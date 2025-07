Silent Yachts, varato il nuovo SY80, il catamarano elettrico di 24 metri che sarà tra le star del Cannes Yacht Festival

Grande, comodo, spazioso, capace di muoversi con propulsione solare/elettrica e di proporsi in tre varianti diverse (con due ponti, oppure tre aperti o tre chiusi), ospitando fino a 12 persone. Sono queste le caratteristiche salienti del nuovo SY80, catamarano di Silent Yachts lungo 24,38 metri che verrà presentato in anteprima mondiale al Cannes Yacht Festival in programma dal 9 al 14 settembre. L’unità numero 1 è stata appena varata ed ha già un compratore. E’ configurata, su richiesta del cliente, nell’allestimento a due ponti, ed è stata costruita rispettando tutte le caratteristiche di sostenibilità presenti negli yacht precedenti di Silent Yachts, ma su scala più ampia, e assecondando le richieste dell’armatore.

Una nota del cantiere informa che “lo stile e il comfort sono senza pari” e che la costruzione è stata eseguita “con la maestria artigianale di un Made in Italy evidente in ogni dettaglio, e con tanto spazio disponibile sia nelle cabine, sia negli spazi all’aperto, e sia anche per i giochi d’acqua”. Tutte e tre le configurazioni possono prevedere comunque una spaziosa suite armatoriale sul ponte principale o un salone completamente open space, con la cabina armatoriale spostata sul ponte inferiore.

Il primo SY80 è, come detto, una versione a due ponti con quattro cabine ospiti, tra cui suite armatoriale e VIP. In questo allestimento lo yacht offre ampi spazi ed è dotato di una postazione di comando dedicata per governare l’imbarcazione godendo di una vista a 360 gradi. Il ponte superiore include ampi prendisole, mentre il ponte principale offre ulteriori spazi conviviali, tra cui un salone panoramico (il più spazioso della sua categoria), aree lounge e un bar. A poppa dello scafo di sinistra la scala può essere sollevata per rivelare un garage completamente chiuso da destinare a un tender. Sullo scafo di dritta un ulteriore spazio di stivaggio può essere utilizzato per strumenti di svago e/o attrezzatura subacquea.

In termini di prestazioni, questo catamarano all’avanguardia promette il massimo, combinando eccellenti credenziali ecologiche e tecnologie di ultima generazione con il massimo comfort. L’SY80 viene accreditato infatti di un’efficienza che promette esperienze di crociere silenziose e a emissioni quasi zero. Secondo le anticipazioni lasciate trapelare dal cantiere, l’imbarcazione è in grado di raggiungere la velocità massima di 12 nodi e di navigare comodamente, sempre in regime dislocante, a 7-8 nodi. Tutto ciò grazie a quella che viene definita “un’impressionante capacità della batteria di 522 kWh/696 kWh, con un pannello solare di picco di 22,4 kWp”. Come tradizione per i cantieri nautici, non sono state fornite informazioni sul prezzo della nuova unità, ma è dato per certo che si tratti di un bene di lusso e di alta tecnologia, e dunque difficilmente potrà costare meno di 5 milioni di euro.