata per volare sull’acqua non può prescindere da altri valori. E decisivo, sul grado di qualità del progetto, risulta il sistema di hidrofoyl, mirato ad esaltare la fluidità della navigazione. Una navigazione in volo più morbida, con meno sollecitazioni trasmesse allo scafo. Uno scafo che non impatta sull’onda, infatti, non sbatte, il moto ondoso passa sotto, filtrato dalle aste dei foil, e il ponte resta sorprendentemente stabile anche quando il mare in superficie è formato.

Altro pregio di spicco risulta essere la silenziosità, grazie alla riduzione dei rumori legati all’impatto con l’acqua e al funzionamento dell’apparato propulsivo. Se a tutto ciò aggiungiamo l’efficienza, ovvero la capacità di ridurre la resistenza all’avanzamento (migliorando il rapporto tra energia impiegata e distanza percorsa) si avrà chiaro il quadro di un’imbarcazione realmente innovativa.

Tutto ciò ha indotto il cantiere degli Emirati a sbilanciarsi, nella fase di lancio della nuova barca, fino a sostenere che “il volo sull’acqua non deve essere raccontato come prestazione da esibire, ma come condizione normale di crociera”. Un cambio di prospettiva netto, mirato a dimostrare che il punto non è andare più forte a ogni costo, ma ridisegnare il rapporto tra barca e mare: meno contatto, meno vibrazioni, meno fatica per chi governa e per chi è ospite a bordo.”